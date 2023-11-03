Шарджа - культурная столица ОАЭ

Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая

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Ответы на вопросы
Эмират Шарджа незаслуженно обделяют вниманием.

А ведь здесь есть всё: потрясающей чистоты море, множество красивых мечетей, зелёных парков и колоритных рынков. Мы прогуляемся по Старому городу и заглянем в современный университетский городок.

Подышим морем на набережных и посетим аквариум, который уступает тому, что в Дубае, только в известности.
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Ближайшие даты:
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главные символы Шарджи

Вы прогуляетесь по набережной Аль-Маджаз и комплексу Аль-Касба со множеством ресторанов, магазинов и колесом обозрения Око Эмиратов. Увидите религиозные символы Старого города: Лунную мечеть, мечеть короля Фейсала и шиитскую мечеть. Сфотографируетесь возле знаменитого рынка «Паровозики» и на фоне грандиозного здания торгово-промышленной палаты. Увидите памятник Корану и стеллу Воссоединения на площади Эттихад.

Университеты и аквариум

Мы заедем в университетский городок Шарджи, где на огромной озеленённой территории располагается несколько различных университетов. Архитектура каждого — уникальна, хотя все они построены преимущественно в восточном стиле. По вашему желанию мы посетим золотой и фруктовый рынки, а также аквариум Шарджи, в котором представлена морская фауна Персидского залива.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Рекомендуем взять наличные деньги — понадобятся при посещении рынков Шарджи
  • Если вас больше 4 человек, мы можем предоставить автомобиль с большим количеством посадочных мест
  • Дополнительно оплачивается посещение аквариума — $8 с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Святые места
На весь день
Шарджа
Выездные
Аквариум
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