8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите самые значимые места Дубая: Пальмовый остров, отель Парус и небоскреб «Бурдж-Халифа». Сравните Старый город с роскошными современными районами Дубай Марина и Джумейра, покатаетесь на гондолах и заглянете в крупнейший торговый центр мира. А я раскрою интересные подробности о том, как живут здесь местные и приехавшие на заработки экспаты.

Описание экскурсии

Дубай сквозь столетия

Мы начнем путешествие со Старого города Дейра, где вы увидите, как и чем жил Дубай раньше, и ощутите таинственный восточный колорит. Далее, словно на машине времени, мы перенесемся с древних улочек в один из самых роскошных районов города — Джумейра. Вы сделаете селфи на фоне знаменитого семизвездочного отеля Парус, погуляете по «арабской Венеции» и совершите романтическую прогулку на гондолах.

Самое-самое в Дубае

Проезжая по фантастическому Пальмовому острову, вы насладитесь замечательными видами города и узнаете, во сколько обошелся стране этот амбициозный проект. Следом посетите престижный жилой район Дубай Марина, где полюбуетесь небоскребами и элитными яхтами. Завершится экскурсия в самом большом торговом центре мира Дубай Молл, где вы сможете не только сделать покупки, но и сфотографироваться на фоне аквариума и небоскреба «Бурдж-Халифа».

Организационные детали