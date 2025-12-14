7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Индийский океан через 5 эмиратов

Насыщенная экскурсия по пяти эмиратам ОАЭ с посещением культурных достопримечательностей и отдыхом на берегу Индийского океана
Через оранжевые пустыни и Хаджарские горы к Индийскому океану - эта насыщенная информацией и видами экскурсия поможет составить наиболее полное представление о стране.

Вы проедете по пяти Арабским Эмиратам (всем, кроме
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Дубая и Абу-Даби), прочувствуете колорит каждого из них, полюбуетесь коврами и увидите древнейшую мечеть ОАЭ, музей-дворец шейха Умм Аль Кувэйна и мечеть в Шардже. А отдохнуть от эмоций сможете на берегу Индийского океана

4.7
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Посещение пяти эмиратов
  • 🕌 Древнейшая мечеть ОАЭ
  • 🏰 Музей-дворец шейха Умм Аль Кувэйна
  • 🌊 Отдых на берегу Индийского океана
  • 🏜 Хаджарские горы и пустыни
Индийский океан через 5 эмиратов
Индийский океан через 5 эмиратов
Индийский океан через 5 эмиратов

Что можно увидеть

  • Мечеть короля Фейсала
  • Музей-дворец шейха Умм Аль Кувэйна
  • Мечеть Аль-Бидия
  • Сторожевые башни

Описание экскурсии

Достопримечательности Шарджи и Аджмана

По ультрасовременному шоссе шейха Зайда и через залив, разделяющий город на две части, вы отправитесь в эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока. Город восхитит вас классическим арабским стилем, а еще вас ждет фотостоп у мечети короля Фейсала — это грандиозный символ города с двумя минаретами и двумя типами архитектуры в одном здании. После вы проедете через Аджман, самый маленький из регионов, и побываете в дворцовом музее Шейха Умм Аль Кувэйна, где узнаете о жизни одноименного эмирата.

Разнообразие ландшафтов в Рас-эль-Хайме и Фуджейре

За день вы проедете около 400 км и увидите почти всю страну. При этом пейзажи будут постоянно меняться: от впечатляющих урбанистических построек до высоких дюн с красными песками. Путь по эмирату Рас-эль-Хайма пройдет через Хаджарские горы. В последнем эмирате, Фуджейре, вы посетите старейшую мечеть Арабских Эмиратов Аль-Бидия и увидите сторожевые башни. А в финале экскурсии вас ждет отдых в отеле, где вы поплаваете в спокойном и теплом Индийском океане и пообедаете на берегу.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии для детей — 60$. Если с вами ребёнок, пожалуйста, сообщите об этом перед бронированием.
  • В программе мечети, поэтому, пожалуйста, выбирайте скромную одежду. Возьмите с собой воду и купальные принадлежности.
  • В стоимость программы включен трансфер, экскурсия с гидом, входные билеты в музей, обед в отеле на берегу моря, доступ к пляжу и бассейну на территории отеля
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • Доплата за трансфер из удалённых отелей + $15 с человека (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие)

в среду и субботу в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$75
Дети до 12 лет$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле/При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты (если известен)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
5
3
2
1
1
Сергей
Спасибо за проведённую экскурсию, время было потрачено не зря. Благодаря гиду Ларисе, узнал много интересного, очень квалифицировано и сознанием дела рассказывала о местах и вообще о жизни в эмиратах. Конечно эта какая то часть того что узнал, но все таки узнал и благодарен за экскурсию.
Спасибо за проведённую экскурсию, время было потрачено не зря. Благодаря гиду Ларисе, узнал много интересного, очень
Спасибо за проведённую экскурсию, время было потрачено не зря. Благодаря гиду Ларисе, узнал много интересного, очень
Спасибо за проведённую экскурсию, время было потрачено не зря. Благодаря гиду Ларисе, узнал много интересного, очень
Спасибо за проведённую экскурсию, время было потрачено не зря. Благодаря гиду Ларисе, узнал много интересного, очень
Спасибо за проведённую экскурсию, время было потрачено не зря. Благодаря гиду Ларисе, узнал много интересного, очень
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K
Очень понравилось. И отдых в гостиннице и гид которая очень интересно подавала информацию и отвечала на все вопросы.
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П
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии, абсолютно не пожалели что поехали. Увидеть почти всю страну за 12 часов, что может быть лучше. Океан теплейший, еда в отеле вкусная,
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выбора много. Когда были на океане были волны, но это добавляло атмосферы к нашему отдыху. Гид Лариса прекрасная, видно что все знает о стране, ответила на все вопросы. Я и не заметила как прошло 2 часа пока ехали из Аджмана в отель, очень интересные уж были рассказы

Мы остались в полном восторге от данной экскурсии, абсолютно не пожалели что поехали. Увидеть почти всю
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии, абсолютно не пожалели что поехали. Увидеть почти всю
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии, абсолютно не пожалели что поехали. Увидеть почти всю
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии, абсолютно не пожалели что поехали. Увидеть почти всю
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии, абсолютно не пожалели что поехали. Увидеть почти всю
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Ольга
Отличный гид, с юмором,все очень интересно. водичку в автобусе дают. Будьте готовы, что почти все время будете на автобусе с аудио информацией от гида. к сожалению единственный музей на маршруте был закрыт на мероприятие,о чем не предупреждены были наши организаторы тура,но это не их вина. шикарный 5* отель, шикарный обед,бассейн и пляж индийского океана. не жалеем уж точно 👍
Отличный гид, с юмором,все очень интересно. водичку в автобусе дают. Будьте готовы, что почти все время
Отличный гид, с юмором,все очень интересно. водичку в автобусе дают. Будьте готовы, что почти все время
Отличный гид, с юмором,все очень интересно. водичку в автобусе дают. Будьте готовы, что почти все время
Отличный гид, с юмором,все очень интересно. водичку в автобусе дают. Будьте готовы, что почти все время
Отличный гид, с юмором,все очень интересно. водичку в автобусе дают. Будьте готовы, что почти все время
Отличный гид, с юмором,все очень интересно. водичку в автобусе дают. Будьте готовы, что почти все время
Отличный гид, с юмором,все очень интересно. водичку в автобусе дают. Будьте готовы, что почти все время
Отличный гид, с юмором,все очень интересно. водичку в автобусе дают. Будьте готовы, что почти все время
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N
Если говорить в целом, поездка оставила приятные впечатления. Мы успели охватить множество мест, а гид увлекательно рассказывал массу интересного. Правда, конечный пункт нашего путешествия немного разочаровал. Хотя ресторан и обед были на высоте, пляж, увы, не блистал уровнем — довольно посредственный.
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Т
Экскурсия очень интересная, отдельное спасибо экскурсоводу Ларисе. Буду всем советовать покупать экскурсии на Трипстере
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Входит в следующие категории Дубая

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