10 часов
Групповая
Тематический парк Ferrari World
Вас ждёт незабываемое приключение в Ferrari World! Самые быстрые горки, обед в парке и музей автомобилей. Не упустите шанс погрузиться в мир скорости
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Завтра в 10:00
3 фев в 10:00
от $90.50 за человека
5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Ferrari World
Погрузитесь в мир скорости и адреналина с экскурсией в Ferrari World Абу-Даби. Идеальный выбор для любителей авто и приключений
«Благодаря системе климат-контроля в комфортных залах Ferrari World Abu Dhabi всегда приятно находиться»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
10 часов
Групповая
Феррари парк в Фуджейре: скорость, история и культура в одном туре
Погрузитесь в мир скорости и элегантности с экскурсией в Феррари парк. Исследуйте историю легендарной марки и насладитесь уникальными аттракционами
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
6 фев в 08:00
9 фев в 08:00
$150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Парк Феррари»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в феврале 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Парк Феррари" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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