Ощутите магию Дубая с высоты птичьего полета на нашем захватывающем вертолетном туре! Этот уникальный опыт позволит вам увидеть самый роскошный и футуристический город мира в его полном великолепии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Погрузитесь в волшебство Дубая, поднявшись над его чудесами в нашем захватывающем вертолетном туре! Откройте для себя уникальную панораму этого удивительного города, где каждый миг наполнен невероятными видами и эмоциями. Взмывая в небеса, вы сможете насладиться величием знаковых достопримечательностей Дубая, таких как Бурдж-Халифа, искусственные острова и сверкающие небоскребы, которые с высоты выглядят еще более впечатляюще. Не упустите шанс увидеть Дубай с совершенно новой перспективы! Важная информация:
Для участия в туре вам потребуется паспорт или удостоверение личности • Тур доступен для людей на инвалидных колясках • Вместимость вертолета — 6 или 7 человек • Трансфер на вертолетную площадку не включен в стоимость • Тур не подходит: детям до 4 лет, людям с нарушениями двигательного аппарата, людям с существенными проблемами со здоровьем, людям весом более 110 кг • На борту не разрешено: Оружие или острые предметы селфи-палки, профессиональное фото-видео- оборудование.
Каждый день с 10:00 до 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Полет 12 минут
|$209
|Полет 17 минут
|$269
|Полет 22 минуты
|$379
|Полет 30 минут
|$509
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Burj Khalifa: Взгляните с высоты птичьего полета на Burj Khalifa, самое высокое здание в мире
- Palm Jumeirah: Знаменитый остров в форме пальмы
- Atlantis The Palm: Роскошный отель и развлекательный центр
- Burj Al Arab: Знаменитый отель в форме паруса
- The World Islands: Искусственные острова, составляющие карту мира
Что включено
- Гид: Экскурсия с профессиональным гидом
- Инструктаж по технике безопасности и предполетная подготовка.
- Средства безопасности: Предоставляется все необходимое оборудование безопасности.
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Вертолетная площадка полицейской академии Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Наш тур подходит для детей от 4 лет и старше. Дети до 16 лет должны быть в сопровождении взрослого
- Рекомендации по одежде: рекомендуется одеваться удобно и по сезону. Возможно, вам захочется одеться элегантно для фотосессии
- На борту запрещено:
- Оружие или острые предметы
- Селфи-палки
- Профессиональные камеры
- Вам будет необходимо внести полную оплату за 2-3 дня до полета - переводом не карту российского банка либо наличными нашему представителю в Дубае. Билеты выкупаются заранее. День в день билеты купить не представляется возможным
- Политика отмены: отмена за 48 часов до тура бесплатна. При отмене менее чем за 48 часов оплата не возвращается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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