Торговый центр Дубай Молл – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Торговый центр Дубай Молл» в Дубае на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Круиз
6 часов
16 отзывов
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
от $100 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с круизом
Круиз
6 часов
4 отзыва
Экскурсия по современному Дубаю с круизом
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $45 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
Круиз
6 часов
1 отзыв
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
$95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    4 апреля 2024
    Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
    Мы были на этой же экскурсии в 2020 году. Кажется та была более информативна. Бурдж-Халифа была с подъёмом на смотровую площадку. С
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    нами была внучка 7 лет. Подъём длился долгий и мучительный час для неё. А потом спуск. Можно же было предупредить об этом: ведь можно было подняться в другой день, а ещё лучше - предложить дневное время, когда очередь меньше.

  • О
    Ольга
    22 ноября 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
    Замечательная экскурсия! Знаменитые достопримечательности этого эмирата за один день - Дубай-Марина, Атлантис, Парус, Бурдж-Халифа, Аквариум в Дубай-Молл - незабываемо! Была
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    17.11.2023 после проливного дождя, когда Дубай на время превратился в Венецию. Казалось, что экскурсия не состоится… Но организация в Tezeks на высоком уровне, за что им отдельное спасибо! Огромная благодарность гиду Эльвире за интересное повествование и ответственное отношение к туристам! Всем рекомендую!

    Замечательная экскурсия! Знаменитые достопримечательности этого эмирата за один день - Дубай-Марина, Атлантис, Парус, Бурдж-Халифа, Аквариум в
  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с круизом
    Быть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайте Тезекса еще в России.
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    Очень удобно. Ваучеры пришли на почту. Вечером, перед экскурсией со мной связалась гид Светлана. Утром, также напомнила о выезде. Не смотря на жару, очень понравилось. Светлана большая умница: и рассказывала, и показывала и помогала. Спасибо!

    Быть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайтеБыть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайтеБыть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайтеБыть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайте
  • А
    Анжелла
    31 мая 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
    Как оказалось, были не в сезон:) Конец мая, по пути мы проезжали несколько городов Эмиратов и все они отличаются, Интересно наблюдать,
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    слушать историю о каждом, интересно посмотреть на местные горы, они по своему особенные, пустыня, верблюды, у нас был замечательный гид Станислав, ему отдельное спасибо, рассказывал нам все и обо всем на 200 из 100! Так как не сезон, на пляже океана мы были практически одни, чисто, вода была более освежающая, чем в море Дубай, лежаки, зонтики, полотенца все включено, можно съездить понырять к скале и посмотреть на черепах, акул-это уже за доп. плату, услугу предоставляет отель на месте, на обед шведский стол, на любой вкус, очень вкусно покормили, есть так же на территории стар бакс, можно посидеть в кафе и охладиться, в целом дорога от дубаи до океана составляет 2,5-3 часа и обратно так же.

    Как оказалось, были не в сезон:)
  • L
    LiLiia
    22 января 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
    Интересная экскурсия с очень доброжелательным и компетентным гидом, много успели посмотреть, круиз не очень понравился, така как даже не вышли
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    из бухты. Аквариум стоит того, чтобы пойти внутрь. Очень впечатлили все жители, есть представители вызывающие восторг! Посетили и пальму и много других интересных мест! Все четко организовано. Рекомендую однозначно!

  • О
    Ольга
    19 декабря 2018
    Экскурсия по современному Дубаю с круизом
    Экскурсия понравилась, все организованно, вежливо и интересно. Отдельное спасибо гиду Нелли, приятно провели время.
  • С
    Светлана
    29 ноября 2018
    Экскурсия по современному Дубаю с круизом
    В целом нормальная экскурсия, охватили все основные достопримечательности. Но долго собирали всех по отелям.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Торговый центр Дубай Молл»

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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Торговый центр Дубай Молл" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 100. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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