Погрузитесь в волшебство Дубая, поднявшись над его чудесами в нашем захватывающем вертолетном туре! Откройте для себя уникальную панораму этого удивительного города, где каждый миг наполнен невероятными видами и эмоциями. Взмывая в небеса, вы сможете насладиться величием знаковых достопримечательностей Дубая, таких как Бурдж-Халифа, искусственные острова и сверкающие небоскребы, которые с высоты выглядят еще более впечатляюще. Не упустите шанс увидеть Дубай с совершенно новой перспективы! Важная информация:

Для участия в туре вам потребуется паспорт или удостоверение личности • Тур доступен для людей на инвалидных колясках • Вместимость вертолета — 6 или 7 человек • Трансфер на вертолетную площадку не включен в стоимость • Тур не подходит: детям до 4 лет, людям с нарушениями двигательного аппарата, людям с существенными проблемами со здоровьем, людям весом более 110 кг • На борту не разрешено: Оружие или острые предметы селфи-палки, профессиональное фото-видео- оборудование.