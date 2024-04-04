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слушать историю о каждом, интересно посмотреть на местные горы, они по своему особенные, пустыня, верблюды, у нас был замечательный гид Станислав, ему отдельное спасибо, рассказывал нам все и обо всем на 200 из 100! Так как не сезон, на пляже океана мы были практически одни, чисто, вода была более освежающая, чем в море Дубай, лежаки, зонтики, полотенца все включено, можно съездить понырять к скале и посмотреть на черепах, акул-это уже за доп. плату, услугу предоставляет отель на месте, на обед шведский стол, на любой вкус, очень вкусно покормили, есть так же на территории стар бакс, можно посидеть в кафе и охладиться, в целом дорога от дубаи до океана составляет 2,5-3 часа и обратно так же.