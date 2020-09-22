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В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи

Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав Курортного комплекса Atlantis.

Между двумя главными башнями парка: Нептун и Посейдон — проложена очень ленивая речка, по которой тоже можно добираться до горок.

В аквапарке есть аттракционы с пресной водой, аквариумы с морскими обитателями и пляж с возможностью поплавать в море.
4.5
12 отзывов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи

Описание экскурсии

«Затонувшая» Атлантида

Огромный водный парк занимает территорию в 17 га, пляж протяженностью 700м, имеет 18 миллионов литров воды и ленивую речку длинной в 2.3 км. Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей. Просторный парк выполнен в стиле Атлантиды с большим количеством бассейнов, пальмовых рощ и цветущей зелени. «Месть Посейдона» поистине страшна — дно небольшой стеклянной капсулы выпадает и любитель экстрима летит в потоке воды с бешеной скоростью, реально спасаясь от разбушевавшейся водной стихии! «Прыжок веры» позволяет практически вертикально упасть в воду с высоты 27,5 метров, а «Shark Tank» — поплавать в непосредственной близости с акулами и прочими рыбинами, впрочем, вас всё же будет разделять надёжное стекло. «The Rapids» — стремительный, яркий, быстрый и ухабистый аттракцион, позволяющий пообщаться с другими путешественниками и проявить себя. Важная информация: Полотенца в парке за доп плату, можно взять свои

Вт. Чт. Вс. (9.30)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аквапарк Aquaventure Atlantis
  • Аквариум Lost Chambers (в зависимости от выбранной опции)
Что включено
  • Билет в аквапарк Aquaventure Atlantis
  • Билет в аквариум Lost Chambers (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Еда или напитки
  • Билет в аквариум Lost Chambers (в зависимости от выбранной опции)
  • Полотенца, купальные принадлежности, солнцезащитные средства
Место начала и завершения?
Отель в Шардже
Когда и сколько длится?
Когда: Вт. Чт. Вс. (9.30)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Полотенца в парке за доп плату
  • Можно взять свои
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Есть место, куда я наведываюсь абсолютно при каждом посещении Дубая. Это аквапарк Adventure отеля Атлантис. Вы скажите, но что за детский сад. Отвечу так. Я люблю здоровый адреналин и эндорфины.
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А выбросить их в организм помогают свободное падение или круговороты, или полёт в неизвестность, а может быть погружение в бассейн с акулами. Да я всё это люблю. Но я еще и еще буду приезжать и посещать аквапарк. Тем более там грядут обновления горок. Для тех, кто побаивается горок есть волны, пляж, аквариум со скатами и акулами и аквариум внутри Атлантис с очень удобными креслами (часами можно сидеть смотреть).

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В
Трансфер + билеты в аквапарк.
Привезли и увезли в назначенное время. Приятный русскоговорящий водитель.

Ввиду экстремальной жары очереди на горки не очень большие. С 10:30 до 14:30 скатился раз 12, потом уже
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сам не стал продолжать: усталость от жары и многочисленных подъемов по лестнице.

Ехал, в первую очередь, из-за экстремальных горок Leap of Faith и Poseidon’s Revenge.
Кроме них также рекомендую BlackOut и групповые Zoomerango и Odyssey of Terror.

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Е
Очень хорошая экскурсия.
Нас забрали из отеля, привезли до самого аквапарка. Далее потом увезли. За билетом не стояли. Представитель все купил, одно на руку.
В целом все понравилось. Но если и отрицательный
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момент 1) приехали в 9:15 в аквапарке были 10:30 то есть время потеряли. Тут фирме конечно нужно учесть дорогу, и забирать людей раньше.
2) после того как одели браслет. Ничего не объяснили даже кратко. Мы были первый раз. И честно как вошли вообще не поняли что делать.
Поэтому представителю фирмы нужно хотябы дать небольшую информацию людях кто берет у них данную экскурсию.
Хорошо был вайфай на территории. Отеля и аквапарка, иначе конечно если ты не говоришь по английски был бы полный ппц.
Обращаю внимание данной фирмы чтобы ваш представитель говорил хотя бы что на территории при входе есть раздевалки(они же туалеты и душ) что Камера хранения в этих раздевалках платная.
Так же еда и напитки. Она дополнительно оплачивается на стойке около раздевалки. Нам этого не говорили и пришлось все время ходить без еды и самое страшное без воды.
В целом всем остальным были довольны

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Р
Классный аквапарк. Сам парк делится на несколько частей, основные горки в 2 местах, есть пляж. Еда относительно других кафешек в Дубай недорого
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О
Обязательно стоит посетить. Сейчас (в сентябре, из-за карантина) в аквапарке людей мало. Очередей на горки нету, много свободных лежаков.
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А
В связи с карантинными мерами работает на 50%, но все равно интересно. Провели тут целый деть и ещё бы раз вернулись.
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