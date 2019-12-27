7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Достопримечательности Шарджи и Умм-эль-Кайвайна

По ультрасовременному шоссе шейха Зайда и через залив, разделяющий город на две части, вы отправитесь в эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока. Город восхитит вас классическим арабским стилем, а особое внимание уделим мечети короля Фейсала — грандиозному символу города с двумя минаретами и двумя типами архитектуры в одном здании. После вы проедете через Аджман, самый маленький из регионов, и побываете в дворцовом музее Шейха Умм Аль Кувэйна, где узнаете о жизни одноименного эмирата.

Разнообразие ландшафтов в Рас-эль-Хайме и Фуджейре

За день вы проедете около 400 км и увидите почти всю страну. При этом пейзажи будут постоянно меняться: от впечатляющих урбанистических построек до высоких дюн с красными песками. Путь по эмирату Рас-эль-Хайма пройдет через Хаджарские горы. В последнем эмирате, Фуджейре, вы посетите старейшую мечеть Арабских Эмиратов Аль-Бидия и увидите сторожевые башни. А в финале экскурсии вас ждет 1,5 часа релакса на пляже отеля, где вы поплаваете в спокойном и теплом Индийском океане и пообедаете на берегу.