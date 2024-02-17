Замки, дворцы и особняки Дубая

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Дубае на русском языке, цены от $270, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
«В начале экскурсии я привезу вас во Дворец Президента, открывший двери для путешественников совсем недавно»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Дворец-музей шейха Зайда — здесь вы познакомитесь с бытом короля и увидите, как жила правящая династия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«Групповая экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную мечеть шейха Заида»
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вартан
    17 февраля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
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    предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная, с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!

  • И
    Ирина
    19 января 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
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    организатора - Далер. На экскурсии наша семья из 3 человек были одни. Нашим гидом, водителем был Хабиб. Очень тактичный, вежливый, всегда был рядом или на связи, сопровождая по достопримечательностям, которые мы спланировали. День был насыщенным. Семья осталась довольна. Спасибо организатору.

  • M
    Maria
    21 июля 2023
    В Абу-Даби с комфортом
    Огромная благодарность Юрию за экскурсию в Абу - Даби. Мы с мужем в полном восторге!
  • А
    Алина
    15 марта 2023
    В Абу-Даби с комфортом
    Это была классная экскурсия!!! гида звали Алексей, нам понравился маршрут, как он все рассказывал, как он рекомендовал куда стоит заехать,
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    максимальный интерес был к нашим запросам, если нужно что-то подсказать - он тоже готов был, экскурсия удалась на 1000%%% Всем рекомендую!

  • О
    Ольга
    9 февраля 2023
    В Абу-Даби с комфортом
    Поездка в Абу-Даби - это вторая поездка с Денисом. Перед заказом экскурсии мы сомневались, стоит ли потратить день на Абу-Даби.
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    (Мы прилетели в Дубай). Сегодня я без сомнения могу сказать: стоит! Денис- знающий гид и очень приятный собеседник. Я, конечно же, порекомендую его нашим друзьям.

  • D
    Diana
    8 марта 2022
    Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
    Я могу только поставить самую лучшую и самую высокую оценку гиду и только гиду, Елене, которая провела с нами этот
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    день. Она подарила нам сказку, превратила наш отдых в радость, своим профессионализмом пробудила в нас желание вернуться еще раз в Абу Даби. хочу выразить ей своё признание и восхищение.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  3. Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 27 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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