Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином

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Совершите путешествие в прошлое, отправившись в плавание по открытому морю на экзотическом судне Al Mansour Dhow. Вас ждёт атмосферный вечер со шведским столом с разнообразным меню. За панорамными окнами вы увидите панораму дубайского побережья со знаменитыми небоскрёбами.
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Ближайшие даты:
4
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даты

Что вас ожидает:

  • Атлантис
  • JBR или BURJ AL ARAB
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет: Традиционный круиз на доу с баром с полным спектром услуг, изысканной кухней и великолепной музыкой станет незабываемым способом осмотреть достопримечательности Дубая. Al Mansour Dhow предлагает ежедневные вечерние круизы с ужином. Для вас обустроены 3 гостевые палубы вместимостью до 500 человек, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса. Во время прогулки мы увидим:

• Атлантис • JBR или BURJ AL ARAB Категории билетов:

  • Стандарт 11+. В стоимость входит круиз, ужин со свободной рассадкой и безалкогольные напитки.
  • Стандарт + алкогольные напитки 18+. В стоимость входит круиз, ужин со свободной рассадкой и алкогольные напитки без ограничений.

• VIP. В стоимость входит круиз, ужин на зарезервированных местах, шампанское и алкогольные напитки премиум класса без ограничений. Важная информация:

  • Посадка в 20:30, ниже пирса 7 — за пределами торгового центра Dubai Marina.
  • Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя!

Ежедневно в 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Премиальное международное питание (шведский стол)
  • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса
  • Диджей и живая музыка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер до места встречи
Место начала и завершения?
Pier 7, Dubai Marina Mall
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Посадка в 20:30, ниже пирса 7 — за пределами торгового центра Dubai Marina.
  • Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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