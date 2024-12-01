Ищете бюджетный круиз в Дубай Марина? Мы приглашаем вас прокатиться на катере и исследовать Дубай Марину, гавань Дубая и JBR. Запечатлеете самое большое в мире колесо обозрения — Айн-Дубай с моря.
Садитесь на борт лодки и отправляйтесь в круиз по Дубайской гавани, который даст вам заряд бодрости на весь день. Это идеальный и доступный способ полюбоваться великолепными видами с воды.
Садитесь на борт лодки и отправляйтесь в круиз по Дубайской гавани, который даст вам заряд бодрости на весь день. Это идеальный и доступный способ полюбоваться великолепными видами с воды.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание водной прогулки
Динамичный район города Дубай Марина — один из самых роскошных районов города: здесь и начнётся наш круиз. Погружайтесь в атмосферу современности и великолепия, проплывая мимо впечатляющих небоскребов и элитных яхт-клубов. Что вас ждёт:
- Окунитесь в обслуживание уровня красной дорожки с минуты, как ступите на борт. Готовьтесь к восхищению знаковыми зданиями Дубая, ощущая приятный морской бриз на просторной террасе. Получите заряд бодрости на весь день, наслаждаясь непревзойденным комфортом на нашей яхте. Ваше здоровье и безопасность — наш главный приоритет. Высококвалифицированные капитаны, современные яхты и продуманный до мелочей сервис гарантируют комфортное и безопасное путешествие.
- Во время путешествия вы получите уникальную возможность увидеть самое большое в мире колесо обозрения — Айн-Дубай — с воды. Сделайте невероятные снимки и запечатлейте этот величественный символ в лучшем ракурсе.
- Проплывая мимо JBR (Jumeirah Beach Residence), вы сможете насладиться видом на впечатляющие пляжи, стильные кафе и рестораны. Эта часть круиза подарит вам ощущение праздника и релаксации.
Продолжите своё путешествие в гавани Дубая, сердце морской тематики города. Захватывающие виды на яхты мирового класса и атмосфера роскоши сделают вашу поездку по-настоящему незабываемой. Важная информация:.
Продолжите своё путешествие в гавани Дубая, сердце морской тематики города. Захватывающие виды на яхты мирового класса и атмосфера роскоши сделают вашу поездку по-настоящему незабываемой. Важная информация:.
• Продолжите своё путешествие в гавани Дубая, сердце морской тематики города. Захватывающие виды на яхты мирового класса и атмосфера роскоши сделают вашу поездку по-настоящему незабываемой. Важная информация:
- Необходимо прибыть на пристань за 30 минут до отправления.
- На территорию нельзя приносить еду и напитки.
Ежедневно с 09:00 до 11:00.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|$40
|Детский билет (3-10 лет)
|$33
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурж Аль Араб
- Айн Дубай
- Окрестности Дубай Марины
- Пальма Джумейра
Что включено
- Одна бутылка воды
- Полностью кондиционированная нижняя палуба
- Прогулка на яхте (60 мин.)
- Услуги опытного капитана и команды
Что не входит в цену
- Личные расходы, ", "Чаевые и денежные вознаграждения", " Трансферы до места отправления и обратно
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Необходимо прибыть на пристань за 30 минут до отправления
- На территорию нельзя приносить еду и напитки
- Политика бронирования/отмены:
- За все отмены, сделанные за 24 часа до отправления тура, никакие сборы не взимаются
- Если отмена тура произведена в течение 24 часов до начала тура, взимается 100% плата
- Если вы имеете право на возврат, ваша сумма будет возвращена вам в течение 7-ми рабочих дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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