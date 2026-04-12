в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00

Пески и небоскребы Дубая завораживают, но как насчет прозрачных волн и кораллов Оманского залива? Приглашаем вас отправиться в Диббу, к берегу Индийского океана. Вы проведете целый день, наслаждаясь отдыхом на палубе, освежающими напитками, снорклингом и купанием. А после мы дополним круиз небольшим обзорным путешествием по Фуджейре.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Удобный трансфер. На минивэне Kia Carnival мы заберем вас из отеля и отвезем к порту Диббы. Никаких огромных автобусов — только комфорт и компания до 12 человек! А затем вас ждет около 6 часов катания на двухпалубной арабской лодке по акватории Оманского залива (в группе до 40 человек).

Морская прогулка и отдых на палубе. На верхней палубе вы сможете растянуться на лежаках и позагорать, а на нижней — устроиться на удобных подушечках. Желающие прокатятся на каяках или банане, искупаются или просто полюбуются пейзажами Фуджейры, а начиная с октября можно даже порыбачить — ваш улов мы сможем приготовить прямо на борту!

Снорклинг в Оманском заливе. Главная изюминка путешествия — морские ландшафты у острова Dibba Rock! Мы предоставим маски и ласты, чтобы вы полюбовались яркими кораллами и юркими рыбками.

Обед на борту. На протяжении всего круиза в свободном доступе для вас — прохладительные напитки, чай и фрукты. А на обед наш повар-марроканец приготовит салаты, картофель, курицу и рыбу.

Экспресс-знакомство с Фуджейрой. Перед тем, как отправиться в обратный путь, мы прокатимся по городу: вы заглянете на фруктовый рынок Фуджейры, увидите искусственный водопад и местную мечеть Шейха Зайда.

Организационные детали

Поездка не предполагает путевую или обзорную экскурсию

В стоимость входит: трансфер до Диббы и обратно на минивэне Kia Carnival, круиз на 2-ярусной лодке, развлечения на борту, обед. По желанию за доплату вы можете приобрести безалкогольное пиво и креветки-гриль.

Как проходит поездка

Мы заберем вас из любого района Дубая и других эмиратов (кроме Абу-Даби), старт экскурсии в 7-8 утра (в зависимости от вашего района)

Трансфер и поездка по городу в небольшой группе, а морская прогулка на арабской лодке в группе до 40 человек

Путь до Диббы займет 2-3 часа, на корабле вы проведете около 6 часов — предусмотрите таблетки от укачивания, если вы подвержены морской болезни

С вами будет русскоговорящий гид-сопровождающий из нашей команды

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