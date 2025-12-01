Эмират Шарджа незаслуженно обделяют вниманием. А ведь здесь есть всё: потрясающей чистоты море, множество красивых мечетей, зелёных парков и колоритных рынков. Мы прогуляемся по Старому городу и заглянем в современный университетский городок. Подышим морем на набережных и посетим аквариум, который уступает тому, что в Дубае, только в известности.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные символы Шарджи

Вы прогуляетесь по набережной Аль-Маджаз и комплексу Аль-Касба со множеством ресторанов, магазинов и колесом обозрения Око Эмиратов. Увидите религиозные символы Старого города: Лунную мечеть, мечеть короля Фейсала и шиитскую мечеть. Сфотографируетесь возле знаменитого рынка «Паровозики» и на фоне грандиозного здания торгово-промышленной палаты. Увидите памятник Корану и стеллу Воссоединения на площади Эттихад.

Университеты и аквариум

Мы заедем в университетский городок Шарджи, где на огромной озеленённой территории располагается несколько различных университетов. Архитектура каждого — уникальна, хотя все они построены преимущественно в восточном стиле. По вашему желанию мы посетим золотой и фруктовый рынки, а также аквариум Шарджи, в котором представлена морская фауна Персидского залива.

Организационные детали