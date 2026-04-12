в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00

Удобный трансфер. На минивэне Kia Carnival мы заберем вас из отеля и отвезем к порту Диббы. Никаких огромных автобусов — только комфорт и компания до 12 человек! А затем вас ждет около 6 часов катания на двухпалубной арабской лодке по акватории Оманского залива (в группе до 40 человек).
Морская прогулка и отдых на палубе. На верхней палубе вы сможете растянуться на лежаках и позагорать, а на нижней — устроиться на удобных подушечках. Желающие прокатятся на каяках или банане, искупаются или просто полюбуются пейзажами Фуджейры, а начиная с октября можно даже порыбачить — ваш улов мы сможем приготовить прямо на борту!
Снорклинг в Оманском заливе. Главная изюминка путешествия — морские ландшафты у острова Dibba Rock! Мы предоставим маски и ласты, чтобы вы полюбовались яркими кораллами и юркими рыбками.
Обед на борту. На протяжении всего круиза в свободном доступе для вас — прохладительные напитки, чай и фрукты. А на обед наш повар-марроканец приготовит салаты, картофель, курицу и рыбу.
Экспресс-знакомство с Фуджейрой. Перед тем, как отправиться в обратный путь, мы прокатимся по городу: вы заглянете на фруктовый рынок Фуджейры, увидите искусственный водопад и местную мечеть Шейха Зайда.
Организационные детали
Поездка не предполагает путевую или обзорную экскурсию
В стоимость входит: трансфер до Диббы и обратно на минивэне Kia Carnival, круиз на 2-ярусной лодке, развлечения на борту, обед. По желанию за доплату вы можете приобрести безалкогольное пиво и креветки-гриль.
Как проходит поездка
Мы заберем вас из любого района Дубая и других эмиратов (кроме Абу-Даби), старт экскурсии в 7-8 утра (в зависимости от вашего района)
Трансфер и поездка по городу в небольшой группе, а морская прогулка на арабской лодке в группе до 40 человек
Путь до Диббы займет 2-3 часа, на корабле вы проведете около 6 часов — предусмотрите таблетки от укачивания, если вы подвержены морской болезни
С вами будет русскоговорящий гид-сопровождающий из нашей команды
Обратите внимание
В поездку возьмите оригинал паспорта, UAE ID, и 31 дирхамов для прохождения контроля в порту Диббы, а также полотенце и купальные принадлежности.
Минимум за сутки до начала экскурсии пришлите, пожалуйста, сканы или фото паспортов гиду. Они нужны для оформления разрешения и прохождения контроля в порту.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 30689 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 289 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
250
4
22
3
8
2
3
1
6
Элеонора
Хорошо организованная экскурсия-отдых. На комфортной авто СУПЕР-гид Баха (спасибо за беседу и музыку, до сих пор в топе моих записей) спустя несколько часов пути передал нас водителю автобуса, и гиду, читать дальшеуменьшить
который сопровождал нас уже дальше. Прохождение границы с Оманом (приветственный кофе был прекрасен), и отличная поездка в несколько часов на арабской лодке. Валялись на подушках, ныряли в масках, катались на скоростном катере, рыбачили. Очень вкусно кушали. Крупные креветки по спецзаказу за доплату - божественны. Место живописное, вода отличная. Даже в июле в жару купаться было комфортно. Всегда вода, фрукты и напитки - безлимит. Алкоголя нет и не ищите, и с собой брать тоже нельзя (это примечание для любителей). Можно немного сувениров приобрести тут же на лодке. Сам Оман не увидели, конечно, ибо основная часть эмирата сильно дальше.
На обратном пути Баха показал водопад в Фуджейре, угостил традиционным зеленым кофе с финиками (купили домой несколько упаковок, самые вкусные оказались). День получился классным, экскурсию рекомендую. P.S. Пейте таблетки от укачивания, не дадут морской болезни испортить настроение. У нас в обязательном формате с собой. Спасибо за организацию!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кристина
Отличный тур, очень красивая природа, вокруг горы и залив😍 В стоимость уже включены водные развлечения, катание на банане, быстрая езда на катере, снорклинг, байдарка, рыбалка и вывоз на катере на читать дальшеуменьшить
пляж. Обед вкусный есть и пара салатов и второе и рыба/мясо/курица, также чай, сок, пепси Погода конечно была холодновата для морской прогулки, сильный ветер и прохладная вода. Тратится время на прохождение границы в Оман и обратно около часа, ну и тур хоть и называется «… в Индийский океан», до океана ооооочень далеко и по факту вы плаваете в Оманском заливе который дальше впадает в Аравийское море, а то в свою очередь уже в Индийский океан.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктор
Хорошая прогулка. Мельком посетили другую страну. Гид был русскоговорящим. Морская прогулка, неплохое питание, интересности. Что в описании, то и по факту. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Даниил
Рекомендую данную экскурсию! Впервую очередь хочется выразить благодарность персоналу, особенно, водителю Бахе - комфортная и приятная поездка обеспечена (создает максимально комфортную обстановку) Также сопровождающему Исламу за заботу и ответы на интересующие вопросы читать дальшеуменьшить
Все очень организованно спланировано, через границу туда-обратно достаточно быстро прошли По насыщению программы все отлично Питание отличное, в том числе советую взять за доп плату креветки, они божественны Всем рекомендую, прекрасные виды обеспечены + одна страна в копилку)) Описание программы полностью соответствует реальности
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Экскурсия понравилась. Что ожидали, то и получили. Все чётко, все по времени. Границу прошли в Оман быстро, но вот обратно, не сильно быстро, но мы были к этому готовы. Гид читать дальшеуменьшить
отличный, всегда рядом, все подскажет, спасибо. На корабле, люди, ну не бегите вы за лежаками, на полу на подушках удобнее и приятнее. Ну и как всегда очередь за едой((Ее много и все всего на ВСЕХ хватит. Еда вкусная, вода и кофе чай есть всегда. Мы не знали о рыбалке(не прочитала), приятная неожиданность, да еще когда сын поймал рыбу)) Накупались, наелись, отдохнули, получился день релакса. Был один минус, прошу организатора обратить внимание. Трансфер, третий ряд в багажнике для трех взрослых…. Неприемлемо.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лидия
Организация была на высшем уровне! С первого сообщения все объяснили, ответили на все вопросы. Не смотря на то, что дорога и прохождение границы занимает время, это того стоит. Я видела читать дальшеуменьшить
черепах, крабов разных, мурену, рыбки, стая рыб прыгала над водой, коз в горах, белый красивый пляж с бирюзовой водой. Вода была идеальная для купания. А так же развлечения в виде катания на банане, на лодке, снорклинг, катание на байдарке и даже рыбалка. Очень классный душевный гид и водитель который нам дополнительно провел небольшую экскурсию по Фуджейре и рассказал много всего интересного о традициях Эмиратов. В целом очень много впечатлений я получила) рекомендую данный трип. Стоимость за такой спектр эмоций приятно удивила. +30 дирхам доплатили за прохождение границы, но об этом заранее предупредили.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу»