Miracle Garden — настоящее царство флористического искусства. На несколько часов вы погрузитесь в мир ярких ландшафтов и цветочных скульптур. Это место — не просто ботанический сад. Здесь вы сможете наблюдать настоящий полет творческой мысли!

Описание

Царство цветов Miracle Garden является одним из самых восхитительных рукотворных парковых садов в мире. Здесь вы не перестанете удивляться человеческой фантазии, любуясь неимоверной красоты ландшафтным дизайном. Огромный сад расположен прямо в пустыне. Он поразит вас удивительными скульптурами и картинами, созданными из более 50-ти миллионов цветов! Это место — идеально для фотографий. При желании вы можете приобрести тематические сувениры. Важная информация На территорию парка и ярмарки можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено.