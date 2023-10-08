Город, где всё САМОЕ, САМОЕ мы провели с САМЫМ,САМЫМ лучшим гидом! Амин подарил нам сказочный день, он прекрасный рассказчик,много знает и про историю и сегодняшнюю жизнь города! Экскурсия организованна замечательно, любые ваши пожелания учитываются, маршруты и время пребывания на локациях вы можете с легкостью корректировать, Амин всегда может предложить разные варианты посещения мест с учетом ваших предпочтений! Мы первый раз в Дубае, нас многое интересовало, а узнали даже больше чем планировали! Если Вы выбираете обзорную, читая отзывы, пусть Вас не смущает, что у него по этой экскурсии их пока не много-