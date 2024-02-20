Что вас ждет

Аквапарк Wild Wadi построен в стиле подвигов Синдбада-морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой. Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке, протекающей по всему парку. А любителей серфинга порадует самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1,5 метра в высоту. Тем, кто хочет получить дозу адреналина, нужно непременно прокатиться на «Черной дыре» или Jumeirah Sceirah — одной из самых быстрых и высоких горок с эффектом свободного падения. 23 плавательных бассейна и искусственный водопад высотой 18 метров не оставят равнодушными и принесут массу веселья путешественникам любого возраста. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1,5-2 часа до начала экскурсии.

Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.