8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

  4. Знакомьтесь, Дубай!

Главные символы города будущего на автомобильной обзорной экскурсии

Ботя
Задать вопрос
Ботя – ваш гид
Вы увидите самые значимые места Дубая: Пальмовый остров, отель Парус и небоскреб Бурдж-Халифа.

Сравните Старый город с роскошными современными районами Дубай Марина и Джумейра, покатаетесь на гондолах и заглянете в крупнейший торговый центр мира.

А я раскрою интересные подробности о том, как живут здесь местные и приехавшие на заработки экспаты.
$200
$170 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в холле вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
5
Знакомьтесь, Дубай!
Знакомьтесь, Дубай!

Что вас ожидает

Дубай сквозь столетия
Мы начнем путешествие со Старого города Дейра, где вы увидите, как и чем жил Дубай раньше, и ощутите таинственный восточный колорит. Далее, словно на машине времени, мы перенесемся с древних улочек в один из самых роскошных районов города — Джумейра. Вы сделаете селфи на фоне знаменитого семизвездочного отеля Парус, погуляете по «арабской Венеции» и совершите романтическую прогулку на гондолах.

Самое-самое в Дубае
Проезжая по фантастическому Пальмовому острову, вы насладитесь замечательными видами города и узнаете, во сколько обошелся стране этот амбициозный проект. Следом посетите престижный жилой район Дубай Марина, где полюбуетесь небоскребами и элитными яхтами. Завершится экскурсия в самом большом торговом центре мира Дубай Молл, где вы сможете не только сделать покупки, но и сфотографироваться на фоне аквариума и небоскреба Бурдж-Халифа.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Киа Оптима 2018 года
  • Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Катание на гондоле оплачивается отдельно — 85 дирхамов с человека. По желанию, мы также можем включить в экскурсию парк цветов — 45 дирхамов с человека.
Знакомьтесь, Дубай!
Знакомьтесь, Дубай!
Знакомьтесь, Дубай!
Знакомьтесь, Дубай!
Знакомьтесь, Дубай!
Знакомьтесь, Дубай!
Знакомьтесь, Дубай!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в холле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ботя
Ботя
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ботя, я живу в ОАЭ с 2016 года. Почему мой выбор пал на профессию гида? Все просто, я занимаюсь любимым делом. Как говорил Конфуций: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни».
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, гид показал нам много интересных мест. Обслуживание было на высшем уровне . Благодаря всему увиденному и услышанному у нас создалось очень хорошее впечатление о Дубае. Будем рекомендовать гида Хасана всем своим знакомым.
12 марта 2020
Я очень довольна поездкой, мне оказали качественную услугу ваши ребята. Я по интернету нашла вашу компанию и созвонилась с Боти, он из Киргизстана. Спасибо вашей компании, я обязательно буду рекомендовать своим друзьям и коллегам именно вашу компанию.
12 марта 2020
Впервые в Дубаи и то проездом. Очень хотелось посмотреть всё и сразу а тут ещё и чемодан не к стати, времени у нас было очень мало т.к прилетели мы во второй половине дня а в 6 уже начинает темнеть. Заказали индивидуальную экскурсию вместо Боти проводил другой молодой человек, очень приятный общительный. Нас встретили в аэропорту на комфортном автомобиле. Нам сразу рассказали план экскурсии предложили варианты т.к нам очень хотелось из за внука подняться на башню Бурдж Халифа нам заказали сразу билеты и ещё и со скидкой. С 4 до 10 мы успели максимально везде. Мы побывали на острове, сфотографировались у паруса, проехались по новому и старому району, поднялись на башню, прогулялись по торговому центру и успели купить подарок внуку. Поглазели на аквариум и полюбовались поющими фантанами. В конце дня под неизгладимые впечатления нас отвезли в отель, проконтролировали что бы у нас было все хорошо и только после этого мы распрощались. Огромное спасибо было очень приятно общаться, очень познавательно и интересно. Спасибо за заботу. Светлана
10 марта 2020
Экскурсию проводил Хасан. Все прошло отлично. Сразу обсудили что хотим посмотреть и Хасан провез по данному маршруту. На все вопросы отвечал подробно.
13 февраля 2020
После круиза по персидскому заливу у нас до вылета было много свободного времени, вот мы и решили купить индивидуальную экскурсию, т.к с багажом не погуляешь и сдать некуда. Экскурсию проводил вместо Боти Джавлон. Договорились, что бы он забрал нас в порту. Перед началом поездки обговорили план экскурсии, озвучили наши пожелания. Посетили все интересные и значимые места. По нашей просьбе заехали на пляж Ла Мер искупаться. Посетили Мадинат Джумейра или Дубайская Венеция,Парус (сфоткались), Посмотрели Скульптуру Табун золотых лошадей у ворот 5-звездочного отеля Аль Каср , Прокатились по легендарному насыпному острову Палм Джумейра с Атлантисом (сфоткались) , район Марина (погуляли), Парк цветов (заходили). Останавливались поужинать и потом он отвез нас в аэропорт. Мы в восторге! Очень рекомендую данную экскурсию у гида Джавлона. Он великолепно говорит по русски, отвечал на все интересующие нас вопросы, очень увлекательно рассказывал о всех нюансах жизни в Эмиратах
13 февраля 2020
Экскурсию проводил Джавлон, спокойный, тактичный молодой человек. Забрав нас из отеля, 5 часов с помощью автомобиля, абры и своих двоих мы знакомились с основными достопримечательностями: пересекли залив на старинной лодке, побродили по рынку специй,золотому рынку, были у Паруса, в дубайской Венеции, Дубай-Марине, на Пальме,ну и конечно,у Бурдж-Халифа,с его фонтанами и лазерным шоу.Все время Джавлон был рядом,рассказывал о прошлом и нынешнем Дубая,его жителей,отвечал на наши вопросы,подсказывал интересные ракурсы для съемок. Думаю,покатались бы еще,но ребенок заявил, что пойдет только в кафе,ибо голоден))). Понятно,конечно, что Дубай за 5 часов необъять,но получить общее представление - более чем...Вообщем, рекомендую!
10 февраля 2020
Экскурсия понравилась. Ботя дает полезные рекоммендации и подстраисвает маршрут под ваши пожелания.
22 января 2020
У нас было относительно немного времени в Дубае - мы прилетали ранним утром, а улетали уже после обеда. Экскурсовод Ботя смог составить подходящий для раннего утра маршрут, встретил нас в аэропорту, и туда же привез по окончании экскурсии.

Экскурсия нам очень понравилась - Ботя смог рассказать много интересного о Дубае, а также ответить на наши вопросы. Мы смогли посмотреть все, что собирались, в том числе посетить обзорную площадку на Burj Khalifa.

Индивидуальные экскурсии в Дубае

Знакомство с ДубаемЗнакомство с ДубаемЗнакомство с Дубаем
скидка20%
$200
$160 за экскурсию
6 часов
87 отзывов
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа». Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город, в который когда-то влюбился сам.
Дубай — первая встречаДубай — первая встречаДубай — первая встреча
$250 за экскурсию
8 часов
106 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Вы познакомитесь с современным, завораживающим, технологичным и очень динамичным Дубаем. Погуляете по старинному кварталу Бастакия, проедете по Пальмовому острову, полюбуетесь виллами местных жителей в Джумейре и сделаете яркие снимки на фоне знаменитого отеля «Парус». А еще увидите аквариум, фонтаны, самый высокий в мире небоскреб и дворец шейха Дубая. Я легко и увлекательно расскажу об истории, культуре и традициях города и помогу вам ощутить настоящее восточное гостеприимство!
Знакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-Даби
скидка25%
От
$300
$225 за экскурсию
6 часов
23 отзыва
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби. Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять загадочную страну!
Эмират Дубай для васЭмират Дубай для васЭмират Дубай для вас
скидка10%
$200
$180 за экскурсию
7 часов
11 отзывов
История и культовые места знаменитого города на обзорной автомобильной экскурсии
Дубай покорит вас ультрасовременной архитектурой, роскошными магазинами, искусственными островами и живописными набережными! Я покажу все «визитные карточки» этого невероятного города, раскрою его необычную историю, помогу понять местные традиции и сделаю все, чтобы вам надолго запомнилось наше путешествие.
Дубай — все о «жемчужине мира»Дубай — все о «жемчужине мира»Дубай — все о «жемчужине мира»
скидка15%
$222
$189 за экскурсию
7 часов
14 отзывов
Изучить главные достопримечательности и прочувствовать жизнь ОАЭ на насыщенной автопрогулке
Если вы думаете о Дубае, как о роскошном городе небоскребов, богатых отелей и умопомрачительной архитектуры — то все так и есть! Вы познакомитесь с историей и традициями арабской страны, увидите их связь с современностью и откроете особенности местной жизни. От отелей в виде паруса и волны до танцующих фонтанов, от высочайшей башни Бурдж-Халифа до рукотворного острова — вы встретитесь со всеми must-see местами Дубая и поймете, в чем уникальность эмиратов.
По Дубаю на кабриолетеПо Дубаю на кабриолетеПо Дубаю на кабриолете
$300 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу... Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту! Сидя в эксклюзивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab в виде паруса и Atlantis на искусственном острове. Прокатитесь по шикарным шоссе и рассмотрите многочисленные небоскрёбы, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае. И конечно, я поделюсь с вами рассказами о городе из первых уст и раскрою все его секреты.

Выбирайте и другие экскурсии в Дубае

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыШарджаОАЭМорские прогулкиМечеть Шейха ЗайдаСо скидкойИстория и архитектураПешкомБары и ночная жизньАбу-ДабиАджманОбзорныеОтель ПарусLegoLandЗа городомТрансферыФуджейраБилеты в музеиНа автомобилеДубай-МаринаДжип-сафариАль-АйнФотосессииНа автобусеПустыняМечетиПальма ДжумейраОкеанариумГрупповыеНа корабликеДля детейВ другой городПарк цветовБурдж-ХалифаВечерниеЗоопаркВсеИндивидуальные