Пустыня Руб-эль-Хали – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Пустыня Руб-эль-Хали» в Дубае на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Джиппинг
На машине
Багги
6 часов
111 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
17 окт в 14:30
21 окт в 14:30
от $250 за всё до 6 чел.
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Джиппинг
На машине
6 часов
435 отзывов
Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Прокатиться по барханам, увидеть красные пески и поужинать под звёздным небом на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
17 окт в 14:30
$47 за человека
Сафари в Дубае: магия заката в пустыне
На машине
4.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Сафари в Дубае: магия заката в пустыне
Дюны, сэндборд, арабский кофе и эффектные фото - без кемпов и шоу-программ
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:30
Завтра в 14:30
19 окт в 14:30
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 октября 2025
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Хорошая экскурсия!
    Встретили в аэропорту с чемоданами в указанное время.
    На протяжении всего пути гид охотно отвечал на все вопросы.
    Пустыня на закате
    Пустыня на закате

    очаровала ❤️
    Покатались и на «доске», и на верблюдах.
    В деревне бедуинов у нас был отдельный стол. Очень понравилась еда, особенно местная рыба.
    За доп плату есть бар с алко напитками и кальян.

    
  • А
    Анна
    5 октября 2025
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Экскурсия супер, всем понравилась! Очень красивая пустыня! Все заявленное было выполнено. Абдулла классно покатал на машине по пустыне, предоставил борд
    читать дальше

    покатались с ребенком по барханам. Лагерь бедуинов понравился. Программа развлекательная не стоит ждать подробной истории про эмираты, хотя на все вопросы Абдулла ответит.

  • П
    Павел
    5 октября 2025
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Максимально кайфовая экскурсия и программа. Были с 2 детьми, все кайфанули. Спасибо!
  • Е
    Елена
    5 октября 2025
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Супер
  • О
    Ольга
    5 октября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    В целом экскурсия понравилась! Гонки по пустыне на автомобиле, фото среди барханов, неповторимый закат солнца! А вот вторая часть- отдых
    читать дальше

    в лагере, подпортила радужные впечатления. Стоять в огромных очередях за напитками, за едой: всё это напоминает раздачу пищи бездомным и вызывает чувство дискомфорта и унижения. Неужели нельзя просто подать еду за столики 🤷🏻‍♀️И по поводу мест в автомобиле: тем, кому не повезло и их затолкали на задний ряд, было, мягко говоря, тесно и неудобно. Я считаю, что цена должна зависеть от места в машине, и тогда каждый волен выбирать, где и за сколько ему ехать. Сама пустыня- великолепна, поэтому экскурсию рекомендую!!!

    
  • А
    Алексей
    4 октября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Отличный организатор, отличный водитель, машина новая тлк300. Классно проехались, все довольны
  • А
    Анстасия
    1 октября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Все было отлично!
    Все было отлично!
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2025
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Очень понравилась поездка, рекомендую!
  • К
    Кристина
    28 сентября 2025
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    На мой взгляд это лучшее предложение из всех джип-сафари!
    И вот почему:
    1. Индивидуально за приятную цену. В машине только ваша копания.
    2.
    читать дальше

    Долго катались по пустыне и получили массу эмоций! Времени для фото у нас тоже было много)
    3. Никаких задержек на всех этапах. В 15.30 выехали из отеля, время порекомендовал нам гид. Далее заехали на стоянку, чтобы гид подготовил колеса машины. Там же можно было покататься на квадроциклах, но мы не стали. В итоге через 30 минут уже поехали кататься по пустыне.
    4. Даже базовый лагерь без доплат был очень хорошим. Мы покатались на верблюдах, шоу началось через 10 минут после того, как мы приехали. Причем людей уже было много, их явно привезли гораздо раньше не понятно зачем)) Еда была неплохая, шоу отличное!
    5. И самое ценное в этой поездке - гид! Он коренной житель Дубая, город строился на его глазах. Очень интересно было из первых уст услышать о Дубае. Далеко не каждую экскурсию проводит житель Дубая, а не эмигрант, и такой возможностью точно надо воспользоваться)
    Абдулла, спасибо большое за такую классную поездку и эмоции!)

    
  • С
    Сергей
    26 сентября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Отлично прошедшее сафари, отдельно хочется отметить водителя, который представился как: «Черный Дима»
    Настоящий профессионал и просто отличный мужик, хорошо говорит по
    читать дальше

    английски, юморной.
    Специально провел нас к верблюду и хне быстрее чтобы мы не стояли в очередях.
    В общем очень позитивный мужик, сама программа понравилась, шоу на 70% состоит из достаточно проходных зрелищ, но в конце достаточно яркий номер с огнем.

  • E
    Ekaterina
    26 сентября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Забрали от отеля на крутой тачке. Мы всегда пунктуальны и готовы чуть раньше назначенного времени. Водитель Салех написал заранее, что
    читать дальше

    будет на месте раньше и, если мы готовы, то можем выходить. По пустыне экстрима вполне хватило на джипе, не думали, что песок может превращаться буквально в масло. Красивая точка для фото стопа в пустыне, затем доехали до места шоу, покатали на верблюде. Далее был ужин и шоу. Все про еду пишут разное, нас было 6 человек в машине и каждый нашел что то себе по вкусу. Кстати, Салех немного уже говорит по русски. На площадке с шоу работают фотографы, во время ужина они предложат фото сначала в обложках, когда никто не покупает (а фото уже распечатаны, парень просто предлагает фото в конце, мы сторговались до 10 дирхам за фотку).
    Спасибо за этот тур, полдня крутого времяпровождения!

    И да, кто думает какую обувь выбрать в поездку- в итоге вы все равно разуетесь))

    
  • Д
    Дмитрий
    23 сентября 2025
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Прекрасная поездка! На сафари надо побывать каждому, приехавшему в Дубай! Это ооочень красиво, немного экстремально и позитивно! Гид, он же водитель, Абдулла - профессионал своего дела.
    
  • Г
    Галина
    21 сентября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Супер!
  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Очень понравилась экскурсия, мы в восторге! Организация на высшем уровне! Всё вовремя, чётко и понятно. На все вопросы ответили, всё
    читать дальше

    рассказали, объяснили. Каждый этап экскурсии продуман, начиная с трансфера, заканчивая ужином и шоу. Насыщенность программы тоже очень понравилась: и с верблюдами познакомиться, посидеть на них, и на сноуборде спуститься на барханах (тут конечно были сложности, так как сноуборд почти не ехал, но все равно было весело), и напитки можно было взять, и само сафари по барханам было интересное, с остановкой на фотографии (было время и просто видами насладиться), а потом в самой деревне после сафари можно было сделать тату хной, а потом был ужин и шоу. Атмосфера уютная и аутентичная! Это лучшая экскурсия в моей жизни. Спасибо большое всем причастным🌷🌷🌷

    
  • Е
    Егор
    18 сентября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Экстремальное вождение в пустыни - 5 из 5.
    Локация в пустыни - 5 из 5
    Ужин в пустыни - 5 из 5
    Развлекательная
    читать дальше

    программа в пустыни - 5 из 5
    Организация - 2 из 5.

    Все понравилось, а вот к организации остались вопросы:
    1. Договорились, что за нами заедут в 15:30. В 15:10 водитель начал названивать, написывать, чтобы мы спустились, т. к он уже приехал. Мы были не в отели, сказали что будем в 15:30. В 15:27 снова названивал и спрашивал где мы. Такая суета - логична, т. к водитель ожидал нас с уже двумя туристами.

    2. Собрав всех, мы поехали в пустыню. Ехать примерно час.
    Сначала нас привезли в лагерь по катанию на квадроциклах, которое стоило 150, а потом 120 дирхам. В итоге из группы никто не согласился и мы стояли на жаре, пока водитель наговорится. Видимо заработать на нас не получилось, а время катание по барханам еще не наступило.

    Это единственное из минусов. Остальное все очень понравилось! Водитель был доброжелателен.

    
  • Л
    Любовь
    17 сентября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Все очень здорово, куча эмоций позитивных.
  • N
    Nikita
    15 сентября 2025
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Это наша лучшая экскурсия, которую мы посещали и рекомендуем обязательно посетить. Красоту пустыни не передают фото,а ощущения,которые мы испытали при
    читать дальше

    виртуозном вождении Абдуллы по барханам тем более. Организация и насыщенность экскурсии на высшем уровне. Спасибо вам большое,за такой запоминающийся и замечательный день.

    
  • И
    Ирина
    15 сентября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Маршрут и программа отличные, причём для Дубая стоимость билетов прям низкая. Были шоу, еда, катания на борде по пескам, верблюды,
    читать дальше

    экстремально-комфортные покатушки на машине по пескам 😁 Спасибо большое водителю Саттару за заботу и реализации классной экскурсии, а организатору Анастасии за оперативность ответов и возможность здорово и бюджетно отдохнуть!

    
  • Н
    Надя
    8 сентября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Был водитель Саттар, очень приятный человек, который может ответить на любой вопрос (единственное нужно либо разговаривать на английском или иметь
    читать дальше

    переводчик). Попался в попутчики ребенок, водитель пояснил, что будет ехать чуть аккуратнее, чтобы не напугать его - это заслуживает уважения к человеку и показывает заботу о своих туристах.
    Нам очень понравилась экскурсия от и до. Поэтому если я приеду еще раз - обязательно повторю 🔥

    
  • Е
    Елизавета
    7 сентября 2025
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Начнем с организации, сразу после предоплаты с нами связались Анастасия,все подробно рассказала и готова была любезно ответить на все вопросы.
    читать дальше

    Далее связался с нами водитель и обозначил время отъезда. Ну и в путь! Доехали до сафари парка,где нам предложили покататься на багги и квадроциклах за отдельную плату,выдали бесплатно бутилированную воду. Дальше отправились в саму пустыню, от водителя правда чувствуется профессионализм,катание ни то,чтобы прям экстримальное,но дух захватывает,остановились на фотостоп, водитель сам предложил пофотографировать,подсказывал ракурсы 😅 покатались на борде. далее отправились в вечерний лагерь ☺️ Прокатили на верблюде. очень уютно было и интересно, угостили перед ужином пончиками,кофе,шаурмой. Были бесплатные напитки,тату,кальян. На ужине никто не останется голодным,всем найдется еда по вкусу. От фаер шоу точно все будут в восторге!) Ну и так же с комфортом нас доставили до отеля. Очень понравился водитель,все объяснял и рассказывал (на доступном Английском). Спасибо Анастасии так же и сервису трипстер,однозначно рекомендую!)

    

