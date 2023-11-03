Посетите главный аквапарк Дубая, стилизованный под сказочный древний арабский город. На площади в 50 тыс. кв. метров у вас будет возможность лениво поплавать на волнах и побороться с настоящим штормом, а уникальная горка со свободным падением придётся по душе любителям экстрима. Вы сможете пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Аквапарк "Дикая Речка" построен в стиле подвигов Синдбада - Морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой.
Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит вас по ленивой речке по всему парку.
Любителей серфинга порадует самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1.5м в высоту.
А тем, кто хочет получить дозу адреналина, нужно непременно прокатиться на “Черной дыре” или “Джумейра Скэйра” – одной из самых быстрых и высоких горок с эффектом свободного падения.
23 плавательных бассейна и искусственный водопад высотой 18 метров не оставят равнодушными и принесут массу веселья для путешественников любого возраста.
Пятница и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в аквапарк «Wild Wadi» в Дубае
- Доставка до/от места проведения экскурсии до/от вашего отеля
- Возможность пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве
- Что не входит
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
- Купальные принадлежности
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любой отель в ФуджейреЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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