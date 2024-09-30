Мы идём под парусами, наш маршрут пролегает вдали от суеты и позволяет вдоволь насладиться открытым морем и свежим воздухом. Вы сможете сделать уникальные фото с парусами на фоне города или заката.
Описание водной прогулки
Приключение под парусами
Мы отправляемся в захватывающее путешествие под парусами в открытое море, направляясь к Островам Мира. На нашем пути открываются великолепные виды на знаменитую Бурдж Халифу и величественные небоскребы Даунтауна Дубая. Эта акватория радует глаз не только своими пейзажами, но и возможностью увидеть дельфинов, морских черепах и скатов.
Водные развлечения и отдых
В середине нашего путешествия мы сделаем остановку для купания в открытом море и разнообразных водных развлечений. У нас есть:
- Падлборд
- Макси для снорклинга
Вы сможете попрыгать с яхты в море, позагорать на палубе или насладиться легким перекусом, любуясь видами на Бурдж Халифу. Прохладительные напитки и вода уже включены в стоимость, чтобы вы могли освежиться в жаркий день.
Наша яхта
Мы рады представить вам нашу парусную яхту — французскую Бенету Океанис длиной 11 метров. Она может вместить до 8 пассажиров, что создает комфортную атмосферу для вашего отдыха.
Что включено в стоимость
В стоимость нашего путешествия входит:
- Прохладительные напитки и вода
- Музыка для создания приятной атмосферы
- Холодильник для хранения ваших закусок
- Падлборд и маски для снорклинга
Присоединяйтесь к нам для незабываемого отдыха на воде и наслаждайтесь каждым моментом!
Каждый день в 08:30, 11:00, 13:30, 16:00.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$96
|Детский (3-12 лет)
|$69
|Детский (до 3-х лет)
|$0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурдж-Халифа
- Скайлайн Дубая
- Острова Мира
- Порт Рашид
- Круизный лайнер «Королева Елизавета II»
- Супер-яхты "Дубай" и "А"
Что включено
- Прохладительные напитки и вода
- Музыка на борту
- Холодильник
- Падлборд и маски для снорклинга
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Гид и капитан встретят вас напротив входа на пирс за 15 минут до начала тура
- Не забудьте взять солнцезащитные очки и крем, головные уборы и полотенца