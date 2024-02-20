Аквапарк Wild Wadi с трансфером

Групповая экскурсия в Шардже
Посетите главный аквапарк Дубая, стилизованный под сказочный древний арабский город. На площади в 50 тыс. кв. метров у вас будет возможность лениво поплавать на волнах и побороться с настоящим штормом, а уникальная горка со свободным падением придётся по душе любителям экстрима. Вы сможете пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве.
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
Ближайшие даты:
20
фев
22
фев
24
фев
27
фев
29
фев
2
мар
5
мар
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (от 3 до 12 лет)$85
Взрослый (12+)$100
Детский (до 3 лет, рост ниже 110см)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ждет

Аквапарк Wild Wadi построен в стиле подвигов Синдбада-морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой. Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке, протекающей по всему парку. А любителей серфинга порадует самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1,5 метра в высоту. Тем, кто хочет получить дозу адреналина, нужно непременно прокатиться на «Черной дыре» или Jumeirah Sceirah — одной из самых быстрых и высоких горок с эффектом свободного падения. 23 плавательных бассейна и искусственный водопад высотой 18 метров не оставят равнодушными и принесут массу веселья путешественникам любого возраста. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1,5-2 часа до начала экскурсии.
Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.

Вт. Чт. Сб. (09.15)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в аквапарк Wild Wadi в Дубае
  • Доставка до/от места проведения экскурсии до/от вашего отеля
  • Возможность пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции (по желанию)
  • Фотосессия
  • Купальные принадлежности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вт. Чт. Сб. (09.15)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарджи

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиВыездныеНа весь деньРазвлеченияДля школьниковАквапаркиПопулярные местаПарки аттракционов

Похожие туры из Шарджи

Выгодный трансфер в Шардже
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Шардже
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра
19 фев
20 фев
21 фев
$52 за всё до 3 чел.
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
Завтра
19 фев
20 фев
21 фев
от $85 за человека
Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
Любой отель Шарджи или Дубая
19 фев
21 фев
22 фев
24 фев
$140 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шардже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM