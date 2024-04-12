Трансфер на автомобиле по Эмиратам — это надежный и комфортный способ перемещения между городами, как Дубай и Абу-Даби.
Мы предлагаем удобные и простые варианты трансфера для тех, кто хочет насладиться своей поездкой, избегая хлопот и неудобств общественного транспорта.
Мы предлагаем удобные и простые варианты трансфера для тех, кто хочет насладиться своей поездкой, избегая хлопот и неудобств общественного транспорта.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что вас ожидает:
- Дубай
- Абу-Даби
Описание трансфер
Наша компания специализируется на оказании трансферных услуг, обеспечивая комфортное перемещение для гостей и жителей Эмиратов. Мы предлагаем трансферы в обоих направлениях: от Дубая до Абу-Даби и от Абу-Даби до Дубая. Нашими клиентами могут быть как одиночные путешественники, так и семья до 4 человек. Одна из наших самых популярных услуг — трансферы между аэропортом и отелем. Наш профессиональный водитель встретит вас в аэропорту. Вы сможете расслабиться после долгого перелета и насладиться комфортной поездкой до вашего отеля.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай
- Абу-Даби
Что включено
- Vifi
- Встреча
- Воды
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста дайте знать организатору если вы хотите трансфер в другой эмират тогда будет доплата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 апр 2024
Спасибо за трансфер. Всё понравилось. Мы куда бы ни поехали за границу, всегда пользуемся услугами Спутника
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Дубая в ваш отель
Получите удобный переезд из аэропорта Дубая прямо к дверям отеля с персональным водителем и без задержек
Начало: В аэропорту Дубая DXB
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$70 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.