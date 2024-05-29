1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Групповая
10 часов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350$298 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
- ВВладимир18 мая 2024Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом на берегу индийского океана. Вообщем было всё прекрасно, мы остались очень довольны.
- JJohny17 мая 2024Гид Андрей очень начитанный и интеллигентный, после экскурсии остались приятные впечатления, спасибо!
- ААкматов8 мая 2024Все было отлично, гид Лариса во время поездки рассказывала о достопримечательностях ОАЭ и интересных фактах про эту страну, а также отвечала на все интересующие нас вопросы. Обед также был отличный. Хорошо провели время!
- ААНДРЕЙ5 мая 2024Всё прошло хорошо Экскурсия познавательна и даёт большее представление о месте где мы находимся
- ССтанислав4 мая 2024Экскурсия держится на Эдварде – приятный человек, хороший рассказчик, весьма эрудированный По самой экскурсии, если утрировать, то это поездка покупаться на
- ВВиктор2 мая 2024Экскурсия помогает понять все многообразие эмиратов. Очень интересно посмотреть как живут в других эмиратах и какие там достопримечательности.
- ЮЮлия28 апреля 2024Были на экскурсии с Бахтияром, полный восторг, великолепная природа, прекрасная организация, всё рассказали, показали, мы получили массу эмоций, накупались, на фоткались, спасибо огромное за путешествие к океану!
- ЮЮлия23 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Дальняя поездка совсем не утомила, в автобусе комфортно, каждому была прохладная вода. Делали несколько остановок, где можно
- ООксана16 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, гид Эдвард потрясающий рассказчик и экскурсовод. Приятный в общении, интересно рассказывает не только об истории эмиратов, но
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аджман»
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