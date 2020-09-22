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момент 1) приехали в 9:15 в аквапарке были 10:30 то есть время потеряли. Тут фирме конечно нужно учесть дорогу, и забирать людей раньше.

2) после того как одели браслет. Ничего не объяснили даже кратко. Мы были первый раз. И честно как вошли вообще не поняли что делать.

Поэтому представителю фирмы нужно хотябы дать небольшую информацию людях кто берет у них данную экскурсию.

Хорошо был вайфай на территории. Отеля и аквапарка, иначе конечно если ты не говоришь по английски был бы полный ппц.

Обращаю внимание данной фирмы чтобы ваш представитель говорил хотя бы что на территории при входе есть раздевалки(они же туалеты и душ) что Камера хранения в этих раздевалках платная.

Так же еда и напитки. Она дополнительно оплачивается на стойке около раздевалки. Нам этого не говорили и пришлось все время ходить без еды и самое страшное без воды.

В целом всем остальным были довольны