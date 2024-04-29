8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сравните Старый город с роскошными современными районами Дубай Марина и Джумейра, покатаетесь на гондолах и заглянете в крупнейший торговый центр мира.
А я раскрою интересные подробности о том, как живут здесь местные и приехавшие на заработки экспаты.
Описание экскурсии
Дубай сквозь столетия
Мы начнем путешествие со Старого города Дейра, где вы увидите, как и чем жил Дубай раньше, и ощутите таинственный восточный колорит. Далее, словно на машине времени, мы перенесемся с древних улочек в один из самых роскошных районов города — Джумейра. Вы сделаете селфи на фоне знаменитого семизвездочного отеля Парус, погуляете по «арабской Венеции» и совершите романтическую прогулку на гондолах.
Самое-самое в Дубае
Проезжая по фантастическому Пальмовому острову, вы насладитесь замечательными видами города и узнаете, во сколько обошелся стране этот амбициозный проект. Следом посетите престижный жилой район Дубай Марина, где полюбуетесь небоскребами и элитными яхтами. Завершится экскурсия в самом большом торговом центре мира Дубай Молл, где вы сможете не только сделать покупки, но и сфотографироваться на фоне аквариума и небоскреба «Бурдж-Халифа».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Honda Odyssey 2021 года
- Возможно проведение экскурсии для группы до 6 человек на автомобиле Mercedes Viano — 350$ за группу
- Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Катание на гондоле оплачивается отдельно — 100 дирхамов с человека. По желанию, мы также можем включить в экскурсию парк цветов — 75 дирхамов с человека.
- За доплату мы можем забрать вас из других эмиратов: Шарджа — 30$, Аджман — 50$, Рас-эль-Хайма — 90$, Фуджейра и Абу-Даби −120$. Стоимость указана за трансфер для всех участников экскурсии.