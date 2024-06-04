1 чел.
По популярности
Круиз
12 часов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Индивидуальная
10 часов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Индивидуальная
13 часов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350$298 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны
Начало: В вашем отеле в Дубае
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$256 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах
Начало: У вашего отеля в Дубае
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья4 июня 2024Ваха лучший 👍👍👍
- ВВладислав2 июня 2024Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
- ППавел1 июня 2024День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за отличные трансферы в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас. Наилучшие рекомендации!
- ЕЕлена29 мая 2024Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
- ЗЗалина28 мая 2024Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень. Если задаешь вопросы, отвечает
- ААндрей22 мая 2024Отличная, хорошо организованная экскурсия! Все ненапряжно, продуманно и очень классно! Семья осталась в восторге, море впечатлений! Катание на скоростной лодке,
- ААндрей20 мая 2024Встретили в аэропорту вовремя, довезли, помогли с багажом. Можно смело рекомендовать!
- ВВладимир18 мая 2024Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом на берегу индийского океана. Вообщем было всё прекрасно, мы остались очень довольны.
- JJohny17 мая 2024Гид Андрей очень начитанный и интеллигентный, после экскурсии остались приятные впечатления, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Фуджейра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Фуджейра" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 55 до 450 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 572 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «Фуджейра», 572 ⭐ отзыва, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август