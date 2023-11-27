Miracle Garden — настоящее царство флористического искусства. На несколько часов вы погрузитесь в мир ярких ландшафтов и цветочных скульптур. Это место — не просто ботанический сад. Здесь вы сможете наблюдать настоящий полет творческой мысли!
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|$26
|Детский (до 12 лет)
|$22
Описание
Царство цветов Miracle Garden является одним из самых восхитительных рукотворных парковых садов в мире. Здесь вы не перестанете удивляться человеческой фантазии, любуясь неимоверной красоты ландшафтным дизайном. Огромный сад расположен прямо в пустыне. Он поразит вас удивительными скульптурами и картинами, созданными из более 50-ти миллионов цветов! Это место — идеально для фотографий. При желании вы можете приобрести тематические сувениры. Важная информация На территорию парка и ярмарки можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в Miracle Garden
- Что не входит
- Напитки и еда
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Miracle Garden
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- На территорию парка и ярмарки можно пронести 0
- 5 л воды
- Еду проносить запрещено
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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