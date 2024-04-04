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Круиз
6 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
от $100 за человека
Круиз
6 часов
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $45 за человека
Круиз
6 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
$95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 апреля 2024Мы были на этой же экскурсии в 2020 году. Кажется та была более информативна. Бурдж-Халифа была с подъёмом на смотровую площадку. С
- ООльга22 ноября 2023Замечательная экскурсия! Знаменитые достопримечательности этого эмирата за один день - Дубай-Марина, Атлантис, Парус, Бурдж-Халифа, Аквариум в Дубай-Молл - незабываемо! Была
- ЕЕлена25 июня 2023Быть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайте Тезекса еще в России.
- ААнжелла31 мая 2023Как оказалось, были не в сезон:) Конец мая, по пути мы проезжали несколько городов Эмиратов и все они отличаются, Интересно наблюдать,
- LLiLiia22 января 2023Интересная экскурсия с очень доброжелательным и компетентным гидом, много успели посмотреть, круиз не очень понравился, така как даже не вышли
- ООльга19 декабря 2018Экскурсия понравилась, все организованно, вежливо и интересно. Отдельное спасибо гиду Нелли, приятно провели время.
- ССветлана29 ноября 2018В целом нормальная экскурсия, охватили все основные достопримечательности. Но долго собирали всех по отелям.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Арабский рынок Сук-Мадинат»
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