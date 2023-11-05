Вы посетите знаменитый Лувр на острове Саадият выполненный в необычном архитектурном стиле с «вязаным куполом», который пропускает солнечные лучи, делая освещение совершенно невообразимым.
Увидите Великую белую Мечеть и сможете ненадолго окунуться в мир местной религии, обрамлённый роскошью и красотой.
Увидите Великую белую Мечеть и сможете ненадолго окунуться в мир местной религии, обрамлённый роскошью и красотой.
Ближайшие даты:
5
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12
ноя
ноя
19
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Яс
- Парк Феррари
- Остров Саадият
- Музей Лувр
- Великая Мечеть
- Рынок Фиников
- Набережная Абу-Даби
- Город Абу-Даби
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Устройте для себя целое путешествие в столицу ОАЭ Абу-Даби.
Познакомьтесь с культурой и традициями Эмиратцев, полюбуйтесь на величавый город, выросший среди песков за считанные десятилетия.
Важная информация:
- Форма одежды smart casual (закрытая – для посещения музея, дворца и мечети).
- Колени и плечи должны быть прикрыты непрозрачной одеждой.
- Женщины должны прикрыть голову платком во время посещения мечети.
- Для входа в мечеть женщинам необходимо быть одетыми в свободные вещи (платья, длинные юбки, брюки).
- Татуировки также должны быть прикрыты одеждой.
- За дополнительную плату можно приобрести у гида традиционное женское одеяние (абаю) для посещения мечети.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
- 1. Сборы проходят с 07.30 - 09.00 в зависимости от расположения вашего отеля.
- 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона.
По Воскресеньям в 07:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Русскоговорящий гид
- Входные билеты в Лувр
- Обед
- Что не входит
- Традиционное женское платье (абая) для посещения мечети
- Личные расходы гостей
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Фуджейре
- Когда и сколько длится?
- Когда: По Воскресеньям в 07:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Форма одежды smart casual (закрытая – для посещения музея, дворца и мечети).
- Колени и плечи должны быть прикрыты непрозрачной одеждой.
- Женщины должны прикрыть голову платком во время посещения мечети.
- Для входа в мечеть женщинам необходимо быть одетыми в свободные вещи (платья, длинные юбки, брюки).
- Татуировки также должны быть прикрыты одеждой.
- За дополнительную плату можно приобрести у гида традиционное женское одеяние (абаю) для посещения мечети.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
- 1. Сборы проходят с 07.30 - 09.00 в зависимости от расположения вашего отеля.
- 2. Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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