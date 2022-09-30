в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00

Пески и небоскребы Дубая завораживают, но как насчет прозрачных волн и кораллов Оманского залива? Приглашаем вас в мини-группе до 7 человек отправиться в Диббу, к берегу Индийского океана. Вы проведете целый день, наслаждаясь отдыхом на палубе, освежающими напитками, снорклингом и купанием. А после мы дополним круиз небольшим обзорным туром по Фуджейре.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобный трансфер в мини-группе. На минивэне Kia Carnival мы заберем вас из отеля и отвезем к порту Диббы. Никаких огромных автобусов — только комфорт и небольшая компания! А затем вас ждет около 6 часов катания на двухпалубной арабской лодке по акватории Оманского залива.

Морская прогулка и отдых на палубе. На верхней палубе вы сможете растянуться на лежаках и позагорать, а на нижней — усесться на удобных подушечках. Желающие прокатятся на каяках или банане, искупаются или просто полюбуются пейзажами Фуджейры, а начиная с октября можно даже порыбачить — ваш улов мы сможем приготовить прямо на борту!

Снорклинг в Оманском заливе. Главная изюминка путешествия — морские ландшафты у острова Dibba Rock! Мы предоставим маски и ласты, чтобы вы полюбовались яркими кораллами и юркими рыбками.

Обед на борту. На протяжении всего круиза в свободном доступе для вас — прохладительные напитки, чай и фрукты. А на обед наш повар-марроканец приготовит салаты, картофель, курицу и рыбу.

Экспресс-знакомство с Фуджейрой. Перед тем, как отправиться в обратный путь, мы прокатимся по городу: вы заглянете на фруктовый рынок Фуджейры, увидите искусственный водопад и местную мечеть Шейха Зайда.

Организационные детали

Обратите внимание

В поездку возьмите оригинал паспорта для прохождения контроля в порту Диббы, а также полотенце и купальные принадлежности.

Как проходит поездка