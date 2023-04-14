Из Дубаи в Фуджейру
Предлагаем Вам уникальную возможность отправиться на снорклинг в прекрасные воды Индийского океана на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.
Во время экскурсии Вы сможете наблюдать за живописным подводным миром и насладиться великолепными пейзажами, а после этого Вас ждет вкусный барбекю обед с видом на море.
Во время экскурсии Вы сможете наблюдать за живописным подводным миром и насладиться великолепными пейзажами, а после этого Вас ждет вкусный барбекю обед с видом на море.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Индийский океан
- Снупи остров
- Шарм остров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Безопасный и весёлый способ исследования Индийского океана.
- Что может быть лучше, чтобы увидеть жизнь красивых экзотических рыб, которые живут прямо здесь в Фуджейре. Этот безопасный, веселый и семейный способ исследовать великолепные кораллы и косяки разноцветных рыб подходит для всех возрастов. Все оборудование находится на нашем попечении. Вам выдадут маску, трубку и ласты. У нас также есть спасательные жилеты для тех, кому требуется поддержка на поверхности, а также профессиональный гид по сноркелингу по запросу.
- Как только мы прибудем на место для снорклинга, все что вам нужно сделать, это надеть свое снаряжение и погрузиться прямо в воду. Затем вы отправляетесь исследовать невероятный подводный мир, глядя вниз с поверхности на красоту внизу, встречая множество морских обитателей и, если вам повезет, черепах, скатов и акул! На нашей роскошной яхте есть все, что вам нужно в течение дня: туалет на борту, лежак для загара, а также большое количество воды и напитков, которые помогут вам избежать обезвоживания во время вашего приключения.
- Ваш опытный гид выберет лучшее место для снорклинга в зависимости от погодных и морских условий. За одну поездку можно посетить не более двух мест для снорклинга. Как только мы вернемся на землю, для вас будет готов ланч-барбекю. На обратном пути делаем 2 остановки; во-первых, вы увидите знаменитый водопад Хорфаккан, а затем сможете полюбоваться видом на амфитеатр Хорфаккан.
Важная информация:При себе иметь оригинал паспорта, точное время выезда будет подтверждено за день до поездки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вода, соки, чай
- Обед
- Снаряжение для дайвинга (маска с трубкой, ласты)
- Морской гид
- Что не входит
- Полотенца
- Купальные принадлежности
- Место начала и завершения?
- Отель Дубаи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- При себе иметь оригинал паспорта
- Точное время выезда будет подтверждено за день до поездки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании