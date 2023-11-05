Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры

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Вы посетите знаменитый Лувр на острове Саадият выполненный в необычном архитектурном стиле с «вязаным куполом», который пропускает солнечные лучи, делая освещение совершенно невообразимым.

Увидите Великую белую Мечеть и сможете ненадолго окунуться в мир местной религии, обрамлённый роскошью и красотой.
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
Ближайшие даты:
5
ноя
12
ноя
19
ноя
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ноя
3
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дек
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Что вас ожидает:

  • Остров Яс
  • Парк Феррари
  • Остров Саадият
  • Музей Лувр
  • Великая Мечеть
  • Рынок Фиников
  • Набережная Абу-Даби
  • Город Абу-Даби
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Устройте для себя целое путешествие в столицу ОАЭ Абу-Даби.
Познакомьтесь с культурой и традициями Эмиратцев, полюбуйтесь на величавый город, выросший среди песков за считанные десятилетия.

Важная информация:

  • Форма одежды smart casual (закрытая – для посещения музея, дворца и мечети).
  • Колени и плечи должны быть прикрыты непрозрачной одеждой.
  • Женщины должны прикрыть голову платком во время посещения мечети.
  • Для входа в мечеть женщинам необходимо быть одетыми в свободные вещи (платья, длинные юбки, брюки).
  • Татуировки также должны быть прикрыты одеждой.
  • За дополнительную плату можно приобрести у гида традиционное женское одеяние (абаю) для посещения мечети.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
  • 1. Сборы проходят с 07.30 - 09.00 в зависимости от расположения вашего отеля.
  • 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
  • 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона.

По Воскресеньям в 07:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Русскоговорящий гид
  • Входные билеты в Лувр
  • Обед
Что не входит
  • Традиционное женское платье (абая) для посещения мечети
  • Личные расходы гостей
Место начала и завершения?
Ваш отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: По Воскресеньям в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды smart casual (закрытая – для посещения музея, дворца и мечети).
  • Колени и плечи должны быть прикрыты непрозрачной одеждой.
  • Женщины должны прикрыть голову платком во время посещения мечети.
  • Для входа в мечеть женщинам необходимо быть одетыми в свободные вещи (платья, длинные юбки, брюки).
  • Татуировки также должны быть прикрыты одеждой.
  • За дополнительную плату можно приобрести у гида традиционное женское одеяние (абаю) для посещения мечети.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
  • 1. Сборы проходят с 07.30 - 09.00 в зависимости от расположения вашего отеля.
  • 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
  • 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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