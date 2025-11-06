Совершите путешествие в прошлое, отправившись в плавание по открытому морю на экзотическом судне Al Mansour Dhow. Вас ждёт атмосферный вечер со шведским столом с разнообразным меню. За панорамными окнами вы увидите панораму дубайского побережья со знаменитыми небоскрёбами.
Описание круиза
Что вас ждет: Традиционный круиз на доу с баром с полным спектром услуг, изысканной кухней и великолепной музыкой станет незабываемым способом осмотреть достопримечательности Дубая. Al Mansour Dhow предлагает ежедневные вечерние круизы с ужином. Для вас обустроены 3 гостевые палубы вместимостью до 500 человек, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса. Во время прогулки мы увидим:
• Атлантис • JBR или BURJ AL ARAB Категории билетов:
- Стандарт 11+. В стоимость входит круиз, ужин со свободной рассадкой и безалкогольные напитки.
- Стандарт + алкогольные напитки 18+. В стоимость входит круиз, ужин со свободной рассадкой и алкогольные напитки без ограничений.
• VIP. В стоимость входит круиз, ужин на зарезервированных местах, шампанское и алкогольные напитки премиум класса без ограничений. Важная информация:
Посадка в 20:30 • Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя!
Ежедневно в 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Атлантис
- JBR или BURJ AL ARAB
Что включено
- Премиальное международное питание (шведский стол)
- Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса
- Диджей и живая музыка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи
Место начала и завершения?
The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лола
6 ноя 2025
Меньше чем обещали. Корабль остановился больше сам и раньше вернулся. Панораму города и персидского залива не видели.
И
Инна
23 окт 2025
В целом не плохо. Для нас плюс, что было мало народу. Персонал доброжелательный. Прокатили по Марине. Ужин: голодными не останетесь, но не сказать, что очень вкусно. Шоу-танец живота и танец на подобие дервишей.
Л
Людмила
21 июн 2024
Экскурсия очень понравилась! Вечерний город красивый и захватывающий. Обслуживание на высшем уровне: комфортное судно, вкусные угощения и напитки, атмосфера волшебная, внимательные официанты, шоу-программа… Спасибо большое за отлично проведенное время!
А
Андрей
16 июн 2024
Круто! Можно увидеть большую часть города и все его значимые достопримечательности, плюс вкусно поужинать!
Летом оооочень душно, учтите, жара +40
А
Алия
10 июн 2024
М
Максим
6 июн 2024
И
Ирина
3 июн 2024
Отдыхали на круизе с подругой. Все очень понравилось 😊 Еда вкусная, очень хорошее обслуживание. Дружелюбная атмосфера. Впечатления шикарные. Думаю, что если будем в Дубае еще раз можно снова у вас побывать.
К
Карина
1 июн 2024
Это интересная история) мы за сутки забронировали ужин изначально на Аль Минсуре)) подошли туда в 20.15, но людей не было кроме нас)) и не было подготовительной суеты для отправления))) организатор
В
Виктория
30 апр 2024
Изучаем Дубай через Спутник!!! Чтобы не бесцельно ехать до Дубай Марины взяли данную экскурсию в которую включено и катание и осмотр Небоскребов в бухте и питание и шоу программа! Организована
A
Aziza
16 апр 2024
D
Dinara
8 апр 2024
Я этот тур нашла просто по интернету будучи в Дубае, немного сомневалась оплачивать, ведь сейчас много мошенников. Но покупка была удачной. Мы с дочкой просто в восторге. Получили столько вречатлений,
I
Igor
7 апр 2024
I
Irina
31 мар 2024
Отличная была поездка, нам всё очень понравилось!
Еды было много и разнообразной, шоу программа интересной, а виды просто завораживали!
Ю
Юлия
25 мар 2024
Нам понравилась эта прогулка!
Плюсы:
Очень подробно и понятно объяснили, как найти лодку. Мы нашли ее сразу.
Очень приветливый персонал! Особенно хотелось бы отметить очаровательную официантку, которая подсказала как доплатить за безлимитный алкоголь
Е
Екатерина
18 мар 2024
