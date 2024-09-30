Морская прогулка на парусной яхте с видами на Бурдж-Халифу

Наши туры подойдут для групп друзей, семей, коллег и всех тех, кто хочет отдохнуть на палубе классической парусной яхты с видами на Бурдж-Халифу и небоскрёбы Дубая.

Мы идём под парусами, наш маршрут пролегает вдали от суеты и позволяет вдоволь насладиться открытым морем и свежим воздухом. Вы сможете сделать уникальные фото с парусами на фоне города или заката.
5
2 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте с видами на Бурдж-Халифу
Морская прогулка на парусной яхте с видами на Бурдж-Халифу
Морская прогулка на парусной яхте с видами на Бурдж-Халифу
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 11:00, 13:30, 16:00

Описание водной прогулки

Приключение под парусами

Мы отправляемся в захватывающее путешествие под парусами в открытое море, направляясь к Островам Мира. На нашем пути открываются великолепные виды на знаменитую Бурдж Халифу и величественные небоскребы Даунтауна Дубая. Эта акватория радует глаз не только своими пейзажами, но и возможностью увидеть дельфинов, морских черепах и скатов.

Водные развлечения и отдых

В середине нашего путешествия мы сделаем остановку для купания в открытом море и разнообразных водных развлечений. У нас есть:

  • Падлборд
  • Макси для снорклинга

Вы сможете попрыгать с яхты в море, позагорать на палубе или насладиться легким перекусом, любуясь видами на Бурдж Халифу. Прохладительные напитки и вода уже включены в стоимость, чтобы вы могли освежиться в жаркий день.

Наша яхта

Мы рады представить вам нашу парусную яхту — французскую Бенету Океанис длиной 11 метров. Она может вместить до 8 пассажиров, что создает комфортную атмосферу для вашего отдыха.

Что включено в стоимость

В стоимость нашего путешествия входит:

  • Прохладительные напитки и вода
  • Музыка для создания приятной атмосферы
  • Холодильник для хранения ваших закусок
  • Падлборд и маски для снорклинга

Присоединяйтесь к нам для незабываемого отдыха на воде и наслаждайтесь каждым моментом!

Каждый день в 08:30, 11:00, 13:30, 16:00.

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$96
Детский (3-12 лет)$69
Детский (до 3-х лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бурдж-Халифа
  • Скайлайн Дубая
  • Острова Мира
  • Порт Рашид
  • Круизный лайнер «Королева Елизавета II»
  • Супер-яхты "Дубай" и "А"
Что включено
  • Прохладительные напитки и вода
  • Музыка на борту
  • Холодильник
  • Падлборд и маски для снорклинга
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Пирс «G&H», Мина Рашид Марина, Порт Рашид, Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 08:30, 11:00, 13:30, 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Гид и капитан встретят вас напротив входа на пирс за 15 минут до начала тура
  • Не забудьте взять солнцезащитные очки и крем, головные уборы и полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
30 сен 2024
взяла Морская прогулка на парусной яхте с видами на Бурдж-Халифу - рекомендую 👌

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