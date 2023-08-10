Аквапарки Шарджи

Найдено 5 экскурсий в категории «Аквапарки» в Шардже на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
«Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав Курортного комплекса Atlantis»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
10 июня в 10:00
11 июня в 09:30
от $85 за человека
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Аквапарк Yas Waterworld — фабрика адреналина»
Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$130 за человека
Царство воды и кубиков Lego: аквапарк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи
Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха
«В аквапарке — более 20 водных горок, среди которых специально спроектированные аттракционы, например, Сплэш Сафари, где постоянно царит атмосфера водного праздника и настоящего активного отдыха»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от $85 за человека
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за человека
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
«Аквапарк Wild Wadi построен в стиле подвигов Синдбада-морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    10 августа 2023
    Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
    Трансфер + билеты в аквапарк. Привезли и увезли в назначенное время. Приятный русскоговорящий водитель. Ввиду экстремальной жары очереди на горки не очень
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    большие. С 10:30 до 14:30 скатился раз 12, потом уже сам не стал продолжать: усталость от жары и многочисленных подъемов по лестнице. Ехал, в первую очередь, из-за экстремальных горок Leap of Faith и Poseidon’s Revenge. Кроме них также рекомендую BlackOut и групповые Zoomerango и Odyssey of Terror.

  • Е
    Евгения
    10 августа 2022
    Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
    Очень хорошая экскурсия. Нас забрали из отеля, привезли до самого аквапарка. Далее потом увезли. За билетом не стояли. Представитель все купил,
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    одно на руку. В целом все понравилось. Но если и отрицательный момент 1) приехали в 9:15 в аквапарке были 10:30 то есть время потеряли. Тут фирме конечно нужно учесть дорогу, и забирать людей раньше. 2) после того как одели браслет. Ничего не объяснили даже кратко. Мы были первый раз. И честно как вошли вообще не поняли что делать. Поэтому представителю фирмы нужно хотябы дать небольшую информацию людях кто берет у них данную экскурсию. Хорошо был вайфай на территории. Отеля и аквапарка, иначе конечно если ты не говоришь по английски был бы полный ппц. Обращаю внимание данной фирмы чтобы ваш представитель говорил хотя бы что на территории при входе есть раздевалки(они же туалеты и душ) что Камера хранения в этих раздевалках платная. Так же еда и напитки. Она дополнительно оплачивается на стойке около раздевалки. Нам этого не говорили и пришлось все время ходить без еды и самое страшное без воды. В целом всем остальным были довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Аквапарки»

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  1. В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
  2. Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
  3. Царство воды и кубиков Lego: аквапарк Legoland из Шарджи
  4. Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
  5. Аквапарк Wild Wadi с трансфером
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Аквапарки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 85 до 130. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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