Шопинг в Рас-эль-Хайме

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
10 часов
51 отзыв
Круиз
Лучший выбор
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
«Самый большой торговый центр в мире – Дубай Молл»
Расписание: Понедельник, среда, суббота 12:00-13:30, в зависимости от распоряжения отеля.
Сегодня в 12:00
5 ноя в 12:00
$80 за человека
Трансфер в Дубай Молл
8 часов
19 отзывов
Групповая
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Одну из главных достопримечательностей Дубая – знаменитый танцующий фонтан у крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Dubai Mall и подножья небоскреба Burj Khalifa – закрывают на ремонт и техническое обслуживание»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 13:00 - 21:00.
Сегодня в 13:00
5 ноя в 13:00
$40 за человека
Влюбиться в Дубай за 1 день (из Рас-эль-Хаймы)
На машине
9 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Узкие переулки, песчаные стены и шум восточного базара перенесут вас в 18 век»
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
$135 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 октября 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Хорошая экскурсия все понравилось!
  • Е
    Елена
    24 сентября 2025
    Трансфер в Дубай Молл
    Все четко, забрали в назначенное время, ехали на большом автобусе в составе еще одной группы, которая ехала на обзорную в Дубай, обратно тоже в назначенное время.
  • Е
    Егор
    21 сентября 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Посетили все места согласно программе. Отличный гид Юрий!
  • N
    Nargiza
    9 сентября 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Увидели все что хотели. Было очень интересно. Русский гид.
  • D
    Dmitry
    31 августа 2025
    Трансфер в Дубай Молл
    Поездка была достаточно комфортной.
  • М
    Мария
    23 августа 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Во время экскурсии увидели все заявленные локации. Отличный гид Юрий, все очень интересно рассказывал.
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2025
    Трансфер в Дубай Молл
    Трансфер получился индивидуальный. Все четко, быстро, комфортно. Спутник как всегда на высоте! Спасибо!
  • И
    Ирина
    12 июня 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Экскурсия понравилась. Гид Ирина очень интересно рассказывала.
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Всё классно. Рассказы гида на высоте.
  • В
    Варфоломеев
    29 мая 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Не экскурсия, а песня.
    Мини-группа, гид Ирина.
    Всё, что хотели и было возможно услышать, увидеть в однодневном формате - мы приобрели!
    Ирина прекрасно
    читать дальше

    знает местную специфику, историю, обычаи и нюансы.
    Замечательно ориентируется в местных маршрутах.
    Засыпали её вопросами, она на все ответила.
    Жара? Да, жара. Это конец мая.
    Но всё это учтено.
    Мини-группа это идеально.
    Большие автобусы на таком маршруте - это будет тяжело, если вы с детьми.
    Шикарный Дубай, шикарная Марина, Джумейра и арабская лодка.
    Еды навалом на шведском столе. Виды с верхней палубы великолепные!
    Спутник и DubaiRelaxTours - супер, без всякого порожняка.
    Гиду Ирине - медаль на грудь! Молодец!

    P.S.
    Уважаемые туристы, планирующие этот тур. Очень рекомендую.
    Но, Дубай-Молл всего 2 часа, там есть что смотреть, но времени не так много (и это при том, что шоу фонтанов закрыто).
    Поэтому, забудьте вы про шопинг на этой экскурсии. Умников и прочих умниц вылавливать и ждать огромная проблема. Молл огромный, а времени мало.
    Для шопинга в Молл берите отдельные туры и трансферы. Не мучайте ни себя, ни других, а главное, не мучайте ответственного гида!!!

  • Н
    Никита
    15 мая 2025
    Трансфер в Дубай Молл
    Ездили с женой из отеля Hampton by Hilton, было нас всего 4 человека в небольшом микроавтобусе. За нами приехали вовремя,
    читать дальше

    отвезли-привезли все четко. Обратно уже на большом автобусе, подсадили к экскурсионной группе. Без задержек, в автобусах прохладно и комфортно. Что еще для счастья нужно?)

  • С
    Стругова
    28 апреля 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Экскурсия понравилась! В основном, благодаря экскурсоводу и водителю. Профессионалы своего дела))
    Сбор туристов был из нескольких отелей, всё оперативно (и было
    читать дальше

    бы ещё быстрее, если бы не приходилось никого ждать). По дороге забрали группу с Фуджейры, их привозили и отправляли обратно отдельно. По дороге в Дубай была 1 техническая остановка. В Дубае осмотрели всё, что было заявлено. Да, быстро, но что вы хотели на обзорке?. . На кораблике были первыми и первыми сели за стол. Обед отличный! Шведский стол, всё вкусно, кто не наелся, можно было подходить за добавкой. Единственное - нет кофе, только растворимый, но мы были с термосом)) В Дубае Молл достаточно времени, чтобы спокойно посмотреть на фонтаны и подсветку. В магазины мы не ходили. Обратите внимание - фонтаны до осени закрываются на реконструкцию. В целом экскурсия полностью соответствует описанию, всё четко и по расписанию. Спасибо!

  • Н
    Надежда
    15 апреля 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Экскурсия хорошая, достаточно насыщенная, много что увидели, питание на лодке прекрасное, попали на фонтаны и на лазер шоу на БуржХалиф,
    читать дальше

    экскурсовод Лола замечательная как экскурсовод, как человек и как медиатор конфликтных ситуаций. Все рассказала, показала. Сделала остановки там где необходимо, монарельс и лодка по Дубай Марине супер. Для обзорки это 5 баллов👍🫶

  • M
    Maksim
    13 апреля 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Хорошая обзорная экскурсия. Для поверхностного первого знакомства с Дубаем отлично. Покормили на лодке. Напоили соками колой водой. Еда хорошая.
  • А
    Антон
    12 апреля 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Все завленные локации были представлены. Всё как то быстро пролетело. Хотелось бы ещё раз увидеть.
  • В
    Вадим
    8 апреля 2025
    Трансфер в Дубай Молл
    Трансфер оперативный, все четко без задержек.

