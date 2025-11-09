Увидеть город сияющим, свободным и фантастически красивым - под звёздным небом
Приглашаем почувствовать драйв шоссе шейха Зайда — дубайского Манхэттена.
И насладиться атмосферой восточной роскоши в Даунтаун Дубай, Дубай Марине и на острове Пальма Джумейра. Вы полюбуетесь отражением огней небоскрёбов в витринах и воде фонтанов. В открытом кабриолете, с музыкой и ветром в волосах.
Описание экскурсии
Мы будем кататься по городу и делать остановки в самых красивых местах:
Пальма Джумейра и курортный комплекс «Атлантис» — легендарный остров в форме пальмы, символ мечты и богатства. Вы полюбуетесь подсвеченными куполами отеля.
Шоссе шейха Зайда — самая известная магистраль ОАЭ, сверкающая высотками.
Музей будущего — футуристичное здание, символ инноваций и прогресса. Его форма и подсветка ночью поражают воображение — он словно портал в будущее прямо в центре города.
Дубай Марина — район небоскрёбов и яхт, которые отражаются в воде. Огни и мосты ночью выглядят особенно кинематографично.
JBR (The Walk & The Beach) — живой и стильный район с кафе, ароматом кофе и звуками моря. Здесь особая атмосфера уюта и гламура.
Даунтаун Дубай — сердце мегаполиса и центр его ночной жизни. Иллюминация, высотки и фонтаны создают ощущение, будто вы в центре мира
Бурж-Халифа — жемчужина Дубая и самая высокая башня планеты. Ночью она сияет миллионами огней, а фонтаны у подножия превращаются в завораживающее световое шоу.
«Дубай Молл» — один из крупнейших торговых центров мира. Даже снаружи он впечатляет масштабом и подсветкой.
Организационные детали
Поездка проходит на стильном кабриолете Mustang. В машине для каждого участника будет бутылочка питьевой воды
Трансфер из вашего отеля в Дубае или Шардже и обратно входит в стоимость. Из других эмиратов (Аджман, Рас-эль-Хайма, Умм-аль-Кувейн, Абу-Даби, Фуджейра) — по договорённости, от $70 в зависимости от расстояния
По желанию дополнительно оплачивается вход в достопримечательности — напишите нам, и мы поможем купить билеты со скидкой
За рулём будет один из опытных водителей из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Аиша — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
Отзывы и рейтинг
И
Ирина
10 ноя 2025
Все прошло супер! Билеты на смотровую нам сразу же купили, пока мы ехали к этой смотровой площадке, все оперативно, все круто! Рекомендую! Весь Дубай за 6 часов, потрясно! Отвезли и привезли к отелю, успели даже заскочить по пути в ресторан, забрать заказ!