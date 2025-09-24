Групповая
Панорамы ночного Дубая и ужин на воде: вечерний тур мечты из Рас Аль Хаймы
Начало: Сбор из отелей Рас-Аль-Хаймы и Умм-Аль-Кувейна
«Всего за один вечер вы рассмотрите панораму города с высоты 240 метров и прокатитесь по Дубай Марине»
Расписание: Вторник и суббота, 13:30-14:30, в зависимости от расположения Вашего отеля.
14 дек в 14:30
16 дек в 14:30
$105 за человека
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Волшебный Дубай: из Рас-эль-Хаймы в город будущего
Откройте для себя многослойный Дубай, где мечты становятся реальностью. Узнайте историю мегаполиса и насладитесь видами на небоскрёбы и каналы
Начало: У торгового центра Al Hamra Mall
«Оно пока не вращается, но панорама залива, яхты и небоскрёбы уже создают нужное настроение»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, 09:45 и 10:00
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$76
$84 за человека
Групповая
до 15 чел.
Пеший поход на Джебель-Джайс - природа, панорамы, отдых в оазисе
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 05:30
11 дек в 05:30
$126.61 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 сентября 2025Крутой гид,классные места 10 из 10
- ССветлана31 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Самые яркие впечатления за наш отпуск. Всё замечательно организовано.
