Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Внимание! Внимание! Всем любителям рыбалки посвящается!

На очень короткий период я вам могу предложить акцию на индивидуальную рыбалку: донная рыбалка 🐟 5 часов за 400 $ за индивидульный катер (максимально 5 человек). В стоимость включена свежеприготовленная рыба, безалкогольные напитки, , оборудование для ловли, трансфер. Вся пойманная рыба переходит в Вашу собственность: Вы можете ее съесть, забрать себе, вручить как дар… в общем, делайте с ней что пожелаете. На время рыбалки корабль выходит в открытое море 🌊, вдали от эмирата Дубай, там где рыба крупнее и рыбалка серьезней. Заниматься там плаваньем невозможно. Только рыбалка, и ничего кроме рыбалки. Возможные варианты рыбалки:

Донная рыбалка на 5 часов — 650 $ за катер (утренняя / вечерняя)

Троллинговая рыбалка на 6 часов — 800 $ за катер (только утренняя)

Период проводимой промо-акции:

Октябрь: с 21 по 31 (утро с 5. 00 до 11. 00 / вечер с 15. 00 до 21. 00

Ноябрь: с 15 по 30 (утро с 5. 00 до 11. 00 / вечер с 14. 00 до 19. 00)

Декабрь: с 01 по 31 (утро с 5. 00 до 11. 00 / вечер с 14. 00 до 19. 00)

Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»

Цена указана за тур (1–5 человека).