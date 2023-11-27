Парк цветов Miracle Garden

Билет для посещения в Дубае
Miracle Garden — настоящее царство флористического искусства. На несколько часов вы погрузитесь в мир ярких ландшафтов и цветочных скульптур. Это место — не просто ботанический сад. Здесь вы сможете наблюдать настоящий полет творческой мысли!
Парк цветов Miracle Garden
Парк цветов Miracle Garden
Парк цветов Miracle Garden
Парк цветов Miracle Garden
Парк цветов Miracle Garden
Парк цветов Miracle Garden
Ближайшие даты:
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (13+)$26
Детский (до 12 лет)$22

Описание

Царство цветов Miracle Garden является одним из самых восхитительных рукотворных парковых садов в мире. Здесь вы не перестанете удивляться человеческой фантазии, любуясь неимоверной красоты ландшафтным дизайном. Огромный сад расположен прямо в пустыне. Он поразит вас удивительными скульптурами и картинами, созданными из более 50-ти миллионов цветов! Это место — идеально для фотографий. При желании вы можете приобрести тематические сувениры. Важная информация На территорию парка и ярмарки можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Miracle Garden
Что не входит
  • Напитки и еда
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Miracle Garden
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • На территорию парка и ярмарки можно пронести 0
  • 5 л воды
  • Еду проносить запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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