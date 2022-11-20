Найдено 4 экскурсии в категории « Бурдж-Халифа » в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 2 часа Индивидуальная экскурсия: великолепие ночного Дубая с Бурж Халифа Погрузитесь в сказочный мир ночного Дубая: от величественной Бурж Халифы до чарующего Пальмового острова Начало: Ваш отель «Индивидуальная экскурсия, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дубая: легендарной «Арабской башней» в море, островом Палм-Джумейра, небоскрёбом Бурдж-Халифа» Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля $ 362.50 за всё до 4 чел. Групповая 6 часов Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке «В связи с тем, что на данный момент на Бурдж-Халифу огромные очереди и на поднятие уходит много времени, все гости у кого будут билеты в рамках экскурсии будут возвращаться обратно в отель самостоятельно» Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00 $ 125 за человека Групповая 6 часов Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке «Входные билеты в аквариум и на смотровую площадку Бурдж-Халифа не включены в стоимость этой экскурсии» Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00 $ 70 за человека Групповая 6 часов Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином «В завершении программы вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый Аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa» Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00 $ 120 за человека Другие экскурсии Рас-эль-Хаймы Последние отзывы на экскурсии С Сергей Обзорная экскурсия по современному Дубаю Прекрасный, очень эрудированный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Бурдж-Халифа»

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