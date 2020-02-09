Мир роскоши и блеска, богатства и изобилия, современная восточная сказка - это Дубай, жемчужина Эмиратов.

Благодаря нашей программе Вы сможете увидеть главные достопримечательности этого фантастического города: знаменитый отель Burj Al Arab, восьмое чудо света – искусственный остров Palm Jumeirah; посетите современный арабский рынок Souk Madinat Jumeirah, который очарует своим восточным гостеприимством и совершите круиз на кораблике по рукотворному каналу Дубай Марина, наслаждаясь панорамой города.

В завершении программы Вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум (входные билеты не включены в стоимость экскурсии), поющие фонтаны и поднимитесь на смотровую площадку Burj Khalifa, где Вашему вниманию откроется потрясающий вид на город с высоты более 450 метров.



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