Пустынные горизонты: квадроциклы, верблюды и соколы (из Дубая)

Испытать драйв на красных дюнах и прикоснуться к традициям бедуинов
Откройте для себя живописную пустыню Дубая — уникальный уголок, где величие природы встречается с богатой культурой региона.

Это шанс вырваться из мегаполиса, чтобы промчаться по бескрайним пескам, ощутить неспешный ритм жизни кочевников и сделать кадры с символом Эмиратов — гордым соколом.
Описание экскурсии

Драйв на квадроциклах

Готовы к адреналиновой гонке по мягким красным дюнам? Мы подготовили маршруты, которые позволят насладиться скоростью и свободой. Для катания доступны как одноместные, так и двухместные модели. А для юных путешественников предусмотрены специальные детские квадроциклы.

Пустынная классика: верблюды и соколы

После активного заезда вас ждёт спокойная прогулка на верблюде. Также мы организуем фотосессию с соколом: вы получите распечатанный снимок с этой грациозной птицей на память.

Беззаботный комфорт

Вам не нужно беспокоиться о логистике. Мы организуем трансфер из вашего отеля и обратно, предоставим всё необходимое защитное снаряжение и позаботимся о том, чтобы путешествие прошло безопасно и увлекательно.

Организационные детали

  • Трансфер из центральных районов Дубая включён в стоимость (выезд в 9:00–9:30 или 13:00–13:30)
  • В стоимость включена прогулка на верблюде (10 мин, на одном верблюде могут ехать максимум 2 человека, общий вес до 100 кг) и 1 распечатанное фото с соколом
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
30 минут, одноместный квадроцикл$72
60 минут, одноместный квадроцикл$95
30 минут, двухместный квадроцикл$119
60 минут, двухместный квадроцикл$138
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Сали
Сали — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 9243 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
честь — помогать вам открыть самые яркие грани двух удивительных стран. Знаем всё о Турции: её историю, традиции, гастрономию. В ОАЭ откроем вам удивительные уголки, которые зачастую остаются за кадром у туристов. Мы создадим для вас особые моменты, которые останутся в сердце навсегда.

