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Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Круиз по каналу Дубай Марина»
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