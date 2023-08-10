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Индивидуальная
6 часов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
10 июня в 10:00
11 июня в 09:30
от $85 за человека
Индивидуальная
10 часов
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$130 за человека
Групповая
6 часов
Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи
Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от $85 за человека
Групповая
10 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий10 августа 2023Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из ШарджиТрансфер + билеты в аквапарк. Привезли и увезли в назначенное время. Приятный русскоговорящий водитель. Ввиду экстремальной жары очереди на горки не очень
- ЕЕвгения10 августа 2022Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из ШарджиОчень хорошая экскурсия. Нас забрали из отеля, привезли до самого аквапарка. Далее потом увезли. За билетом не стояли. Представитель все купил,
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Для школьников»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Для школьников" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 85 до 130. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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