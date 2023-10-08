Увидеть все самые яркие достопримечательности города и раскрыть его необычную историю
Дубай — город, в котором найдутся достопримечательности на любой вкус. Я включил в программу знаковые места, которые раскроют для вас атмосферу мегаполиса.
Старинный квартал Бастакия и самый высокий небоскрёб Бурдж-Халифа, «пальмовый» остров Джумейра, Золотая Рамка, роскошные отели и цветущий сад — всё это и многое другое на моей экскурсии!
Старинный квартал Бастакия и самый высокий небоскрёб Бурдж-Халифа, «пальмовый» остров Джумейра, Золотая Рамка, роскошные отели и цветущий сад — всё это и многое другое на моей экскурсии!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чтобы познакомиться с Дубаем и его достопримечательностями, погрузиться в историческое и культурное прошлое, одного дня может быть мало. Но со мной вы успеете увидеть всё самое главное! Поездка проходит в небольшой группе до 7 человек — вместе мы составим программу путешествия и включим туда топовые локации.
- Начнём обзорную экскурсию с лагуны Dubai Creek, которая разделяет Дубай на старый и новый город.
- Прогуляемся возле резиденции шейха Мохаммеда, правителя Дубая, и насладимся её красотой.
- Проехав по проспекту Шейха Зайда, увидим «башни-близнецы» и самые роскошные отели.
- Зафиксируем памятные моменты, сделав фото перед отелем «Бурдж-эль-Араб».
- Проехав по центральной линии острова Джумейра, остановимся у отеля «Атлантис» и оценим его архитектуру.
- Сделаем несколько фотостопов в элитном районе Дубай Марина, возле Золотой Рамки и небоскрёба Бурдж-Халифа.
- Посетим крупнейший торговый центр Dubai Mall и удивимся его необычному аквариуму.
- При желании можем заехать в цветочный парк Сад Чудес.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из представителей моей команды
- Поездка проходит на автомобилях классов KIA Carnival, Honda Odyssey или легковом автомобиле класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-класса (стоимость по запросу).
- Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
- Входные билеты не включены в стоимость — от 4 $ с человека
- Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от 20 $)
ежедневно в 11:00
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Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 28 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте мне рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаю, что вы отлично проведёте время!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
8 окт 2023
Огромное спасибо гиду Эмиру. Все было замечательно. Проведение экскурсии на хорошем уровне. Все очень интересно и познавательно. Гида рекомендую
М
Марина
6 окт 2023
Огромное спасибо за экскурсию. При встрече на экскурсию уточнили наши пожелания по локациям, экскурсия была скорректирована по ним.
Доброжелательных гостей города Вам!!!!!
Доброжелательных гостей города Вам!!!!!
Ольга
1 окт 2023
Отличная познавательная экскурсия. Очень интересная для первого знакомства с Дубаем. Гид очень хорошо подает информацию, отвечает на все вопросы. Очень благодарны за душевный подход. Хочется возвращаться еще. Могу рекомендовать эту экскурсию на 1000%
Ирина
30 сен 2023
Спасибо за этот незабываемый день проведённый с гидом Эмиром, всё было не просто отлично, а супер отлично👍👍
Всё очень понравились от начала до конца, ничего лишнего и по делу👍👍👍увидели больше, чем могли предположить, этот день оставил незабываемые впечатления!!! В следующий раз обязательно обратимся только к вам. Огромное спасибо и успехов!!!
Всё очень понравились от начала до конца, ничего лишнего и по делу👍👍👍увидели больше, чем могли предположить, этот день оставил незабываемые впечатления!!! В следующий раз обязательно обратимся только к вам. Огромное спасибо и успехов!!!
О
Оксана
27 сен 2023
Город, где всё САМОЕ, САМОЕ мы провели с САМЫМ,САМЫМ лучшим гидом! Амин подарил нам сказочный день, он прекрасный рассказчик,много знает и про историю и сегодняшнюю жизнь города! Экскурсия организованна замечательно, любые ваши пожелания учитываются, маршруты и время пребывания на локациях вы можете с легкостью корректировать, Амин всегда может предложить разные варианты посещения мест с учетом ваших предпочтений! Мы первый раз в Дубае, нас многое интересовало, а узнали даже больше чем планировали! Если Вы выбираете обзорную, читая отзывы, пусть Вас не смущает, что у него по этой экскурсии их пока не много-
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