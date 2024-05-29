1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«А затем по песчаным ухабам мы помчимся к пустынному поселению бедуинов»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«В деревне бедуинов вы увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной и прокатитесь на верблюде»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
«В лагере бедуинов будет возможность покататься на верблюдах, сфотографироваться в арабском платье и сделать рисунок хной (за дополнительную плату)»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
«Отдых в улучшенном бедуинском кемпинге»
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
«На завтрак отправимся в бедуинский лагерь»
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Групповая
10 часов
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Дубая
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи, Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
$90 за человека
Групповая
7 часов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«После насыщенного экстримом дня вы отдохнёте в лагере бедуинов»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
«Вдоволь насладившись пустынными пейзажами, вы отправитесь в деревню бедуинов, чтобы дополнить эмоции развлечениями — шоу огня, танцем живота и национальным египетским танцем танура»
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.
- ААнастасия27 мая 2024Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от
- ВВалерий26 мая 2024Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
- ООксана25 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное - прекрасный водитель.
- ККатя23 мая 2024Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны, ужин, шоу. Как по
- ЧЧинара23 мая 2024Спасибо! Нам очень понравилось🥰 Спасибо,Нурсултану! 😍🤌🏾
- LLera19 мая 2024Большое спасибо mr. Nasir за прекрасную экскурсию. Отличный водитель, заботливый экскурсовод, всегда давал нам воду. Классно покатались по дюнам! Вечером посмотрели отличное шоу в пустыне, покатались на верблюдах. Рекомендую.
- ШШтурм17 мая 2024Нам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это не назовешь, это скорее очень
- ААлла12 мая 2024Все супер
- ГГульнара10 мая 2024Все организовано отлично, приехали в отель, забрали, покатали по пустыне, остановились для фото. Гид Андрей просто супер профессионал, пока ехали
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Бедуины»
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