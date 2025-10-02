За один день вы получите насыщенное и объёмное представление о столице ОАЭ. В нашей программе: мечеть шейха Зайда, падающая башня Capital Gate, Emirates Palace, башни Этихад, президентский дворец, этнодеревня бедуинов, финиковый рынок, океанариум Sea World, филиал Лувра, парк развлечений Ferrari World, круглый небоскрёб Aldar HQ Building и озеленённая набережная Corniche.

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда. Вы посетите одну из шести крупнейших мечетей в мире, рассмотрите роскошное убранство и архитектуру сооружения и узнаете о великом основателе ОАЭ, который похоронен во дворе комплекса.

Capital Gate (падающая башня). Подъедем к небоскрёбу, который вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире — он составляет 18 градусов.

Emirates Palace. Вы познакомитесь с традиционной арабской архитектурой дворца-отеля и оцените впечатляющие интерьеры холла. Увидите банкомат, где можно купить золотые слитки. И сможете выпить кофе с золотом.

Etihad Towers и Qasr Al Watan. Также в программе комплекс знаменитых небоскрёбов и президентский дворец.

Heritage Village. Отвлечёмся от роскоши восточного мегаполиса и перенесёмся в прошлое. В историко-этнографической деревне бедуинов вы увидите традиционные дома и познакомитесь с исконным арабским бытом. Также в комплексе есть два музея шейха Зайда.

Финиковый и фруктовый рынок. У вас будет время, чтобы пройтись по торговым рядам и выбрать из огромного ассортимента фруктов и сухофруктов полезные и просто вкусные сладости Востока.

Sea World и Лувр. В программе также запланировано время для самостоятельного посещения одного из крупнейших океанариумов в мире и филиала парижского музея, где представлены произведения искусства разных цивилизаций.

Ferrari World Abu Dhabi. Заедем в один из крупнейших тематических парков развлечения, расположенных в помещении. Прекрасное место для семейного отдыха.

Aldar HQ Building. Вы увидите самое большое круглое здание в мире, выдающийся образец футуристического дизайна.

Набережная Corniche. В завершение вы погуляете по одной из наиболее масштабных парковых зон в ОАЭ. Живописная озеленённая улица простирается вдоль морского побережья на 10 км в одном из самых ухоженных и красивых районов города.

Организационные детали