Что вас ожидает Сафари в пустыне. Вы покатаетесь на ретро-джипах по заповеднику Аль Мармум и, если повезет, встретите песчаных газелей и белых антилоп. Вечерняя шоу-программа. Вы оцените искусные приемы соколиной охоты, увидите восточный танец 💃 Аяла и по желанию украсите руки рисунком из хны. Национальный ужин. Вы раскроете секреты приготовления арабского кофе и попробуете местные блюда. Катание на верблюдах 🐪. Вы проедете почетный круг верхом на «кораблях пустыни» — одногорбых верблюдах-дромедарах. Организационные детали Это поездка без гида. Вас будет сопровождать англоязычный водитель 🚗. Семьям с детьми до 5 лет необходимо бронировать индивидуальный автомобиль Сафари, катание на верблюдах 🐪, шоу-программа, ужин и напитки включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится ежедневно в 14:30 Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Напишите мне Выберите дату и оставьте комментарий в форме Виктория проводит ещё 6 экскурсий Еще несколько необычных экскурсий в Дубае скидка 15% Дубай — первая встреча
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