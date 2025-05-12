Погрузитесь в древние пейзажи оманского Мусандама, отправившись в путешествие на традиционной лодке доу. Рассмотрите подводный мир, занявшись сноркелингом, а также попробуйте вкуснейший восточный обед.
Описание круизаЧто вас ждет: Трансфер заберет вас из отеля и доставит в Мусандам-Хасаб, Оман. В 10:00 вы отправитесь в однодневный круиз к впечатляющим фьордам Мусандама. Наша лодка доу остановится у острова Телеграф, где вы сможете поплавать и заняться сноркелингом в приятной, чистой воде среди красочных рыб. А если повезет, вы увидите дельфинов. На борту доу вас ждет вкусный обед в формате «шведский стол» с блюдами восточной кухни, включая прохладительные напитки и фрукты. После обеда у вас будет свободное время для плавания, сноркелинга или отдыха среди потрясающих пейзажей. В 16:00 вы вернетесь в гавань, а затем вас отвезут обратно в отель.
- Пожалуйста, отправьте копии паспортов всех участников заранее вместе с бронированием.
- Для пересечения границы необходим ваш оригинал паспорта.
- Для организации трансфера требуется минимум 2 человека.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из отелей Дубая, Шарджи и Рас-эль-Хаймы
- Визовые и выездные сборы
- Проход границы
- Круиз на лодке доу на целый день в Мусандам-Хасабе
- Оборудование для сноркелинга, спасательные жилеты и полотенца
- Обед
- Безлимитные безалкогольные напитки и фрукты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вода
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, отправьте копии паспортов всех участников заранее вместе с бронированием
- Для пересечения границы необходим ваш оригинал паспорта
- Для организации трансфера требуется минимум 2 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexander
12 мая 2025
Отличная экскурсия! Кормят сытно, если повезет с погодой, то увидите и дельфинов, и морских черепах, и посмотрите на шикарные виды.
А
Алена
10 апр 2025
Отличная экскурсия. Все четко и слаженно. Приятные экскурсоводы. Рекомендую
