Экскурсии в Фуджейру из Дубая

Найдено 13 экскурсий в категории «Фуджейра» в Дубае на русском языке, цены от $55, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
168 отзывов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Эмираты, которые вас удивят
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
86 отзывов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Индийский океан через 5 эмиратов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
9 отзывов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
ОАЭ вдоль и поперек
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350$298 за всё до 4 чел.
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны
Начало: В вашем отеле в Дубае
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$256 за всё до 4 чел.
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах
Начало: У вашего отеля в Дубае
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Ваха лучший 👍👍👍
  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
    читать дальше

    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Огромное спасибо за отличные трансферы в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас. Наилучшие рекомендации!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
    читать дальше

    5 минут, каньон (обочина дороги) 5 минут, отдых на пляже 3 часа и верблюды 10 минут. Ездили на маленьком микроавтобусе на 10 человек, не комфортно для таких длительных переездов. Океан на троечку, вода не прозрачная, маску брать не стали, тк смотреть не на что. Также не понравилось, что водитель утром приехал забирать нас на двадцать минут раньше договоренного времени, так что завтракать пришлось впопыхах. Но думаю, что эта экскурсия не хуже других таких же предложений на рынке.

    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей
  • З
    Залина
    28 мая 2024
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень. Если задаешь вопросы, отвечает
    читать дальше

    очень развернуто! На обратном пути еще и акул нам показал. Отель хороший, территория отличная. Бар в бассейне вообще улет)) вода восхитительная! Напитков было много, даже осталось. Покормили отлично. Можно брать маски и нырять. Рыбки, черепашки, крабики / полно

    Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный пареньХочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Отличная, хорошо организованная экскурсия! Все ненапряжно, продуманно и очень классно! Семья осталась в восторге, море впечатлений! Катание на скоростной лодке,
    читать дальше

    банан, снорклинг, рыбалка и купание в открытом море, вкусный обед и душевные гиды! Отдельное спасибо нашему гиду Тимуру! Было очень комфортно и профессионально! Молодцы! Рекомендую, не пожалеете!

  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
    Встретили в аэропорту вовремя, довезли, помогли с багажом. Можно смело рекомендовать!
  • В
    Владимир
    18 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом на берегу индийского океана. Вообщем было всё прекрасно, мы остались очень довольны.
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом
  • J
    Johny
    17 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Гид Андрей очень начитанный и интеллигентный, после экскурсии остались приятные впечатления, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Фуджейра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
  2. Эмираты, которые вас удивят
  3. Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
  4. Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
  5. Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Фуджейра" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 55 до 450 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 572 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «Фуджейра», 572 ⭐ отзыва, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам