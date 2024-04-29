8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомьтесь, Дубай

Главные символы города будущего на автомобильной обзорной экскурсии
Вы увидите самые значимые места Дубая: Пальмовый остров, отель Парус и небоскреб «Бурдж-Халифа».

Сравните Старый город с роскошными современными районами Дубай Марина и Джумейра, покатаетесь на гондолах и заглянете в крупнейший торговый центр мира.

А я раскрою интересные подробности о том, как живут здесь местные и приехавшие на заработки экспаты.
4.8
27 отзывов
Знакомьтесь, Дубай
Знакомьтесь, Дубай
Знакомьтесь, Дубай

Описание экскурсии

Дубай сквозь столетия

Мы начнем путешествие со Старого города Дейра, где вы увидите, как и чем жил Дубай раньше, и ощутите таинственный восточный колорит. Далее, словно на машине времени, мы перенесемся с древних улочек в один из самых роскошных районов города — Джумейра. Вы сделаете селфи на фоне знаменитого семизвездочного отеля Парус, погуляете по «арабской Венеции» и совершите романтическую прогулку на гондолах.

Самое-самое в Дубае

Проезжая по фантастическому Пальмовому острову, вы насладитесь замечательными видами города и узнаете, во сколько обошелся стране этот амбициозный проект. Следом посетите престижный жилой район Дубай Марина, где полюбуетесь небоскребами и элитными яхтами. Завершится экскурсия в самом большом торговом центре мира Дубай Молл, где вы сможете не только сделать покупки, но и сфотографироваться на фоне аквариума и небоскреба «Бурдж-Халифа».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Honda Odyssey 2021 года
  • Возможно проведение экскурсии для группы до 6 человек на автомобиле Mercedes Viano — 350$ за группу
  • Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Катание на гондоле оплачивается отдельно — 100 дирхамов с человека. По желанию, мы также можем включить в экскурсию парк цветов — 75 дирхамов с человека.
  • За доплату мы можем забрать вас из других эмиратов: Шарджа — 30$, Аджман — 50$, Рас-эль-Хайма — 90$, Фуджейра и Абу-Даби −120$. Стоимость указана за трансфер для всех участников экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 250 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ботя
Ботя — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 207 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ботя, я живу в ОАЭ с 2016 года. Почему мой выбор пал на профессию гида? Все просто, я занимаюсь любимым делом. Как говорил Конфуций: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни».

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Хотелось бы выразить огромную благодарность Азамату захватывающую экскурсию по Дубаю! Он сумел увлекательно и интересно рассказать нам о всех красивых местах, показать удивительные достопримечательности. Мы остались крайне довольны и восторге от этого опыта
Хотелось бы выразить огромную благодарность Азамату захватывающую экскурсию по Дубаю! Он сумел увлекательно и интересно рассказать
Хотелось бы выразить огромную благодарность Азамату захватывающую экскурсию по Дубаю! Он сумел увлекательно и интересно рассказать
Хотелось бы выразить огромную благодарность Азамату захватывающую экскурсию по Дубаю! Он сумел увлекательно и интересно рассказать
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С
К нам с мужем к 9.00 в порт Рашид по договоренности подъехал Али, приятный воспитанный молодой человек, хорошо владеющий русским языком. Мы так же предварительно договорились, что нам нужно спланировать
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экскурсию таким образом, чтобы к 14.30 он нас доставил в аэропорт Шарджи. Мы сообщили Али, что бы хотели увидеть, он рассказал в какой последовательности мы поедем. По дороге он рассказывал много интересного о стране, о культуре, о современной жизни в ОАЭ, отвечал на все интересующие нас вопросы. До 13.00 мы успели посетить все интересующие нас места и вовремя успели в аэропорт. Нас все устроило и все понравилось. Рекомендуем!

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В
Вместо Боти (у него не получилось) приехал отличный гид Али. Скорректировали маршрут по нашим пожеланиям: успели посетить Сад Чудес (Miracle Garden), Глаз Дубая (Ain Dubai), прогуляться на лодке "арба" по
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Дубайской Венеции, посмотреть гостиницу Атлантис и Парус. Заехали на Sky View Observatory (стеклянный пол со стеклянной горкой и офигительным видом на Бурж Халифа), успели в Дубай Молл в Аквариум и на шоу фонтанов. По пути узнали много интересного. Я даже не думала, что в Дубае можно кататься на горных лыжах в торговом центре.

Али хорошо говорит по-русски, везде нас ждал и встречал, был на связи по WhatsApp. И вообще очень симпатичный и приятный молодой человек. Заранее обговорить маршрут и все пройдет отлично!

С уважением, Светлана (жена Вячеслава)

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С
Впервые в Дубаи и то проездом. Очень хотелось посмотреть всё и сразу а тут ещё и чемодан не к стати, времени у нас было очень мало т. к прилетели мы
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во второй половине дня а в 6 уже начинает темнеть. Заказали индивидуальную экскурсию вместо Боти проводил другой молодой человек, очень приятный общительный. Нас встретили в аэропорту на комфортном автомобиле. Нам сразу рассказали план экскурсии предложили варианты т. к нам очень хотелось из за внука подняться на башню Бурдж Халифа нам заказали сразу билеты и ещё и со скидкой. С 4 до 10 мы успели максимально везде. Мы побывали на острове, сфотографировались у паруса, проехались по новому и старому району, поднялись на башню, прогулялись по торговому центру и успели купить подарок внуку. Поглазели на аквариум и полюбовались поющими фантанами. В конце дня под неизгладимые впечатления нас отвезли в отель, проконтролировали что бы у нас было все хорошо и только после этого мы распрощались. Огромное спасибо было очень приятно общаться, очень познавательно и интересно. Спасибо за заботу. Светлана

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Н
После круиза по персидскому заливу у нас до вылета было много свободного времени, вот мы и решили купить индивидуальную экскурсию, т. к с багажом не погуляешь и сдать некуда. Экскурсию
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проводил вместо Боти Джавлон. Договорились, что бы он забрал нас в порту. Перед началом поездки обговорили план экскурсии, озвучили наши пожелания. Посетили все интересные и значимые места. По нашей просьбе заехали на пляж Ла Мер искупаться. Посетили Мадинат Джумейра или Дубайская Венеция,Парус (сфоткались), Посмотрели Скульптуру Табун золотых лошадей у ворот 5-звездочного отеля Аль Каср, Прокатились по легендарному насыпному острову Палм Джумейра с Атлантисом (сфоткались), район Марина (погуляли), Парк цветов (заходили). Останавливались поужинать и потом он отвез нас в аэропорт. Мы в восторге! Очень рекомендую данную экскурсию у гида Джавлона. Он великолепно говорит по русски, отвечал на все интересующие нас вопросы, очень увлекательно рассказывал о всех нюансах жизни в Эмиратах

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Александр
Экскурсию проводил Джавлон, спокойный, тактичный молодой человек. Забрав нас из отеля, 5 часов с помощью автомобиля, абры и своих двоих мы знакомились с основными достопримечательностями: пересекли залив на старинной лодке,
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побродили по рынку специй,золотому рынку, были у Паруса, в дубайской Венеции, Дубай-Марине, на Пальме,ну и конечно,у Бурдж-Халифа,с его фонтанами и лазерным шоу. Все время Джавлон был рядом,рассказывал о прошлом и нынешнем Дубая,его жителей,отвечал на наши вопросы,подсказывал интересные ракурсы для съемок. Думаю,покатались бы еще,но ребенок заявил, что пойдет только в кафе,ибо голоден))). Понятно,конечно, что Дубай за 5 часов необъять,но получить общее представление - более чем… Вообщем, рекомендую!

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