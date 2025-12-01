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Шарджа - культурная столица ОАЭ

Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая
Эмират Шарджа незаслуженно обделяют вниманием.

А ведь здесь есть всё: потрясающей чистоты море, множество красивых мечетей, зелёных парков и колоритных рынков. Мы прогуляемся по Старому городу и заглянем в современный университетский городок.

Подышим морем на набережных и посетим аквариум, который уступает тому, что в Дубае, только в известности.
5
1 отзыв
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Шарджа - культурная столица ОАЭ

Описание экскурсии

Главные символы Шарджи

Вы прогуляетесь по набережной Аль-Маджаз и комплексу Аль-Касба со множеством ресторанов, магазинов и колесом обозрения Око Эмиратов. Увидите религиозные символы Старого города: Лунную мечеть, мечеть короля Фейсала и шиитскую мечеть. Сфотографируетесь возле знаменитого рынка «Паровозики» и на фоне грандиозного здания торгово-промышленной палаты. Увидите памятник Корану и стеллу Воссоединения на площади Эттихад.

Университеты и аквариум

Мы заедем в университетский городок Шарджи, где на огромной озеленённой территории располагается несколько различных университетов. Архитектура каждого — уникальна, хотя все они построены преимущественно в восточном стиле. По вашему желанию мы посетим золотой и фруктовый рынки, а также аквариум Шарджи, в котором представлена морская фауна Персидского залива.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Рекомендуем взять наличные деньги — понадобятся при посещении рынков Шарджи
  • Дополнительно оплачивается посещение аквариума — $8 с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 7908 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. Создаём экскурсии ради живых эмоций, показываем красивые виды и даём глубокое понимание культуры, истории и традиций страны. Наши лицензированные гиды — профессионалы
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своего дела. У каждого своя подача материала и специализация: кто-то рассказывает о древних традициях, кто-то о современных проектах, а кто-то о типичных буднях арабских семей. Предпочитаем индивидуальный подход и внимание к деталям. У нас нет конвейера — каждая экскурсия уникальна. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдёт интересно, комфортно и безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Экскурсию провёл Эдвард. Отличный гид. Огромный айсберг знаний. Это оценка профессионала от коллег, гидов. Спасибо за отличный день в Шардже!
Экскурсию провёл Эдвард. Отличный гид. Огромный айсберг знаний. Это оценка профессионала от коллег, гидов. Спасибо за отличный день в Шардже!
Экскурсию провёл Эдвард. Отличный гид. Огромный айсберг знаний. Это оценка профессионала от коллег, гидов. Спасибо за отличный день в Шардже!
Экскурсию провёл Эдвард. Отличный гид. Огромный айсберг знаний. Это оценка профессионала от коллег, гидов. Спасибо за отличный день в Шардже!
Экскурсию провёл Эдвард. Отличный гид. Огромный айсберг знаний. Это оценка профессионала от коллег, гидов. Спасибо за отличный день в Шардже!
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