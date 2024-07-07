Экскурсии в Оман из Дубая

Найдено 5 экскурсий в категории «Оман» в Дубае на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
20 отзывов
10 часов
Круиз
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
«Переезд в Оман на комфортабельном автобусе»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
$75 за человека
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
4 отзыва
10 часов
Круиз
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
«Приглашаем вас совершить круиз на Мусандам — полуостров, который принадлежит Султанату Оман, государству-соседу ОАЭ»
Расписание: в будние дни в 08:00
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
$105 за человека
Чарующий Аль-Айн
На машине
14 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Гора Джебель — вы проедете 12 км по извилистым живописным дорогам и насладитесь видом на Аль-Айн и соседний Оман с высоты 1249 метров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Морской круиз в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
29 отзывов
13 часов
Круиз
Морской круиз в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30
15 июля в 07:30
16 июля в 07:30
$85 за человека
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
На автобусе
13 часов
Водная прогулка
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
«По прибытии в гавань Хасаб вы пересядете на корабль для путешествия по побережью Фуджейры и приграничной морской зоне султаната Оман»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
12 июля в 07:30
$92 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    7 июля 2024
    Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
    Отличная экскурсия, горячо рекомендую. Виталик (он же Кирилл, он же Андрей) - невероятно приятный, заряженный позитивом человек. Рассказал много интересных
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    фактов о стране и её традициях, все подробно объяснил по программе и всех нюансах и в целом всегда был готов помочь.

  • Н
    Надежда
    5 июля 2024
    Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
    Было вообще просто супер нас посадили в небольшие машинки от отеля довезли до определённого места где мы пересели общий автобус.
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    Очень комфортная дорога автобус комфортный. Гид был на высшем уровне. Команда классная ребята классные всё супер просто отлично. Всё показали рассказали всё объяснили вообще супер. Ребят даже не сомневайтесь берите именно от этого агентство а не через гида

    Было вообще просто супер нас посадили в небольшие машинки от отеля довезли до определённого места гдеБыло вообще просто супер нас посадили в небольшие машинки от отеля довезли до определённого места гдеБыло вообще просто супер нас посадили в небольшие машинки от отеля довезли до определённого места где
  • М
    Марат
    13 июня 2024
    Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
    Классно. Оксана супер
  • А
    Анна
    14 апреля 2024
    Морской круиз в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
    Понравилось всё: и поездка на автобусе, и на доу, и обед, купание, снорклинг, катание на каяках, катере, банане. Забрали и
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    отвезли обратно в очень далекую гостиницу. Отдельное спасибо молчаливому водителю микроавтобуса: хороший старательный водитель и просто хороший человек. А гид наш Кирилл вообще превосходный: все рассказал, показал, включая историю. Видно, что высокообразованный совестливый человек с юмором. Любит туристов и свою работу. Советую всем.

  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2024
    Морской круиз в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
    Много моря и несколько эмиратов по дороге к нему увидели. Теперь узнаЮ красные пески Рас-эль-хейма и красивые административные здания Фуджейры.
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    Замечательная юморная команда на корабле, гид Ихтияр и наш молчаливый внимательный водитель сделали наш отдых прекрасным. Море теплое, рыбки плавают - модно и посмотреть и наловить. На корабле в свободном доступе и в достатке были чай сок, вода, фрукты. Спасибо

  • В
    Вартан
    17 февраля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
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    предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная, с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!

  • И
    Ирина
    19 января 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
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    организатора - Далер. На экскурсии наша семья из 3 человек были одни. Нашим гидом, водителем был Хабиб. Очень тактичный, вежливый, всегда был рядом или на связи, сопровождая по достопримечательностям, которые мы спланировали. День был насыщенным. Семья осталась довольна. Спасибо организатору.

  • Н
    Настя
    29 октября 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    Нас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбора, где всех пересадили на
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    большие автобусы и еще 1,5 часа в дороге до порта. Далее переместились на двухпалубную лодку, на первом этаже сидячие места, туалет с душем, на втором - лежаки, каждому выдавали полотенце. На лодке было 45 человек. Все мероприятия были спланированы: сначала плавание с масками, катание на сапах, каяках, маски, ласты, жилеты все выдавали. Затем катание на банане. Кто-то даже по 2 раза прокатился. Затем рыбалка или просто плавание. В течение всего дня в неограниченном количестве предлагалась вода, был организован вкусный обед (курица, рыба, гуляш, салат, овощи, рис, макароны), фрукты, печенье, чай, кофе. Помимо этого, за небольшую плату можно было заказать креветки на гриле. С собой обязательно иметь загранпаспорт, т. к. необходимо будет пересекать границу, по пути туда все оставались в автобусе, сотрудник погран. контроля сам заходил, на обратном пути все выходили из автобуса и подходили с паспортом к окошку, все без проблем. В целом мы остались очень довольны, т. к. знали, чего ожидать, и весь день провели на замечательной морской прогулке, любовались скалами и купались в красивой бухте.

  • А
    Алексей
    26 июля 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    25.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично искупались, несмотря на волнение
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    в море. Отличное занятие на целый день. Как мне показалось - недовольных никого не было из 46 человек всех возрастов. Некоторым даже удалось поймать рыбу на рыбалке. Рекомендую!

    25.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично
  • Y
    Yana
    1 мая 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю не ждите. Просто инструктаж.
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    С Дубая до Омана добирались с какими-то непонятными пересадками с машин на автобусах и обратно с автобуса на маленьком автобусе-развалюхе. В прямом смысле этого слова. Час ехали думали сума сойдем, тарахтел, трясся как будто мы на каком-то аттракционе 30 годов. Может это конечно дополнительная экскурсия 😂назад в прошлое. А так море красивое, на борту кормили. К персоналу и гиду на борту претензий нет

    Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Оман»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
  2. К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
  3. Чарующий Аль-Айн
  4. Морской круиз в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
  5. Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июле 2024
Сейчас в Дубае в категории "Оман" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 300. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Оман», 67 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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