в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00

День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе

Отправиться в круиз по Оманскому заливу, понырять среди кораллов и познакомиться с Фуджейрой

Пески и небоскребы Дубая завораживают, но как насчет прозрачных волн и кораллов Оманского залива? Приглашаем вас в мини-группе до 7 человек отправиться в Диббу, к берегу Индийского океана.

Вы проведете целый день, наслаждаясь отдыхом на палубе, освежающими напитками, снорклингом и купанием. А после мы дополним круиз небольшим обзорным туром по Фуджейре.
День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе
День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе
День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе
День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе
День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе
День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе
День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе
День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе
День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе
День в Индийском океане: поездка в Диббу в мини-группе
Ближайшие даты:
30
сен
2
окт
3
окт
5
окт
7
окт
9
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобный трансфер в мини-группе. На минивэне Kia Carnival мы заберем вас из отеля и отвезем к порту Диббы. Никаких огромных автобусов — только комфорт и небольшая компания! А затем вас ждет около 6 часов катания на двухпалубной арабской лодке по акватории Оманского залива.

Морская прогулка и отдых на палубе. На верхней палубе вы сможете растянуться на лежаках и позагорать, а на нижней — усесться на удобных подушечках. Желающие прокатятся на каяках или банане, искупаются или просто полюбуются пейзажами Фуджейры, а начиная с октября можно даже порыбачить — ваш улов мы сможем приготовить прямо на борту!

Снорклинг в Оманском заливе. Главная изюминка путешествия — морские ландшафты у острова Dibba Rock! Мы предоставим маски и ласты, чтобы вы полюбовались яркими кораллами и юркими рыбками.

Обед на борту. На протяжении всего круиза в свободном доступе для вас — прохладительные напитки, чай и фрукты. А на обед наш повар-марроканец приготовит салаты, картофель, курицу и рыбу.

Экспресс-знакомство с Фуджейрой. Перед тем, как отправиться в обратный путь, мы прокатимся по городу: вы заглянете на фруктовый рынок Фуджейры, увидите искусственный водопад и местную мечеть Шейха Зайда.

Организационные детали

Обратите внимание

В поездку возьмите оригинал паспорта для прохождения контроля в порту Диббы, а также полотенце и купальные принадлежности.

Как проходит поездка

  • Мы заберем вас из любого района Дубая и других эмиратов (кроме Абу-Даби), старт экскурсии в 7-8 утра (в зависимости от вашего района)
  • Путь до Диббы займет 2-3 часа, на корабле вы проведете около 6 часов — предусмотрите таблетки от укачивания, если вы подвержены морской болезни
  • В стоимость входит: трансфер до Диббы и обратно на минивэне Kia Carnival, круиз на 2-ярусной лодке, развлечения на борту, обед. По желанию за доплату вы можете приобрести безалкогольное пиво и креветки-гриль.
  • С вами будет русскоговорящий гид-сопровождающий из нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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