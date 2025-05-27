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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
4 авг в 09:00
$280
$350 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Одна из самых больших мечетей мира, Лувр, «дома из будущего» и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
$76
$80 за человека
Групповая
до 15 чел.
Феррари парк в Фуджейре: скорость, история и культура в одном туре
Погрузитесь в мир скорости и элегантности с экскурсией в Феррари парк. Исследуйте историю легендарной марки и насладитесь уникальными аттракционами
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 мая 202519.05 с друзьями были на обзорной экскурсии по Фуджейре с гидом из команды Эмира, Амином. Хочу отметить пунктуальность и отзывчивость
- ЕЕлена17 апреля 2025Всем добрый день. Ездили в апреле на экскурсию по Фуджейре с Азамом. Были ранее и в Дубае, и в Абу-Даби,
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Мечети и Соборы»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в августе 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 280 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мечети и Соборы», 2 ⭐ отзыва, цены от $76. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь