Погружение в подводный мир: Экскурсия на дайвинг из Дубая в Фуджейру
Попробуйте совершить свое первое в жизни погружение под руководством опытного инструктора в Фуджейре.
Мы позаботились обо всем, включая транспорт, снаряжение для подводного плавания и восхитительный обед-барбекю.
Откройте для себя красочные коралловые рифы, изучите базовые навыки дайвинга и создайте незабываемые воспоминания для всей семьи.
Мы позаботились обо всем, включая транспорт, снаряжение для подводного плавания и восхитительный обед-барбекю.
Откройте для себя красочные коралловые рифы, изучите базовые навыки дайвинга и создайте незабываемые воспоминания для всей семьи.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Индийский океан
- Подводный мир Фуджейры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы в поисках захватывающего семейного приключения по подводному миру в Фуджейре? Не ищите дальше! Присоединяйтесь к нам, чтобы получить незабываемые впечатления. Вы исследуете чарующий мир коралловых рифов, овладеете необходимыми навыками дайвинга и насладитесь аппетитным обедом-барбекю.
Подводный мир ФуджейрыНаш тур включает трансфер, обеспечивающий беспроблемное путешествие к месту погружения. Оказавшись там, вы будете обеспечены первоклассным снаряжением для подводного плавания под руководством наших дружелюбных и опытных инструкторов. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или новичком в этом виде спорта, наша команда позаботится о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно и в безопасности на протяжении всей экскурсии.
Окунитесь в кристально чистые воды Фуджейры и откройте для себя захватывающую дух красоту ярких коралловых рифов. Понаблюдайте за множеством морских обитателей, от разноцветных рыб, снующих среди кораллов, до величественных морских черепах, грациозно проплывающих мимо. Наши знающие гиды поделятся увлекательными сведениями об экосистеме, что расширит ваши знания о подводном мире.
У вас будет возможность не только исследовать чудеса океана, но научиться базовым навыкам дайвинга. Наши инструкторы проведут инструктаж, что позволит вам чувствовать себя уверенно и непринужденно под водой. Это фантастический шанс повысить свое мастерство в дайвинге или впервые попробовать себя в подводном плавании.
После захватывающего дня дайвинга и исследований придет время утолить свой аппетит восхитительным обедом-барбекю. Побалуйте себя аппетитными деликатесами, приготовленными на гриле. Это идеальный способ расслабиться, зарядиться энергией и насладиться воспоминаниями от подводного приключения.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Опытный инструктор
- Полное комплект оборудования для дайвинга
- Вода, соки
- Подводные фото
- Обед
- Трансфер
- Что не входит
- Полотенца
- Купальные принадлежности
- Место начала и завершения?
- Отель Дубая либо Шарджи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- При себе иметь оригинал паспорта
- Точное время выезда будет подтверждено за день до поездки. Нельзя летать самолетом в течение 12 часов после погружения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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