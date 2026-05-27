Откройте для себя живописную пустыню Дубая — уникальный уголок, где величие природы встречается с богатой культурой региона.
Это шанс вырваться из мегаполиса, чтобы промчаться по бескрайним пескам, ощутить неспешный ритм жизни кочевников и сделать кадры с символом Эмиратов — гордым соколом.
Описание экскурсии
Драйв на квадроциклах
Готовы к адреналиновой гонке по мягким красным дюнам? Мы подготовили маршруты, которые позволят насладиться скоростью и свободой. Для катания доступны как одноместные, так и двухместные модели. А для юных путешественников предусмотрены специальные детские квадроциклы.
Пустынная классика: верблюды и соколы
После активного заезда вас ждёт спокойная прогулка на верблюде. Также мы организуем фотосессию с соколом: вы получите распечатанный снимок с этой грациозной птицей на память.
Беззаботный комфорт
Вам не нужно беспокоиться о логистике. Мы организуем трансфер из вашего отеля и обратно, предоставим всё необходимое защитное снаряжение и позаботимся о том, чтобы путешествие прошло безопасно и увлекательно.
Организационные детали
- Трансфер из центральных районов Дубая включён в стоимость (выезд в 9:00–9:30 или 13:00–13:30)
- В стоимость включена прогулка на верблюде (10 мин, на одном верблюде могут ехать максимум 2 человека, общий вес до 100 кг) и 1 распечатанное фото с соколом
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|30 минут, одноместный квадроцикл
|$72
|60 минут, одноместный квадроцикл
|$95
|30 минут, двухместный квадроцикл
|$119
|60 минут, двухместный квадроцикл
|$138
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 9243 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
Входит в следующие категории Дубая
