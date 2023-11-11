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Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе

Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Дубай - город контрастов и неограниченных возможностей.

Представляем уникальную экскурсию, которая позволит вам ощутить всю палитру эмоций от встречи с этим невероятным местом.

Вас ждет путешествие по знаковым местам: от старинного квартала
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Бастакия до величественного Бурдж-Халифа, от роскошных отелей до цветущего сада.

Эта экскурсия - ваш шанс увидеть все самое важное в Дубае за один день, насладиться красотой и величием города, не теряя времени на планирование маршрута

4.7
39 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидите самые знаковые места Дубая
  • 👥 Небольшая группа до 7 человек
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🚗 Комфортные автомобили для поездки
  • 🕒 Гибкость маршрута и продолжительности
  • 💼 Профессиональные гиды
  • 🌺 Возможность посетить цветочный парк
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе

Что можно увидеть

  • Лагуна Dubai Creek
  • Резиденция шейха Мохаммеда
  • Проспект Шейха Зайда
  • Отель «Бурдж-эль-Араб»
  • Остров Джумейра
  • Отель «Атлантис»
  • Дубай Марина
  • Золотая Рамка
  • Небоскрёб Бурдж-Халифа
  • Торговый центр Dubai Mall
  • Цветочный парк Сад Чудес

Описание экскурсии

Чтобы познакомиться с Дубаем и его достопримечательностями, погрузиться в историческое и культурное прошлое, одного дня может быть мало. Но со мной вы успеете увидеть всё самое главное! Поездка проходит в небольшой группе до 7 человек — вместе мы составим программу путешествия и включим туда топовые локации.

  • Начнём обзорную экскурсию с лагуны Dubai Creek, которая разделяет Дубай на Старый и Новый город.
  • Прогуляемся возле резиденции шейха Мохаммеда, правителя Дубая, и насладимся её красотой.
  • Проехав по проспекту Шейха Зайда, увидим «башни-близнецы» и самые роскошные отели.
  • Зафиксируем памятные моменты, сделав фото перед отелем «Бурдж-эль-Араб».
  • Проехав по центральной линии острова Джумейра, остановимся у отеля «Атлантис» и оценим его архитектуру.
  • Сделаем несколько фотостопов в элитном районе Дубай Марина, возле Золотой Рамки и небоскрёба «Бурдж-Халифа».
  • Посетим крупнейший торговый центр Dubai Mall и удивимся его необычному аквариуму.
  • При желании можем заехать в цветочный парк Сад Чудес.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из представителей моей команды
  • Поездка проходит на автомобилях классов KIA Carnival, Honda Odyssey или легковом автомобиле класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-класса (стоимость по запросу).
  • Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
  • Входные билеты не включены в стоимость — от 4 $ с человека
  • Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от 20 $)

в понедельник в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:30, во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15 и 13:45, в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30 и 14:15, в четверг в 10:15, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15 и 14:00, в пятницу в 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:15, в субботу в 10:45, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45 и 14:15, в воскресенье в 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$72
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:30, во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15 и 13:45, в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30 и 14:15, в четверг в 10:15, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15 и 14:00, в пятницу в 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:15, в субботу в 10:45, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45 и 14:15, в воскресенье в 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин
Амин — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 466 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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A
Всем привет! Заказали обзорную экскурсию, Амин сразу выслал подтверждение, спросил пожелания. Машина комфортная и чистая, в машине вода. Завез в ювелирный магазин, где по приятным ценам можно выбрать себе подарок.
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Посмотрели рамку, старый город, поднялись на смотровую площадку на пальме, пообедали в красивом районе рядом с парусом, и вечером завершили экскурсию на музыкальных фонтанах. Очень рекомендую! Контакт сохранила! Буду в Дубае - обязательно воспользуюсь его услугами!

Всем привет! Заказали обзорную экскурсию, Амин сразу выслал подтверждение, спросил пожелания. Машина комфортная и чистая, в
Всем привет! Заказали обзорную экскурсию, Амин сразу выслал подтверждение, спросил пожелания. Машина комфортная и чистая, в
Всем привет! Заказали обзорную экскурсию, Амин сразу выслал подтверждение, спросил пожелания. Машина комфортная и чистая, в
Всем привет! Заказали обзорную экскурсию, Амин сразу выслал подтверждение, спросил пожелания. Машина комфортная и чистая, в
Всем привет! Заказали обзорную экскурсию, Амин сразу выслал подтверждение, спросил пожелания. Машина комфортная и чистая, в
Всем привет! Заказали обзорную экскурсию, Амин сразу выслал подтверждение, спросил пожелания. Машина комфортная и чистая, в
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Р
Экскурсию нам провел Рауф. Очень приятный человек. Хорошо знает историю Эмиритат, рассказал много интересного о Дубае. Показал много прекрасных мест. Экскурсия длилась по времени даже больше, чем было запланировано. Во
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время экскурсии мы не только прошлись по знаменитым местам, но и покатались на монорельсе, абре, посетили рамку и музей будущего. А так же успели закупиться гостинцами на рынке по выгодной цене! В целом рекомендую! Особенно тем, кто в Дубае впервые)

Экскурсию нам провел Рауф. Очень приятный человек. Хорошо знает историю Эмиритат, рассказал много интересного о Дубае.
Экскурсию нам провел Рауф. Очень приятный человек. Хорошо знает историю Эмиритат, рассказал много интересного о Дубае.
Экскурсию нам провел Рауф. Очень приятный человек. Хорошо знает историю Эмиритат, рассказал много интересного о Дубае.
Экскурсию нам провел Рауф. Очень приятный человек. Хорошо знает историю Эмиритат, рассказал много интересного о Дубае.
Экскурсию нам провел Рауф. Очень приятный человек. Хорошо знает историю Эмиритат, рассказал много интересного о Дубае.
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Юлия
Один день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованному перед поездкой. Проводил экскурсию Амин. группа была малочисленная в количестве одного человека, я бы
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назвала формат индивидуальным)))Предусмотрительный Амин захватил свою жену Лолу, она устраивала мне фотосессии на фото-стопах, за что отдельно благодарна)Амин много рассказал интересных фактов, как из личного опыта, а проживает он не менее 10лет уже ОАЭ,так и исторических. Спасибо большое за открытие нового Дубаи, обязательно посоветую эту экскурсию своим знакомым и друзьям.

Один день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованному
Один день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованному
Один день в сказочном Дубае, действительно был сказочным! Несмотря на 40градусную жару, все прошло по плану,согласованному
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Динара
Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал красивые локации, у меня получился индивидуальный тур,видно,что Амин любит эту страну, приятно было пообщаться с грамотным экскурсоводом… спокойно,без суеты и разводов. Заранее оговорили весь маршрут, время пролетело незаметно. Рекомендую.
Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал
Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал
Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал
Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал
Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал
Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал
Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал
Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал+1
Очень понравилась обзорная экскурсия по Дубаю. Гид Амин хорошо и доступно рассказал историю этой прекрасной страны,показал
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Д
Мы купили экскурсию накануне в 11 часов вечера, даже не надеялись, что на нас хватит места. В итоге с нами очень быстро связались, мы обсудили все детали

Экскурсовод Эмир интересный рассказчик.
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Помимо информации о туристических местах он рассказал о городе, о жителях, о различных бытовых деталях - от скоростного режима на дороге до налогов на бизнес. Останавливались во всех популярных туристических местах для фотографий

Нам не очень повезло с пробками, из-за них не попали в старый город. Но как нам сказали - это еще нам повезло 😅 в Рамадан меньше машин, чем обычно

В общем, впечатления крайне положительные как от гида, так и от города в целом. Дубай город будущего

Мы купили экскурсию накануне в 11 часов вечера, даже не надеялись, что на нас хватит места.
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Наталья
Нам очень повезло на просторах Трипстера найти замечательнейшего гида и душевного, умного, отзывчивого человека в одном лице. Когда все гиды отменили нам экскурсии- Амин не побоялся через два дня после
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ливня и заводнения приехать за нами в Шардж, об’езжая перекрытые и затопленные дороги. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все запланированные локации мы смогли посетить. Встретили закат на Sky Views, полюбовались потрясающим видом на город и башню Бурдж-Халиф в ночной иллюминации, танцующие фонтаны с высоты выглядят по неземному сказочно! Вкусно поужинали в секретном месте в Дубай Молле;) и вишенкой вечера был танец фонтана под мурашки и музыку «Time To Say Goodbye» Sarah Brightman & Андреа Бочелли ❤️ PS:В мини-группе мы были вдвоем с племянницей и считаем такой формат идеальным!!! Рекомендуем индивидуальные экскурсии у Амина 🔥

Нам очень повезло на просторах Трипстера найти замечательнейшего гида и душевного, умного, отзывчивого человека в одном
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