Этот трансфер для тех, кто хочет совместить отдых и выгодный шопинг.
Мы доставим вас Рас-эль-Хаймы в Дубай — вы побываете в лучших торговых центрах города, где можно найти любимые бренды со скидками, отдохнуть, перекусить и насладиться атмосферой мегаполиса. А затем мы отвезём вас обратно в гостиницу.
Описание трансфер
- Мы заберём вас от вашего отеля в Рас-эль-Хайме.
- Первая остановка — Dubai Outlet Mall, самый большой аутлет в Дубае. Здесь — более 120 магазинов и скидки до 90% на бренды с мировым именем.
- Вторая остановка — Dubai Festival City Mall, торгово-развлекательный центр с множеством магазинов, парком аттракционов и вечерним шоу фонтанов.
- А после прогулки по магазинам мы доставим вас обратно в отель.
Примерный тайминг
- Дорога до первого молла — около 1,5 ч.
- В каждой молле у вас будет примерно 2,5 ч.
- Обратный путь — около 1,5 ч.
Организационные детали
- Для групп по 3–4 пассажиров используется Chevrolet Malibu с кондиционером и Wi-Fi.
- Для групп до 6 пассажиров используется Kia Telluride или Toyota Sienna с кондиционером и Wi-Fi.
- Обратите внимание: это трансфер без экскурсионной составляющей. С вами будет профессиональный водитель.
- В стоимость включена питьевая вода в машине.
- По желанию можно изменить порядок остановок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Аиша — Организатор в Рас-эль-Хайме
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
