Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
За один день вы получите насыщенное и объёмное представление о столице ОАЭ.
В нашей программе: мечеть шейха Зайда, падающая башня Capital Gate, Emirates Palace, башни Этихад, президентский дворец, этнодеревня бедуинов, финиковый рынок, океанариум Sea World, филиал Лувра, парк развлечений Ferrari World, круглый небоскрёб Aldar HQ Building и озеленённая набережная Corniche.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда. Вы посетите одну из шести крупнейших мечетей в мире, рассмотрите роскошное убранство и архитектуру сооружения и узнаете о великом основателе ОАЭ, который похоронен во дворе комплекса.
Capital Gate (падающая башня). Подъедем к небоскрёбу, который вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире — он составляет 18 градусов.
Emirates Palace. Вы познакомитесь с традиционной арабской архитектурой дворца-отеля и оцените впечатляющие интерьеры холла. Увидите банкомат, где можно купить золотые слитки. И сможете выпить кофе с золотом.
Etihad Towers и Qasr Al Watan. Также в программе комплекс знаменитых небоскрёбов и президентский дворец.
Heritage Village. Отвлечёмся от роскоши восточного мегаполиса и перенесёмся в прошлое. В историко-этнографической деревне бедуинов вы увидите традиционные дома и познакомитесь с исконным арабским бытом. Также в комплексе есть два музея шейха Зайда.
Финиковый и фруктовый рынок. У вас будет время, чтобы пройтись по торговым рядам и выбрать из огромного ассортимента фруктов и сухофруктов полезные и просто вкусные сладости Востока.
Sea World и Лувр. В программе также запланировано время для самостоятельного посещения одного из крупнейших океанариумов в мире и филиала парижского музея, где представлены произведения искусства разных цивилизаций.
Ferrari World Abu Dhabi. Заедем в один из крупнейших тематических парков развлечения, расположенных в помещении. Прекрасное место для семейного отдыха.
Aldar HQ Building. Вы увидите самое большое круглое здание в мире, выдающийся образец футуристического дизайна.
Набережная Corniche. В завершение вы погуляете по одной из наиболее масштабных парковых зон в ОАЭ. Живописная озеленённая улица простирается вдоль морского побережья на 10 км в одном из самых ухоженных и красивых районов города.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне. Мы заберём вас из отеля и привезём обратно после экскурсии
В ОАЭ не обязательно, чтобы ребенок сидел в детском кресле, но при необходимости мы можем его предоставить
Дополнительные расходы: океанариум — $90; Лувр — $20 за взрослого, дети до 18 лет — бесплатно; резиденция президента — $20, обед в кафе/ресторане; парки развлечений; комплект женской одежды для посещения мечети — $12
Экскурсия начинается и заканчивается в Рас-эль-Хайме. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 990 туристов
Я гид по ОАЭ. Вместе со своей командой провожу авторские экскурсии уже 8 лет. Люблю свою работу и страну, которую по праву можно назвать новым чудом света. На своих экскурсиях читать дальше
я никогда не ограничиваюсь обязательной туристической программой. Вы полностью погрузитесь в местный колорит, увидите и почувствуете арабскую жизнь со всех сторон. История и архитектура, гастрономия, городские и природные пейзажи, традиции, обычаи — всё это вы откроете для себя в поездках по этой сказочной стране.
Ж
Жанна
2 окт 2025
Экскурсия превзошла наши ожидания. За 3 дня до поездки была мысль ее отменить, т. к. боялись, что долгая дорога от отеля до Абу-Даби и обратно нас утомит. Плюс посещение объектов. читать дальше
Но решили все-таки не отменять экскурсию. И совсем не пожалели. Поняли, что устали только после последней локации. Амир -прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек, информацию доносит четко и доступно. Много узнали нового интересного про страну, что-то освежили в памяти, т. к.3 года назад были в ОАЭ. Понравилось, что на своем личном примера Амир затронул темы религии, морали и др. аспекты взаимоотношений в контексте жизни в арабской стране, в исламской семье. Однозначно рекомендуем такой формат экскурсии. Организация продуманная, экскурсовод замечательный! Всем спасибо!
С
Сергей
16 сен 2025
Отлично провели время на экскурсии вместе с гидом Амиром, во время поездки время прошло незаметно за разговорами об ОАЭ, традициях, обычаях и просто душевной беседой, Амир показал все локации, все супер!!!