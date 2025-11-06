Что вас ждет: Традиционный круиз на доу с баром с полным спектром услуг, изысканной кухней и великолепной музыкой станет незабываемым способом осмотреть достопримечательности Дубая. Al Mansour Dhow предлагает ежедневные вечерние круизы с ужином. Для вас обустроены 3 гостевые палубы вместимостью до 500 человек, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса. Во время прогулки мы увидим:

• Атлантис • JBR или BURJ AL ARAB Категории билетов:

Стандарт 11+. В стоимость входит круиз, ужин со свободной рассадкой и безалкогольные напитки.

Стандарт + алкогольные напитки 18+. В стоимость входит круиз, ужин со свободной рассадкой и алкогольные напитки без ограничений.

• VIP. В стоимость входит круиз, ужин на зарезервированных местах, шампанское и алкогольные напитки премиум класса без ограничений. Важная информация:

Посадка в 20:30 • Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя!