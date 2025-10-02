читать дальше

знает местную специфику, историю, обычаи и нюансы.

Замечательно ориентируется в местных маршрутах.

Засыпали её вопросами, она на все ответила.

Жара? Да, жара. Это конец мая.

Но всё это учтено.

Мини-группа это идеально.

Большие автобусы на таком маршруте - это будет тяжело, если вы с детьми.

Шикарный Дубай, шикарная Марина, Джумейра и арабская лодка.

Еды навалом на шведском столе. Виды с верхней палубы великолепные!

Спутник и DubaiRelaxTours - супер, без всякого порожняка.

Гиду Ирине - медаль на грудь! Молодец!



P.S.

Уважаемые туристы, планирующие этот тур. Очень рекомендую.

Но, Дубай-Молл всего 2 часа, там есть что смотреть, но времени не так много (и это при том, что шоу фонтанов закрыто).

Поэтому, забудьте вы про шопинг на этой экскурсии. Умников и прочих умниц вылавливать и ждать огромная проблема. Молл огромный, а времени мало.

Для шопинга в Молл берите отдельные туры и трансферы. Не мучайте ни себя, ни других, а главное, не мучайте ответственного гида!!!