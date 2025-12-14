7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Насыщенная экскурсия по пяти эмиратам ОАЭ с посещением культурных достопримечательностей и отдыхом на берегу Индийского океана
Через оранжевые пустыни и Хаджарские горы к Индийскому океану - эта насыщенная информацией и видами экскурсия поможет составить наиболее полное представление о стране.
Вы проедете по пяти Арабским Эмиратам (всем, кроме читать дальшеуменьшить
Дубая и Абу-Даби), прочувствуете колорит каждого из них, полюбуетесь коврами и увидите древнейшую мечеть ОАЭ, музей-дворец шейха Умм Аль Кувэйна и мечеть в Шардже. А отдохнуть от эмоций сможете на берегу Индийского океана
По ультрасовременному шоссе шейха Зайда и через залив, разделяющий город на две части, вы отправитесь в эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока. Город восхитит вас классическим арабским стилем, а еще вас ждет фотостоп у мечети короля Фейсала — это грандиозный символ города с двумя минаретами и двумя типами архитектуры в одном здании. После вы проедете через Аджман, самый маленький из регионов, и побываете в дворцовом музее Шейха Умм Аль Кувэйна, где узнаете о жизни одноименного эмирата.
Разнообразие ландшафтов в Рас-эль-Хайме и Фуджейре
За день вы проедете около 400 км и увидите почти всю страну. При этом пейзажи будут постоянно меняться: от впечатляющих урбанистических построек до высоких дюн с красными песками. Путь по эмирату Рас-эль-Хайма пройдет через Хаджарские горы. В последнем эмирате, Фуджейре, вы посетите старейшую мечеть Арабских Эмиратов Аль-Бидия и увидите сторожевые башни. А в финале экскурсии вас ждет отдых в отеле, где вы поплаваете в спокойном и теплом Индийском океане и пообедаете на берегу.
Организационные детали
Стоимость экскурсии для детей — 60$. Если с вами ребёнок, пожалуйста, сообщите об этом перед бронированием.
В программе мечети, поэтому, пожалуйста, выбирайте скромную одежду. Возьмите с собой воду и купальные принадлежности.
В стоимость программы включен трансфер, экскурсия с гидом, входные билеты в музей, обед в отеле на берегу моря, доступ к пляжу и бассейну на территории отеля
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Доплата за трансфер из удалённых отелей + $15 с человека (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие)
в среду и субботу в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$75
Дети до 12 лет
$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле/При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты (если известен)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
–
Сергей
Спасибо за проведённую экскурсию, время было потрачено не зря. Благодаря гиду Ларисе, узнал много интересного, очень квалифицировано и сознанием дела рассказывала о местах и вообще о жизни в эмиратах. Конечно эта какая то часть того что узнал, но все таки узнал и благодарен за экскурсию.
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K
Kodel
Очень понравилось. И отдых в гостиннице и гид которая очень интересно подавала информацию и отвечала на все вопросы.
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П
Полина
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии, абсолютно не пожалели что поехали. Увидеть почти всю страну за 12 часов, что может быть лучше. Океан теплейший, еда в отеле вкусная, читать дальшеуменьшить
выбора много. Когда были на океане были волны, но это добавляло атмосферы к нашему отдыху. Гид Лариса прекрасная, видно что все знает о стране, ответила на все вопросы. Я и не заметила как прошло 2 часа пока ехали из Аджмана в отель, очень интересные уж были рассказы
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Ольга
Отличный гид, с юмором,все очень интересно. водичку в автобусе дают. Будьте готовы, что почти все время будете на автобусе с аудио информацией от гида. к сожалению единственный музей на маршруте был закрыт на мероприятие,о чем не предупреждены были наши организаторы тура,но это не их вина. шикарный 5* отель, шикарный обед,бассейн и пляж индийского океана. не жалеем уж точно 👍
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N
Nandor
Если говорить в целом, поездка оставила приятные впечатления. Мы успели охватить множество мест, а гид увлекательно рассказывал массу интересного. Правда, конечный пункт нашего путешествия немного разочаровал. Хотя ресторан и обед были на высоте, пляж, увы, не блистал уровнем — довольно посредственный.
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Т
Татьяна
Экскурсия очень интересная, отдельное спасибо экскурсоводу Ларисе. Буду всем советовать покупать экскурсии на Трипстере
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