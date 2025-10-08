В целом экскурсия понравилась! Гонки по пустыне на автомобиле, фото среди барханов, неповторимый закат солнца! А вот вторая часть- отдых читать дальше
в лагере, подпортила радужные впечатления. Стоять в огромных очередях за напитками, за едой: всё это напоминает раздачу пищи бездомным и вызывает чувство дискомфорта и унижения. Неужели нельзя просто подать еду за столики 🤷🏻♀️И по поводу мест в автомобиле: тем, кому не повезло и их затолкали на задний ряд, было, мягко говоря, тесно и неудобно. Я считаю, что цена должна зависеть от места в машине, и тогда каждый волен выбирать, где и за сколько ему ехать. Сама пустыня- великолепна, поэтому экскурсию рекомендую!!!
На мой взгляд это лучшее предложение из всех джип-сафари! И вот почему: 1. Индивидуально за приятную цену. В машине только ваша копания. 2. читать дальше
Долго катались по пустыне и получили массу эмоций! Времени для фото у нас тоже было много) 3. Никаких задержек на всех этапах. В 15.30 выехали из отеля, время порекомендовал нам гид. Далее заехали на стоянку, чтобы гид подготовил колеса машины. Там же можно было покататься на квадроциклах, но мы не стали. В итоге через 30 минут уже поехали кататься по пустыне. 4. Даже базовый лагерь без доплат был очень хорошим. Мы покатались на верблюдах, шоу началось через 10 минут после того, как мы приехали. Причем людей уже было много, их явно привезли гораздо раньше не понятно зачем)) Еда была неплохая, шоу отличное! 5. И самое ценное в этой поездке - гид! Он коренной житель Дубая, город строился на его глазах. Очень интересно было из первых уст услышать о Дубае. Далеко не каждую экскурсию проводит житель Дубая, а не эмигрант, и такой возможностью точно надо воспользоваться) Абдулла, спасибо большое за такую классную поездку и эмоции!)
Отлично прошедшее сафари, отдельно хочется отметить водителя, который представился как: «Черный Дима» Настоящий профессионал и просто отличный мужик, хорошо говорит по читать дальше
английски, юморной. Специально провел нас к верблюду и хне быстрее чтобы мы не стояли в очередях. В общем очень позитивный мужик, сама программа понравилась, шоу на 70% состоит из достаточно проходных зрелищ, но в конце достаточно яркий номер с огнем.
Забрали от отеля на крутой тачке. Мы всегда пунктуальны и готовы чуть раньше назначенного времени. Водитель Салех написал заранее, что читать дальше
будет на месте раньше и, если мы готовы, то можем выходить. По пустыне экстрима вполне хватило на джипе, не думали, что песок может превращаться буквально в масло. Красивая точка для фото стопа в пустыне, затем доехали до места шоу, покатали на верблюде. Далее был ужин и шоу. Все про еду пишут разное, нас было 6 человек в машине и каждый нашел что то себе по вкусу. Кстати, Салех немного уже говорит по русски. На площадке с шоу работают фотографы, во время ужина они предложат фото сначала в обложках, когда никто не покупает (а фото уже распечатаны, парень просто предлагает фото в конце, мы сторговались до 10 дирхам за фотку). Спасибо за этот тур, полдня крутого времяпровождения!
И да, кто думает какую обувь выбрать в поездку- в итоге вы все равно разуетесь))
Очень понравилась экскурсия, мы в восторге! Организация на высшем уровне! Всё вовремя, чётко и понятно. На все вопросы ответили, всё читать дальше
рассказали, объяснили. Каждый этап экскурсии продуман, начиная с трансфера, заканчивая ужином и шоу. Насыщенность программы тоже очень понравилась: и с верблюдами познакомиться, посидеть на них, и на сноуборде спуститься на барханах (тут конечно были сложности, так как сноуборд почти не ехал, но все равно было весело), и напитки можно было взять, и само сафари по барханам было интересное, с остановкой на фотографии (было время и просто видами насладиться), а потом в самой деревне после сафари можно было сделать тату хной, а потом был ужин и шоу. Атмосфера уютная и аутентичная! Это лучшая экскурсия в моей жизни. Спасибо большое всем причастным🌷🌷🌷
Экстремальное вождение в пустыни - 5 из 5. Локация в пустыни - 5 из 5 Ужин в пустыни - 5 из 5 Развлекательная читать дальше
программа в пустыни - 5 из 5 Организация - 2 из 5.
Все понравилось, а вот к организации остались вопросы: 1. Договорились, что за нами заедут в 15:30. В 15:10 водитель начал названивать, написывать, чтобы мы спустились, т. к он уже приехал. Мы были не в отели, сказали что будем в 15:30. В 15:27 снова названивал и спрашивал где мы. Такая суета - логична, т. к водитель ожидал нас с уже двумя туристами.
2. Собрав всех, мы поехали в пустыню. Ехать примерно час. Сначала нас привезли в лагерь по катанию на квадроциклах, которое стоило 150, а потом 120 дирхам. В итоге из группы никто не согласился и мы стояли на жаре, пока водитель наговорится. Видимо заработать на нас не получилось, а время катание по барханам еще не наступило.
Это единственное из минусов. Остальное все очень понравилось! Водитель был доброжелателен.
Маршрут и программа отличные, причём для Дубая стоимость билетов прям низкая. Были шоу, еда, катания на борде по пескам, верблюды, читать дальше
экстремально-комфортные покатушки на машине по пескам 😁 Спасибо большое водителю Саттару за заботу и реализации классной экскурсии, а организатору Анастасии за оперативность ответов и возможность здорово и бюджетно отдохнуть!
Был водитель Саттар, очень приятный человек, который может ответить на любой вопрос (единственное нужно либо разговаривать на английском или иметь читать дальше
переводчик). Попался в попутчики ребенок, водитель пояснил, что будет ехать чуть аккуратнее, чтобы не напугать его - это заслуживает уважения к человеку и показывает заботу о своих туристах. Нам очень понравилась экскурсия от и до. Поэтому если я приеду еще раз - обязательно повторю 🔥
Начнем с организации, сразу после предоплаты с нами связались Анастасия,все подробно рассказала и готова была любезно ответить на все вопросы. читать дальше
Далее связался с нами водитель и обозначил время отъезда. Ну и в путь! Доехали до сафари парка,где нам предложили покататься на багги и квадроциклах за отдельную плату,выдали бесплатно бутилированную воду. Дальше отправились в саму пустыню, от водителя правда чувствуется профессионализм,катание ни то,чтобы прям экстримальное,но дух захватывает,остановились на фотостоп, водитель сам предложил пофотографировать,подсказывал ракурсы 😅 покатались на борде. далее отправились в вечерний лагерь ☺️ Прокатили на верблюде. очень уютно было и интересно, угостили перед ужином пончиками,кофе,шаурмой. Были бесплатные напитки,тату,кальян. На ужине никто не останется голодным,всем найдется еда по вкусу. От фаер шоу точно все будут в восторге!) Ну и так же с комфортом нас доставили до отеля. Очень понравился водитель,все объяснял и рассказывал (на доступном Английском). Спасибо Анастасии так же и сервису трипстер,однозначно рекомендую!)
