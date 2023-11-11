Когда: в понедельник в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:30, во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15 и 13:45, в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30 и 14:15, в четверг в 10:15, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15 и 14:00, в пятницу в 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:15, в субботу в 10:45, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45 и 14:15, в воскресенье в 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:15

Экскурсия длится около 7 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала