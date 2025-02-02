Найдено 3 экскурсии в категории « Парк Феррари » в Фуджейре на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 1 отзыв 10 часов Групповая Тематический парк Ferrari World Вас ждёт незабываемое приключение в Ferrari World! Самые быстрые горки, обед в парке и музей автомобилей. Не упустите шанс погрузиться в мир скорости Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00) от $ 90.50 за человека 5 часов Групповая Групповая экскурсия в Ferrari World Погрузитесь в мир скорости и адреналина с экскурсией в Ferrari World Абу-Даби. Идеальный выбор для любителей авто и приключений «Благодаря системе климат-контроля в комфортных залах Ferrari World Abu Dhabi всегда приятно находиться» Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30 $ 140 за человека На автобусе 10 часов Групповая Феррари парк в Фуджейре: скорость, история и культура в одном туре Погрузитесь в мир скорости и элегантности с экскурсией в Феррари парк. Исследуйте историю легендарной марки и насладитесь уникальными аттракционами Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00) $ 150 за человека Другие экскурсии Фуджейры

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Парк Феррари»

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