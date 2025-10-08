читать дальше

Долго катались по пустыне и получили массу эмоций! Времени для фото у нас тоже было много)

3. Никаких задержек на всех этапах. В 15.30 выехали из отеля, время порекомендовал нам гид. Далее заехали на стоянку, чтобы гид подготовил колеса машины. Там же можно было покататься на квадроциклах, но мы не стали. В итоге через 30 минут уже поехали кататься по пустыне.

4. Даже базовый лагерь без доплат был очень хорошим. Мы покатались на верблюдах, шоу началось через 10 минут после того, как мы приехали. Причем людей уже было много, их явно привезли гораздо раньше не понятно зачем)) Еда была неплохая, шоу отличное!

5. И самое ценное в этой поездке - гид! Он коренной житель Дубая, город строился на его глазах. Очень интересно было из первых уст услышать о Дубае. Далеко не каждую экскурсию проводит житель Дубая, а не эмигрант, и такой возможностью точно надо воспользоваться)

Абдулла, спасибо большое за такую классную поездку и эмоции!)