1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
«В начале экскурсии я привезу вас во Дворец Президента, открывший двери для путешественников совсем недавно»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Дворец-музей шейха Зайда — здесь вы познакомитесь с бытом короля и увидите, как жила правящая династия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«Групповая экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную мечеть шейха Заида»
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВартан17 февраля 2024Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
- ИИрина19 января 2024Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
- MMaria21 июля 2023Огромная благодарность Юрию за экскурсию в Абу - Даби. Мы с мужем в полном восторге!
- ААлина15 марта 2023Это была классная экскурсия!!! гида звали Алексей, нам понравился маршрут, как он все рассказывал, как он рекомендовал куда стоит заехать,
- ООльга9 февраля 2023Поездка в Абу-Даби - это вторая поездка с Денисом. Перед заказом экскурсии мы сомневались, стоит ли потратить день на Абу-Даби.
- DDiana8 марта 2022Я могу только поставить самую лучшую и самую высокую оценку гиду и только гиду, Елене, которая провела с нами этот
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дворцы, замки и особняки»
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