Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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Сафари на ретро-джипах из Дубая

Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате

Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
Вы прокатитесь на Лэнд Роверах 50-х годов по самому большому экологическому парку Дубая — Аль Мармум.

Поужинаете в пустыне под открытым небом, посмотрите вечерний концерт с танцами и этнической музыкой, познакомитесь с верблюдами и проникнетесь исконными традициями эмиратцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🛣Джиппинг
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $190 за человека

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Сафари на ретро-джипах из Дубая
Сафари на ретро-джипах из Дубая

Что вас ожидает

  • Сафари в пустыне. Вы покатаетесь на ретро-джипах по заповеднику Аль Мармум и, если повезет, встретите песчаных газелей и белых антилоп.
  • Вечерняя шоу-программа. Вы оцените искусные приемы соколиной охоты, увидите восточный танец 💃 Аяла и по желанию украсите руки рисунком из хны.
  • Национальный ужин. Вы раскроете секреты приготовления арабского кофе и попробуете местные блюда.
  • Катание на верблюдах 🐪. Вы проедете почетный круг верхом на «кораблях пустыни» — одногорбых верблюдах-дромедарах.

Организационные детали

  • Это поездка без гида. Вас будет сопровождать англоязычный водитель 🚗.
  • Семьям с детьми до 5 лет необходимо бронировать индивидуальный автомобиль
  • Сафари, катание на верблюдах 🐪, шоу-программа, ужин и напитки включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Сафари на ретро-джипах из Дубая

Экскурсия проводится ежедневно в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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