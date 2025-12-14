7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Через оранжевые пустыни и Хаджарские горы к Индийскому океану - эта насыщенная информацией и видами экскурсия поможет составить наиболее полное представление о стране.Вы проедете по пяти Арабским Эмиратам (всем, кроме

Дубая и Абу-Даби), прочувствуете колорит каждого из них, полюбуетесь коврами и увидите древнейшую мечеть ОАЭ, музей-дворец шейха Умм Аль Кувэйна и мечеть в Шардже. А отдохнуть от эмоций сможете на берегу Индийского океана

Описание экскурсии

Достопримечательности Шарджи и Аджмана

По ультрасовременному шоссе шейха Зайда и через залив, разделяющий город на две части, вы отправитесь в эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока. Город восхитит вас классическим арабским стилем, а еще вас ждет фотостоп у мечети короля Фейсала — это грандиозный символ города с двумя минаретами и двумя типами архитектуры в одном здании. После вы проедете через Аджман, самый маленький из регионов, и побываете в дворцовом музее Шейха Умм Аль Кувэйна, где узнаете о жизни одноименного эмирата.

Разнообразие ландшафтов в Рас-эль-Хайме и Фуджейре

За день вы проедете около 400 км и увидите почти всю страну. При этом пейзажи будут постоянно меняться: от впечатляющих урбанистических построек до высоких дюн с красными песками. Путь по эмирату Рас-эль-Хайма пройдет через Хаджарские горы. В последнем эмирате, Фуджейре, вы посетите старейшую мечеть Арабских Эмиратов Аль-Бидия и увидите сторожевые башни. А в финале экскурсии вас ждет отдых в отеле, где вы поплаваете в спокойном и теплом Индийском океане и пообедаете на берегу.

Организационные детали