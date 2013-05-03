Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Супер акция на индивидуальную рыбалку

Гид S.
Гид S. – Гид из Фуджейры
Супер акция на индивидуальную рыбалку
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $696 за человека

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Супер акция на индивидуальную рыбалку
Супер акция на индивидуальную рыбалку
Внимание! Внимание! Всем любителям рыбалки посвящается!

На очень короткий период я вам могу предложить акцию на индивидуальную рыбалку: донная рыбалка 🐟 5 часов за 400 $ за индивидульный катер (максимально 5 человек). В стоимость включена свежеприготовленная рыба, безалкогольные напитки, , оборудование для ловли, трансфер. Вся пойманная рыба переходит в Вашу собственность: Вы можете ее съесть, забрать себе, вручить как дар… в общем, делайте с ней что пожелаете. На время рыбалки корабль выходит в открытое море 🌊, вдали от эмирата Дубай, там где рыба крупнее и рыбалка серьезней. Заниматься там плаваньем невозможно. Только рыбалка, и ничего кроме рыбалки. Возможные варианты рыбалки:

    Донная рыбалка на 5 часов — 650 $ за катер (утренняя / вечерняя)
    Троллинговая рыбалка на 6 часов — 800 $ за катер (только утренняя)

    Период проводимой промо-акции:

      Октябрь: с 21 по 31 (утро с 5. 00 до 11. 00 / вечер с 15. 00 до 21. 00
      Ноябрь: с 15 по 30 (утро с 5. 00 до 11. 00 / вечер с 14. 00 до 19. 00)
      Декабрь: с 01 по 31 (утро с 5. 00 до 11. 00 / вечер с 14. 00 до 19. 00)
      Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»
      Цена указана за тур (1–5 человека).
      Начало и место завершения
      🚩 Fujairah
      Супер акция на индивидуальную рыбалку
      Супер акция на индивидуальную рыбалку
      Супер акция на индивидуальную рыбалку
      Супер акция на индивидуальную рыбалку
      Супер акция на индивидуальную рыбалку

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Гид S.
      Гид S.
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