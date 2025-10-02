Круиз
Лучший выборСовременный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
«Самый большой торговый центр в мире – Дубай Молл»
Расписание: Понедельник, среда, суббота 12:00-13:30, в зависимости от распоряжения отеля.
Сегодня в 12:00
5 ноя в 12:00
$80 за человека
Групповая
Трансфер в Дубай Молл
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Одну из главных достопримечательностей Дубая – знаменитый танцующий фонтан у крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Dubai Mall и подножья небоскреба Burj Khalifa – закрывают на ремонт и техническое обслуживание»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 13:00 - 21:00.
Сегодня в 13:00
5 ноя в 13:00
$40 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день (из Рас-эль-Хаймы)
Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Узкие переулки, песчаные стены и шум восточного базара перенесут вас в 18 век»
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
$135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 октября 2025Хорошая экскурсия все понравилось!
- ЕЕлена24 сентября 2025Все четко, забрали в назначенное время, ехали на большом автобусе в составе еще одной группы, которая ехала на обзорную в Дубай, обратно тоже в назначенное время.
- ЕЕгор21 сентября 2025Посетили все места согласно программе. Отличный гид Юрий!
- NNargiza9 сентября 2025Увидели все что хотели. Было очень интересно. Русский гид.
- DDmitry31 августа 2025Поездка была достаточно комфортной.
- ММария23 августа 2025Во время экскурсии увидели все заявленные локации. Отличный гид Юрий, все очень интересно рассказывал.
- ЮЮлия14 августа 2025Трансфер получился индивидуальный. Все четко, быстро, комфортно. Спутник как всегда на высоте! Спасибо!
- ИИрина12 июня 2025Экскурсия понравилась. Гид Ирина очень интересно рассказывала.
- ЕЕкатерина3 июня 2025Всё классно. Рассказы гида на высоте.
Не экскурсия, а песня.
Мини-группа, гид Ирина.
Всё, что хотели и было возможно услышать, увидеть в однодневном формате - мы приобрели!
Ирина прекрасно
Ездили с женой из отеля Hampton by Hilton, было нас всего 4 человека в небольшом микроавтобусе. За нами приехали вовремя,
- ССтругова28 апреля 2025Экскурсия понравилась! В основном, благодаря экскурсоводу и водителю. Профессионалы своего дела))
Сбор туристов был из нескольких отелей, всё оперативно (и было
Экскурсия хорошая, достаточно насыщенная, много что увидели, питание на лодке прекрасное, попали на фонтаны и на лазер шоу на БуржХалиф,
- MMaksim13 апреля 2025Хорошая обзорная экскурсия. Для поверхностного первого знакомства с Дубаем отлично. Покормили на лодке. Напоили соками колой водой. Еда хорошая.
- ААнтон12 апреля 2025Все завленные локации были представлены. Всё как то быстро пролетело. Хотелось бы ещё раз увидеть.
- ВВадим8 апреля 2025Трансфер оперативный, все четко без задержек.
