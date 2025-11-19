Индивидуальный трансфер по ОАЭ: Дубай, Абу-Даби и другие эмираты

Удобный способ добраться в нужную точку ОАЭ в любое время суток. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и довезут до адреса на комфортабельном автомобиле. Все водители — русскоговорящие, поездка проходит спокойно и без лишних хлопот.
Описание трансфер
Трансфер в любой эмират
Работаем по всем направлениям: Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Аджман, Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Умм-аль-Кувейн. При необходимости водитель подскажет по маршруту, сориентирует в городе и ответит на вопросы.
Встреча в аэропорту
Встречаем с табличкой или без по предварительной договорённости. Помогаем с багажом.
Фиксированные стоимости популярных направлений
- Аэропорт DXB → Дубай старый город / обратно — $30
- Аэропорт DWC → аэропорт DXB / обратно — $55
- Аэропорт DWC → Дубай старый город / обратно — $55
- Аэропорт Шарджи (SHJ) → Дубай / Шарджа — $60
- Дубай → аэропорт Шарджи (SHJ) — $60
- Аэропорт DXB / SHJ / DWC → Рас-эль-Хайма — $80
- Рас-эль-Хайма → DXB / SHJ / DWC — $80
- Аэропорт DXB / SHJ / DWC → Фуджейра — $110
- Фуджейра → DXB / SHJ / DWC — $110
- Аэропорт Абу-Даби (AUH) → Дубай / Шарджа — $100
- Дубай → аэропорт Абу-Даби (AUH) — $100
- Другие направления — по запросу
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (пример в галерее) с русскоязычным водителем
- Перед поездкой просим вас сообщить нам номер рейса и время прилёта/отлёта для точного расчёта времени встречи
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Дубае
Я гид с опытом работы в туризме в России и четырёхлетней практикой в ОАЭ. Обладаю глубоким знанием города: помимо популярных локаций, люблю показывать менее очевидные объекты. Работаю с командой русскоговорящих гидов и водителей.
