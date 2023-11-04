Совершите путешествие в прошлое, отправившись в плавание по открытому морю на экзотическом судне Al Mansour Dhow. Вас ждёт атмосферный вечер со шведским столом с разнообразным меню. За панорамными окнами вы увидите панораму дубайского побережья со знаменитыми небоскрёбами.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Атлантис
- JBR или BURJ AL ARAB
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет: Традиционный круиз на доу с баром с полным спектром услуг, изысканной кухней и великолепной музыкой станет незабываемым способом осмотреть достопримечательности Дубая. Al Mansour Dhow предлагает ежедневные вечерние круизы с ужином. Для вас обустроены 3 гостевые палубы вместимостью до 500 человек, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса. Во время прогулки мы увидим:
• Атлантис • JBR или BURJ AL ARAB Категории билетов:
- Стандарт 11+. В стоимость входит круиз, ужин со свободной рассадкой и безалкогольные напитки.
- Стандарт + алкогольные напитки 18+. В стоимость входит круиз, ужин со свободной рассадкой и алкогольные напитки без ограничений.
• VIP. В стоимость входит круиз, ужин на зарезервированных местах, шампанское и алкогольные напитки премиум класса без ограничений. Важная информация:
- Посадка в 20:30, ниже пирса 7 — за пределами торгового центра Dubai Marina.
- Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя!
Ежедневно в 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Премиальное международное питание (шведский стол)
- Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса
- Диджей и живая музыка
- Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи
- Место начала и завершения?
- Pier 7, Dubai Marina Mall
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 21:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Посадка в 20:30, ниже пирса 7 — за пределами торгового центра Dubai Marina.
- Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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