Экскурсии к бедуинам из Дубая

Найдено 9 экскурсий в категории «Бедуины» в Дубае на русском языке, цены от $37. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«А затем по песчаным ухабам мы помчимся к пустынному поселению бедуинов»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«В деревне бедуинов вы увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной и прокатитесь на верблюде»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
«В лагере бедуинов будет возможность покататься на верблюдах, сфотографироваться в арабском платье и сделать рисунок хной (за дополнительную плату)»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
5 часов
2 отзыва
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
«Отдых в улучшенном бедуинском кемпинге»
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
🐫 На верблюдах
🎈 На воздушном шаре
Групповая
4.5 часа
9 отзывов
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
«На завтрак отправимся в бедуинский лагерь»
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Абу-Даби с посещением королевского дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Дубая
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи, Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
$90 за человека
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
🚁 На вертолёте
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
7 отзывов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«После насыщенного экстримом дня вы отдохнёте в лагере бедуинов»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
17 отзывов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
«Вдоволь насладившись пустынными пейзажами, вы отправитесь в деревню бедуинов, чтобы дополнить эмоции развлечениями — шоу огня, танцем живота и национальным египетским танцем танура»
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от
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    поездки! В лагере бедуинов не ожидали, но вкусно поели, посмотрели очень качественные номера профессионалов. Огненное шоу-супер! Рисование хной, катание на верблюде, танец живота - все по восточному сказочно! Чисто даже в туалетах, есть душ (надо было взять с собой из отеля небольшое полотенце). После багги на барханах песок везде))))) в прямом смысле этого слова! И как раз душ очень кстати! Абдулла-лучший гид Дубая! Сафари по пустыне лучшее! Места, где, не ездили другие машины, не прохоженные барханы! Закат! Фото изумительные! Низкий поклон вам!

    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет
  • В
    Валерий
    26 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное - прекрасный водитель.
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -
  • К
    Катя
    23 мая 2024
    Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
    Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны, ужин, шоу. Как по
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    мне, при выборе важно: 1) у кого заказывать — тут организаторы всегда были на связи на русском языке и помогали с любым вопросом (у меня уже был печальный опыт с другими турагентствами, от которых не дождёшься обратной связи и поддержки, поэтому для меня это очень важно, особенно, когда не говоришь по-английски); 2) чистота и съедобность в лагере в пустыне — по сравнению с другими сафари, на которых я побывала, этот лагерь просто отличный: всё аккуратно (даже в туалете!) и вкусно (заказывала вариант с барбекю). Советую!

    Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны
  • Ч
    Чинара
    23 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Спасибо! Нам очень понравилось🥰 Спасибо,Нурсултану! 😍🤌🏾
  • L
    Lera
    19 мая 2024
    Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
    Большое спасибо mr. Nasir за прекрасную экскурсию. Отличный водитель, заботливый экскурсовод, всегда давал нам воду. Классно покатались по дюнам! Вечером посмотрели отличное шоу в пустыне, покатались на верблюдах. Рекомендую.
    Большое спасибо mr. Nasir за прекрасную экскурсию. Отличный водитель, заботливый экскурсовод, всегда давал нам воду. Классно
  • Ш
    Штурм
    17 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Нам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это не назовешь, это скорее очень
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    яркое путешествие и погружение в эту атмосферу скорости, экстрима, пустынной жары и арабского колорита. Остались только положительные эмоции!!! С нашим прекрасным водителем, (к сожалению имя не запомнила) чувствовали себя космфортно. На русском, правда, никто не говорил из организаторов, так что если вы совсем не знаете языка- наверное будет неочень удобно. После сафари нас повезли в деревню бедуинов на ужин и шоу. Вип места лучше не брать, у нас были обычные, но сидели мы близко с сцене - на подушечках за столом, тоже важно чтоб прочувствовать атмосферу востока (випы сидели просто за столом на стульях). Восточные танцы, фаер-шоу - зрелищно и очень здорово, еда хорошая, алкогольные напитки и кальян платно. Еще было забавно, когда по дороге в кемпинг нас пересаживали в разные машины, с разными водителями - необычно. Данную поездку рекомендую молодежным компаниям, людям в возрасте и с детьми до 12 лет будет слишком экстримально.

    Нам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это неНам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это неНам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это не
  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
    Все супер
  • Г
    Гульнара
    10 мая 2024
    Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
    Все организовано отлично, приехали в отель, забрали, покатали по пустыне, остановились для фото. Гид Андрей просто супер профессионал, пока ехали
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    рассказал историю Дубай, как создавался город, так же много интересных фактов. Ужин в кемпинге сносный, но это не минус ребят, кто все организовывает, так же как и шоу. В общем кто хочет посетить пустыню и полетать на барханах (отдельные ощущения от водителя)))), рекомендуем. Были с женой и 3 детьми. Андрею еще раз большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Бедуины»

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  2. В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
  3. Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
  4. Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
  5. Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Бедуины" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 37 до 480. Туристы уже оставили гидам 473 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Бедуины», 473 ⭐ отзыва, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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