Дубай - город контрастов и неограниченных возможностей.
Представляем уникальную экскурсию, которая позволит вам ощутить всю палитру эмоций от встречи с этим невероятным местом.
Вас ждет путешествие по знаковым местам: от старинного квартала
Представляем уникальную экскурсию, которая позволит вам ощутить всю палитру эмоций от встречи с этим невероятным местом.
Вас ждет путешествие по знаковым местам: от старинного квартала
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидите самые знаковые места Дубая
- 👥 Небольшая группа до 7 человек
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🚗 Комфортные автомобили для поездки
- 🕒 Гибкость маршрута и продолжительности
- 💼 Профессиональные гиды
- 🌺 Возможность посетить цветочный парк
Что можно увидеть
- Лагуна Dubai Creek
- Резиденция шейха Мохаммеда
- Проспект Шейха Зайда
- Отель «Бурдж-эль-Араб»
- Остров Джумейра
- Отель «Атлантис»
- Дубай Марина
- Золотая Рамка
- Небоскрёб Бурдж-Халифа
- Торговый центр Dubai Mall
- Цветочный парк Сад Чудес
Описание экскурсии
Чтобы познакомиться с Дубаем и его достопримечательностями, погрузиться в историческое и культурное прошлое, одного дня может быть мало. Но со мной вы успеете увидеть всё самое главное! Поездка проходит в небольшой группе до 7 человек — вместе мы составим программу путешествия и включим туда топовые локации.
- Начнём обзорную экскурсию с лагуны Dubai Creek, которая разделяет Дубай на Старый и Новый город.
- Прогуляемся возле резиденции шейха Мохаммеда, правителя Дубая, и насладимся её красотой.
- Проехав по проспекту Шейха Зайда, увидим «башни-близнецы» и самые роскошные отели.
- Зафиксируем памятные моменты, сделав фото перед отелем «Бурдж-эль-Араб».
- Проехав по центральной линии острова Джумейра, остановимся у отеля «Атлантис» и оценим его архитектуру.
- Сделаем несколько фотостопов в элитном районе Дубай Марина, возле Золотой Рамки и небоскрёба «Бурдж-Халифа».
- Посетим крупнейший торговый центр Dubai Mall и удивимся его необычному аквариуму.
- При желании можем заехать в цветочный парк Сад Чудес.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из представителей моей команды
- Поездка проходит на автомобилях классов KIA Carnival, Honda Odyssey или легковом автомобиле класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-класса (стоимость по запросу).
- Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
- Входные билеты не включены в стоимость — от 4 $ с человека
- Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от 20 $)
в понедельник в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:30, во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15 и 13:45, в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30 и 14:15, в четверг в 10:15, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15 и 14:00, в пятницу в 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:15, в субботу в 10:45, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45 и 14:15, в воскресенье в 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$72
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:30, во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15 и 13:45, в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30 и 14:15, в четверг в 10:15, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15 и 14:00, в пятницу в 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:15, в субботу в 10:45, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45 и 14:15, в воскресенье в 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 466 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Всем привет! Заказали обзорную экскурсию, Амин сразу выслал подтверждение, спросил пожелания. Машина комфортная и чистая, в машине вода. Завез в ювелирный магазин, где по приятным ценам можно выбрать себе подарок.
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Р
Экскурсию нам провел Рауф. Очень приятный человек. Хорошо знает историю Эмиритат, рассказал много интересного о Дубае. Показал много прекрасных мест. Экскурсия длилась по времени даже больше, чем было запланировано. Во
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Один день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованному перед поездкой. Проводил экскурсию Амин. группа была малочисленная в количестве одного человека, я бы
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Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал красивые локации, у меня получился индивидуальный тур,видно,что Амин любит эту страну, приятно было пообщаться с грамотным экскурсоводом… спокойно,без суеты и разводов. Заранее оговорили весь маршрут, время пролетело незаметно. Рекомендую.
+1
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Д
Мы купили экскурсию накануне в 11 часов вечера, даже не надеялись, что на нас хватит места. В итоге с нами очень быстро связались, мы обсудили все детали
Экскурсовод Эмир интересный рассказчик.
Экскурсовод Эмир интересный рассказчик.
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Нам очень повезло на просторах Трипстера найти замечательнейшего гида и душевного, умного, отзывчивого человека в одном лице. Когда все гиды отменили нам экскурсии- Амин не побоялся через два дня после
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