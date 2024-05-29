Экскурсии в Аджман из Дубая

Найдено 5 экскурсий в категории «Аджман» в Дубае на русском языке, цены от $73, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эмираты, которые вас удивят
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
86 отзывов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Индийский океан через 5 эмиратов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
9 отзывов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
ОАЭ вдоль и поперек
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350$298 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
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    5 минут, каньон (обочина дороги) 5 минут, отдых на пляже 3 часа и верблюды 10 минут. Ездили на маленьком микроавтобусе на 10 человек, не комфортно для таких длительных переездов. Океан на троечку, вода не прозрачная, маску брать не стали, тк смотреть не на что. Также не понравилось, что водитель утром приехал забирать нас на двадцать минут раньше договоренного времени, так что завтракать пришлось впопыхах. Но думаю, что эта экскурсия не хуже других таких же предложений на рынке.

    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей
  • В
    Владимир
    18 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом на берегу индийского океана. Вообщем было всё прекрасно, мы остались очень довольны.
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом
  • J
    Johny
    17 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Гид Андрей очень начитанный и интеллигентный, после экскурсии остались приятные впечатления, спасибо!
  • А
    Акматов
    8 мая 2024
    Индийский океан через 5 эмиратов
    Все было отлично, гид Лариса во время поездки рассказывала о достопримечательностях ОАЭ и интересных фактах про эту страну, а также отвечала на все интересующие нас вопросы. Обед также был отличный. Хорошо провели время!
  • А
    АНДРЕЙ
    5 мая 2024
    Эмираты, которые вас удивят
    Всё прошло хорошо Экскурсия познавательна и даёт большее представление о месте где мы находимся
  • С
    Станислав
    4 мая 2024
    Эмираты, которые вас удивят
    Экскурсия держится на Эдварде – приятный человек, хороший рассказчик, весьма эрудированный По самой экскурсии, если утрировать, то это поездка покупаться на
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    пляже другого отеля (кстати пляж оч крутой, как и океан, после Дубая одно удовольствие), с небольшими перерывами на погладить лошадей и верблюдов. Хотелось бы чуть больше наполнения с этой точки зрения. Если бы не Эдвард то скорее расстроились бы что просто не взяли такси, а так с его рассказами становится ок:)

    Экскурсия держится на Эдварде – приятный человек, хороший рассказчик, весьма эрудированныйЭкскурсия держится на Эдварде – приятный человек, хороший рассказчик, весьма эрудированныйЭкскурсия держится на Эдварде – приятный человек, хороший рассказчик, весьма эрудированный
  • В
    Виктор
    2 мая 2024
    ОАЭ вдоль и поперек
    Экскурсия помогает понять все многообразие эмиратов. Очень интересно посмотреть как живут в других эмиратах и какие там достопримечательности.
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Путешествие к Индийскому океану
    Были на экскурсии с Бахтияром, полный восторг, великолепная природа, прекрасная организация, всё рассказали, показали, мы получили массу эмоций, накупались, на фоткались, спасибо огромное за путешествие к океану!
  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    Путешествие к Индийскому океану
    Экскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. Делали несколько остановок, где можно
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    было размяться и сделать фото. Отдых на территории отеля прошел замечательно, прекрасный пляж, теплый бассейн и океан с чистейшей водой! Хочется вернуться сюда снова! Спасибо организаторам, Вы внесли в нашу жизнь самые лучшие воспоминания!

    Экскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. ДелалиЭкскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. ДелалиЭкскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. ДелалиЭкскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. Делали
  • О
    Оксана
    16 апреля 2024
    Эмираты, которые вас удивят
    Экскурсия очень понравилась, гид Эдвард потрясающий рассказчик и экскурсовод. Приятный в общении, интересно рассказывает не только об истории эмиратов, но
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    и об опыте жизни в этой стране. Ненавязчивый, комфортный в общении. Всем советую Анастасию как организатора туров в ОАЭ. Дополнительно брали еще одну экскурсию-индивидуальное сафари на джипах. 5 баллов!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аджман»

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  4. Индийский океан через 5 эмиратов
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  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
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  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Аджман" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 73 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Аджман», 269 ⭐ отзывов, цены от $73. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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