Приглашаем почувствовать драйв шоссе шейха Зайда — дубайского Манхэттена. И насладиться атмосферой восточной роскоши в Даунтаун Дубай, Дубай Марине и на острове Пальма Джумейра. Вы полюбуетесь отражением огней небоскрёбов в витринах и воде фонтанов. В открытом кабриолете, с музыкой и ветром в волосах.

Описание экскурсии

Мы будем кататься по городу и делать остановки в самых красивых местах:

Пальма Джумейра и курортный комплекс «Атлантис» — легендарный остров в форме пальмы, символ мечты и богатства. Вы полюбуетесь подсвеченными куполами отеля.

Шоссе шейха Зайда — самая известная магистраль ОАЭ, сверкающая высотками.

Музей будущего — футуристичное здание, символ инноваций и прогресса. Его форма и подсветка ночью поражают воображение — он словно портал в будущее прямо в центре города.

Дубай Марина — район небоскрёбов и яхт, которые отражаются в воде. Огни и мосты ночью выглядят особенно кинематографично.

JBR (The Walk & The Beach) — живой и стильный район с кафе, ароматом кофе и звуками моря. Здесь особая атмосфера уюта и гламура.

Даунтаун Дубай — сердце мегаполиса и центр его ночной жизни. Иллюминация, высотки и фонтаны создают ощущение, будто вы в центре мира

Бурж-Халифа — жемчужина Дубая и самая высокая башня планеты. Ночью она сияет миллионами огней, а фонтаны у подножия превращаются в завораживающее световое шоу.

«Дубай Молл» — один из крупнейших торговых центров мира. Даже снаружи он впечатляет масштабом и подсветкой.

Организационные детали

Поездка проходит на стильном кабриолете Mustang. В машине для каждого участника будет бутылочка питьевой воды

Трансфер из вашего отеля в Дубае или Шардже и обратно входит в стоимость. Из других эмиратов (Аджман, Рас-эль-Хайма, Умм-аль-Кувейн, Абу-Даби, Фуджейра) — по договорённости, от $70 в зависимости от расстояния

По желанию дополнительно оплачивается вход в достопримечательности — напишите нам, и мы поможем купить билеты со скидкой