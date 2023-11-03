Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая
А ведь здесь есть всё: потрясающей чистоты море, множество красивых мечетей, зелёных парков и колоритных рынков. Мы прогуляемся по Старому городу и заглянем в современный университетский городок.
Подышим морем на набережных и посетим аквариум, который уступает тому, что в Дубае, только в известности.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Главные символы Шарджи
Вы прогуляетесь по набережной Аль-Маджаз и комплексу Аль-Касба со множеством ресторанов, магазинов и колесом обозрения Око Эмиратов. Увидите религиозные символы Старого города: Лунную мечеть, мечеть короля Фейсала и шиитскую мечеть. Сфотографируетесь возле знаменитого рынка «Паровозики» и на фоне грандиозного здания торгово-промышленной палаты. Увидите памятник Корану и стеллу Воссоединения на площади Эттихад.
Университеты и аквариум
Мы заедем в университетский городок Шарджи, где на огромной озеленённой территории располагается несколько различных университетов. Архитектура каждого — уникальна, хотя все они построены преимущественно в восточном стиле. По вашему желанию мы посетим золотой и фруктовый рынки, а также аквариум Шарджи, в котором представлена морская фауна Персидского залива.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Рекомендуем взять наличные деньги — понадобятся при посещении рынков Шарджи
- Если вас больше 4 человек, мы можем предоставить автомобиль с большим количеством посадочных мест
- Дополнительно оплачивается посещение аквариума — $8 с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.