Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой

Формат экскурсии: смешанная - автобусная, пешеходная

5
11 отзывов
Формат экскурсии: смешанная - автобусная, пешеходная, с катанием на кроблике. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до Дубая (Dubai) из других регионов.

Для ускорения сбора от отелей для подвоза гостей к главному автобусу могут использоваться дополнительные машины.

Время в пути до Дубая (Dubai) из эмиратов Аджман (Ajman), Шарджа (Sharjah) может составить до 1 часа в одну сторону.
Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой

Что вас ожидает 🤩

  • Отель Бурдж-аль-Араб
  • Арабский рынок Мадинат-Сук
  • Пальма Джумейра
  • Бурдж-Халифа
  • Дубай-Молл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Билет на Бурдж-Халифу возврату не подлежит

Описание

Мир роскоши и блеска, богатства и изобилия, современная восточная сказка - это Дубай, жемчужина Эмиратов.

Благодаря нашей программе Вы сможете увидеть главные достопримечательности этого фантастического города: знаменитый отель Burj Al Arab, восьмое чудо света – искусственный остров Palm Jumeirah; посетите современный арабский рынок Souk Madinat Jumeirah, который очарует своим восточным гостеприимством и совершите круиз на кораблике по рукотворному каналу Дубай Марина, наслаждаясь панорамой города.

В завершении программы Вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум (входные билеты не включены в стоимость экскурсии), поющие фонтаны и поднимитесь на смотровую площадку Burj Khalifa, где Вашему вниманию откроется потрясающий вид на город с высоты более 450 метров.

Если вы уже побывали на смотровой площадке и хотели бы посетить только экскурсию или экскурсию и аквариум - вас заинтересуют другие варианты этой экскурсии (смотрите раздел "Похожие экскурсии" в правой части этой страницы или в каталоге).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подъем на смотровую площадку башни Бурдж-Халифа (124 этаж)
Что не входит
  • Питание на кораблике во время круиза. Входные билеты в аквариум
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота в 14:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
9 фев 2020
Нам всё понравилось. Гидом была Екатерина. Всё рассказывала интересно, доступно и информативно. Конечно, за время отведённое на экскурсию, невозможно охватить всё.
L
22 янв 2020
Остались очень довольны. Спасибо за интересную экскурсию.
И
15 ноя 2019
Для нас эта экскурсия стала самой лучшей и по количеству достопримечательностей и по количеству испытанных эмоций! БУРДЖ-ХАЛИФА это не просто самое высокое здание, это такой восторг, когда вы смотрите на него снизу вверх, и счастье когда вы находитесь наверху, над всем Дубаем, и понимаете, надо запомнить эти мгновения! Для меня Бурдж-Халифа это просто отдельные впечатления и эмоции, для меня это здание олицетворение гордости народа ОАЭ. Невозможно подобрать правильные слова, чтобы описать эти чувства. Вообще эта экскурсия про все самое-самое в Дубае. И Бурдж-Араб, и Атлантис, и Дубай Марина, и поющие фонтаны, и конечно наш экскурсовод Дима! Изумительная экскурсия с прекрасным экскурсоводом в уникальном городе! Все самое лучшее и это все именно в этой поездке! Плавали на лодке, ужинали, поднимались на Бурдж-Халифу, смотрели и слушали фонтаны! Восточная сказка, и вы там побывайте, обязательно!
И
20 окт 2019
Отлично спланированная экскурсия. Все интересно, экскурсовод очень профессиональная девушка. За несколько часов много впечатлений и знаний о Дубай! Рекомендую.
Т
8 фев 2019
Спасибо! Экскурсия чудесная! Всё понравилось! Экскурсовод - умница!!!
В
3 фев 2019
Отличная экскурсия! Вмещает в себя весь Дубай и при этом не сильно утомляет. Круиз был замечательный и ужин тоже. Несмотря на то, что я очень привередлива в еде, смогла не остаться голодной. Так же стоить отметить работу гида - Дмитрия, отвечал на все интересующие вопросы и чётко соблюдал тайминг и порядок посещения мест.
Ж
15 янв 2019
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Нели! Сказать, что экскурсия потрясающая-это ничего не сказать! Она просто умничка!! Настолько умело и подробно рассказывала про страну и ее особенности, про культуру и достопримечательности, что по прошествии времени, мы вспоминаем и продолжаем восхищаться и страной и Нели. Экскурсия построена грамотно и насыщено. Очень рекомендую эту программу для полного ознакомления страной и особенно рекомендую экскурсовода Нели. Еще раз выражаем с мужем восхищение и благодарность TEZ Tour и Нели.
G
20 ноя 2018
Неплохой вариант посмотреть все основные интересные места за один день.
И
20 фев 2018
Это у нас уже третья экскурсия с TEZ TOUR! До этого с ними были экскурсии: Неаполь и Помпеи; в Порту! Теперь Дубай! И снова всё СУПЕР! - от начальной информации на сайте, организации и самой экскурсии!!! Осмотрели резиденцию шейха,побывали на рынке, поужинали на лодке Доу с прогулкой по Дубай Марине, поднялись на Бурдж Халифа! Отдельное Спасибо организаторам и благодарность нашему гиду!
М
8 янв 2018
Экскурсия очень понравилась! Прежде, чем купить данную экскурсию у Тезэкс, изучила предложения в интернете. Такой полной!! нет ни у кого! Здесь и подъем на Бурдж Халифа, и ужин на лодке Доу с прогулкой по Дубай Марине-незабываемые впечатления!!! И вкусно кормили). Рекомендую данную экскурсию, хоть и не бюджетно, но, поверьте, стоит! По отдельности ужин, лодка Доу, подъём на Бурдж (именно в вечернее, самое красивое время), и обзорка по Дубаю-все равно выходит дороже!
Спасибо организаторам и гиду Роману.
E
6 дек 2017
Очень насыщенная, необычная и выгодная экскурсия! Сразу отмечу, что прежде чем поехать на экскурсию, мы проштудировали все предложения разных тур. компаний: на гугле, в инсте и в отеле. Тез Тур оказался самым выгодным по стоимости, это раз. Во-вторых, нам понравились такие плюсы Тез Тура, как чёткость и прозрачность изложения на сайте всех деталей предстоящей экскурсии, очень удобный выбор программы и лёгкая оплата на сайте.
Сразу отмечу, если у вас отель, например, в Шардже или Аджмане, то непременно на дорогу в Дубай на такси уйдёт большая сумма денег (мы тратили только на передвижения своим ходом за раз около 80-100 дол. туда-обратно). А если отель ещё и только на завтраках, то вам точно сюда - на обзорную экскурсию по Дубаю с Бурдж Халифой и лодкой Доу! Великолепный круиз по Дубай Марине со вкусным ужином вам обеспечен! С нами был гид Артём, который всех очаровал своей харизмой. Вообще, такие люди, как он, которые с полной отдачей относятся к своей работе, всегда вызывают уважение! Мы очень довольны ценой и качеством экскурсии, теперь во всех путешествиях будем выбирать tezeks!

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