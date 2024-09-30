Наши туры подойдут для групп друзей, семей, коллег и всех тех, кто хочет отдохнуть на палубе классической парусной яхты с видами на Бурдж-Халифу и небоскрёбы Дубая. Мы идём под парусами, наш маршрут пролегает вдали от суеты и позволяет вдоволь насладиться открытым морем и свежим воздухом. Вы сможете сделать уникальные фото с парусами на фоне города или заката.

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Описание водной прогулки

Приключение под парусами

Мы отправляемся в захватывающее путешествие под парусами в открытое море, направляясь к Островам Мира. На нашем пути открываются великолепные виды на знаменитую Бурдж Халифу и величественные небоскребы Даунтауна Дубая. Эта акватория радует глаз не только своими пейзажами, но и возможностью увидеть дельфинов, морских черепах и скатов.

Водные развлечения и отдых

В середине нашего путешествия мы сделаем остановку для купания в открытом море и разнообразных водных развлечений. У нас есть:

Падлборд

Макси для снорклинга

Вы сможете попрыгать с яхты в море, позагорать на палубе или насладиться легким перекусом, любуясь видами на Бурдж Халифу. Прохладительные напитки и вода уже включены в стоимость, чтобы вы могли освежиться в жаркий день.

Наша яхта

Мы рады представить вам нашу парусную яхту — французскую Бенету Океанис длиной 11 метров. Она может вместить до 8 пассажиров, что создает комфортную атмосферу для вашего отдыха.

Что включено в стоимость

В стоимость нашего путешествия входит:

Прохладительные напитки и вода

Музыка для создания приятной атмосферы

Холодильник для хранения ваших закусок

Падлборд и маски для снорклинга

Присоединяйтесь к нам для незабываемого отдыха на воде и наслаждайтесь каждым моментом!