1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: великолепие ночного Дубая с Бурж Халифа
Погрузитесь в сказочный мир ночного Дубая: от величественной Бурж Халифы до чарующего Пальмового острова
Начало: Ваш отель
«Индивидуальная экскурсия, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дубая: легендарной «Арабской башней» в море, островом Палм-Джумейра, небоскрёбом Бурдж-Халифа»
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
«В связи с тем, что на данный момент на Бурдж-Халифу огромные очереди и на поднятие уходит много времени, все гости у кого будут билеты в рамках экскурсии будут возвращаться обратно в отель самостоятельно»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
«Входные билеты в аквариум и на смотровую площадку Бурдж-Халифа не включены в стоимость этой экскурсии»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
«В завершении программы вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый Аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей20 ноября 2022Обзорная экскурсия по современному ДубаюПрекрасный, очень эрудированный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Бурдж-Халифа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Бурдж-Халифа" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 362.50.
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Бурдж-Халифа», цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август