Обзорная экскурсия по современному Дубаю

Современная архитектура и неповторимая атмосфера Востока - то, что ждет вас на нашей экскурсии

Современная архитектура и неповторимая атмосфера Востока — то, что ждет вас на нашей экскурсии.

Вы увидите новые городские районы, куда добраться самостоятельно не так уж просто.

Вас поразят масштабы небоскреба «Бурдж-Халифа», набережной Дубай Марина, Дубай Молла и других зданий, воздвигнутых на территории, которая была отвоевана у пустыни и моря.
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
Обзорная экскурсия по современному Дубаю

Что вас ожидает 🤩

  • Шейхский дворец
  • Мадинат Джумейра
  • Шоу фонтанов
  • Бастакия
  • Остров Пальма
Современный Дубай — самый быстроразвивающийся город во всем мире.
Дубай поразит ваше воображение своими высочайшими небоскребами и шикарнейшими отелями, очарует своим особым восточным шармом. Здесь находится все самое-самое. Например, в начале нашей экскурсия вы сможете увидеть высочайшее на сегодняшний день наземное строение в мире – «Бурдж Дубай» («Бурдж Халифа»).
Побываете в самом крупном торгово-развлекательный центре во всем мире Дубай Молл, который расположен в даунтауне Дубай. Под крышей Дубай Молл Вы сможете побывать в крупнейшем в мире крытом аквариуме, в котором можно будет увидеть больше чем 33 000 рыб и разных морских животных (в том числе, тихоокеанского гигантского осьминога, акул и скатов). Он внесен в книгу рекордов Гиннеса. Здесь же находится Морской Исследовательский Центр.

Фешенебельный Дубай Марина

Далее вы побываете в самом фешенебельном районе Дубая – в Дубай Марина. Здесь расположились лучшие элитные жилые и офисные комплексы, шикарные отели, множество торговых центров, огромнейший выбор разнообразных мест для отдыха на любой, даже самый взыскательный вкус. Район Дубай Марина — один из немногих искусственно созданных сооружений на нашей планете, который видно невооруженным глазом из космоса.

Пальмовые острова

Вы посетите уникальные рукотворные Пальмовые острова (это архипелаг искусственных островов из песка в виде пальмы). Там вы сможете сделать потрясающие фотографии всемирно известного сказочного отеля Atlantis.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Траснфер (автобус или минивен на 24, 30, 50 пассажиров)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в вашем отеле
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

СР, СБ: время зависит от расположения отеля

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