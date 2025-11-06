Мои заказы

Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином

Совершите путешествие в прошлое, отправившись в плавание по открытому морю на экзотическом судне Al Mansour Dhow. Вас ждёт атмосферный вечер со шведским столом с разнообразным меню. За панорамными окнами вы увидите панораму дубайского побережья со знаменитыми небоскрёбами.
4.8
19 отзывов
Описание круиза

Что вас ждет: Традиционный круиз на доу с баром с полным спектром услуг, изысканной кухней и великолепной музыкой станет незабываемым способом осмотреть достопримечательности Дубая. Al Mansour Dhow предлагает ежедневные вечерние круизы с ужином. Для вас обустроены 3 гостевые палубы вместимостью до 500 человек, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса. Во время прогулки мы увидим:

• Атлантис • JBR или BURJ AL ARAB Категории билетов:

  • Стандарт 11+. В стоимость входит круиз, ужин со свободной рассадкой и безалкогольные напитки.
  • Стандарт + алкогольные напитки 18+. В стоимость входит круиз, ужин со свободной рассадкой и алкогольные напитки без ограничений.

• VIP. В стоимость входит круиз, ужин на зарезервированных местах, шампанское и алкогольные напитки премиум класса без ограничений. Важная информация:

Посадка в 20:30 • Отправление в 21:00. Пожалуйста, приходите вовремя!

Ежедневно в 21:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Атлантис
  • JBR или BURJ AL ARAB
Что включено
  • Премиальное международное питание (шведский стол)
  • Открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса
  • Диджей и живая музыка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер до места встречи
Место начала и завершения?
The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
2
3
1
2
1
Л
Лола
6 ноя 2025
Меньше чем обещали. Корабль остановился больше сам и раньше вернулся. Панораму города и персидского залива не видели.
И
Инна
23 окт 2025
В целом не плохо. Для нас плюс, что было мало народу. Персонал доброжелательный. Прокатили по Марине. Ужин: голодными не останетесь, но не сказать, что очень вкусно. Шоу-танец живота и танец на подобие дервишей.
Л
Людмила
21 июн 2024
Экскурсия очень понравилась! Вечерний город красивый и захватывающий. Обслуживание на высшем уровне: комфортное судно, вкусные угощения и напитки, атмосфера волшебная, внимательные официанты, шоу-программа… Спасибо большое за отлично проведенное время!
А
Андрей
16 июн 2024
Круто! Можно увидеть большую часть города и все его значимые достопримечательности, плюс вкусно поужинать!

Летом оооочень душно, учтите, жара +40
А
Алия
10 июн 2024
М
Максим
6 июн 2024
И
Ирина
3 июн 2024
Отдыхали на круизе с подругой. Все очень понравилось 😊 Еда вкусная, очень хорошее обслуживание. Дружелюбная атмосфера. Впечатления шикарные. Думаю, что если будем в Дубае еще раз можно снова у вас побывать.
К
Карина
1 июн 2024
Это интересная история) мы за сутки забронировали ужин изначально на Аль Минсуре)) подошли туда в 20.15, но людей не было кроме нас)) и не было подготовительной суеты для отправления))) организатор
читать дальше

видел наш билет, но просто посадил нас на лавочку обратно) потом примерно в 20.30 у них купили по факту билеты еще семья из Казахстана. в 20.40 нас сажают в маленькую лодочку, и в 21.05 мы выезжаем на ней за пределы канала. Если кратко, то на Аль Мансуре мы не были, нас пересадили посреди залива на Ocean Empress, чему мы были рады))) ситуация заставила нас немного понервничать, но в итоге все обернулось лучшим образом)) организаторы молодцы, что сориентировались и не подвели клиентов) Ужин был шикарный, обслуживание тоже))

В
Виктория
30 апр 2024
Изучаем Дубай через Спутник!!! Чтобы не бесцельно ехать до Дубай Марины взяли данную экскурсию в которую включено и катание и осмотр Небоскребов в бухте и питание и шоу программа! Организована
читать дальше

экскурсия отлично, не смотря на большое количество людей заполнивших 3 палубы, мы насладились видами с воды и отдохнули! В основном толкучка на верхней открытой палубе, там же расположен ди-джей, но нет швецкого стола! Мы находились на средней, остались довольны нашей дислокацией (вид, швецкий стол, напитки и шоу программа) все это было у нас на палубе! Спасибо спутнику - за организацию, за низкую цену (так как на месте она дороже) и за полож эмоции!

A
Aziza
16 апр 2024
D
Dinara
8 апр 2024
Я этот тур нашла просто по интернету будучи в Дубае, немного сомневалась оплачивать, ведь сейчас много мошенников. Но покупка была удачной. Мы с дочкой просто в восторге. Получили столько вречатлений,
читать дальше

нам понравилось абсолютно всё. Много было еды на любой вкус, напитки, фрукты, мороженое, танцы, энергичная музыка. Вот честно, очень-очень довольны. Большое вам спасибо!
Кстати я порекомендовала вас отдыхающим туристам и трое сразу купили этот тур, сегодня вечером у них как раз круиз, а мы уже сидим в аэропорту, летим домой. Еще буду знакомым вас рекомендовать 💯

I
Igor
7 апр 2024
I
Irina
31 мар 2024
Отличная была поездка, нам всё очень понравилось!
Еды было много и разнообразной, шоу программа интересной, а виды просто завораживали!
Ю
Юлия
25 мар 2024
Нам понравилась эта прогулка!
Плюсы:
Очень подробно и понятно объяснили, как найти лодку. Мы нашли ее сразу.

Очень приветливый персонал! Особенно хотелось бы отметить очаровательную официантку, которая подсказала как доплатить за безлимитный алкоголь
читать дальше

и всегда следила, чтобы стакан был полный))) она невероятно милая и мы смогли объясниться даже без знания языка.

Сидели на верхней палубе, было безумно красиво. Комфортно.

Еда была вкусная и ее было ооочень много. Мы наелись)) и еще было много реально вкусных десертов. Даже мороженое еще предложили. Алкоголь был качественный, после него не было плохо!

Минусы!
- не было заявленной живой музыки. А очень хотелось. Вместо нее играла колонка с разной музыкой.

- мужчина, который танцевал танец танура, был навязчив - звал танцевать с ним и потом просил деньги в шапку. Если учесть, что у нас не было купюры меньше 100 дирхам, это было очень некомфортно. Я не хотела взаимодействовать с посторонним человеком, я просто пришла с мужем отпраздновать его день рождения.

В целом советую эту экскурсию. Билеты, чеки - все пришло вовремя и никаких проблем не было.

Е
Екатерина
18 мар 2024

Входит в следующие категории Дубая

