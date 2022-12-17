Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке

Смешанная - автобусная, пешеходная, с катанием на кроблике. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная - автобусная, пешеходная, с катанием на кроблике. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до Дубая (Dubai) из других регионов. Дети до 3х лет - беслатно, без предоставления посадочного места в автобусе.
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке

Что вас ожидает 🤩

  • Отель Бурдж-аль-Араб
  • Арабский рынок Мадинат-Сук
  • Пальма Джумейра
  • Бурдж-Халифа
  • Дубай-Молл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Во время данной программы вы познакомитесь с главными достопримечательностями самого шикарного и ультрасовременного города Ближнего Востока, туристическим бриллиантом – Дубай.

Благодаря нашей программе вы сможете увидеть главные достопримечательности этого фантастического города: знаменитый отель Burj Al Arab, восьмое чудо света – искусственный остров Palm Jumeirah; посетите современный арабский рынок Souk Madinat Jumeirah, который очарует своим восточным гостеприимством и совершите круиз на кораблике по рукотворному каналу Дубай Марина, наслаждаясь панорамой города.

В завершении программы вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa.

Входные билеты в аквариум и на смотровую площадку Бурдж-Халифа не включены в стоимость этой экскурсии. Вы можете посетить их в рамках расширенной экскурсии, которая включает посщение аквариума или смотровой площадки Бурдж-Халифа (смотрите раздел "Похожие экскурсии" в правой части этой страницы или в каталоге).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз на кораблике по каналу Дубай Марина с ужином
Что не входит
  • Входные билеты на башню Бурдж-Халифа. Входные билеты в аквариум
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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