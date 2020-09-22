Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав Курортного комплекса Atlantis.
Между двумя главными башнями парка: Нептун и Посейдон — проложена очень ленивая речка, по которой тоже можно добираться до горок.
В аквапарке есть аттракционы с пресной водой, аквариумы с морскими обитателями и пляж с возможностью поплавать в море.
Между двумя главными башнями парка: Нептун и Посейдон — проложена очень ленивая речка, по которой тоже можно добираться до горок.
В аквапарке есть аттракционы с пресной водой, аквариумы с морскими обитателями и пляж с возможностью поплавать в море.
Описание экскурсии
«Затонувшая» АтлантидаОгромный водный парк занимает территорию в 17 га, пляж протяженностью 700м, имеет 18 миллионов литров воды и ленивую речку длинной в 2.3 км. Парк знаменит своими инновационными аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами и большим разнообразием горок и площадок для детей. Просторный парк выполнен в стиле Атлантиды с большим количеством бассейнов, пальмовых рощ и цветущей зелени. «Месть Посейдона» поистине страшна — дно небольшой стеклянной капсулы выпадает и любитель экстрима летит в потоке воды с бешеной скоростью, реально спасаясь от разбушевавшейся водной стихии! «Прыжок веры» позволяет практически вертикально упасть в воду с высоты 27,5 метров, а «Shark Tank» — поплавать в непосредственной близости с акулами и прочими рыбинами, впрочем, вас всё же будет разделять надёжное стекло. «The Rapids» — стремительный, яркий, быстрый и ухабистый аттракцион, позволяющий пообщаться с другими путешественниками и проявить себя. Важная информация: Полотенца в парке за доп плату, можно взять свои
Вт. Чт. Вс. (9.30)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аквапарк Aquaventure Atlantis
- Аквариум Lost Chambers (в зависимости от выбранной опции)
Что включено
- Билет в аквапарк Aquaventure Atlantis
- Билет в аквариум Lost Chambers (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
- Трансфер
- Еда или напитки
- Билет в аквариум Lost Chambers (в зависимости от выбранной опции)
- Полотенца, купальные принадлежности, солнцезащитные средства
Место начала и завершения?
Отель в Шардже
Когда и сколько длится?
Когда: Вт. Чт. Вс. (9.30)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Полотенца в парке за доп плату
- Можно взять свои
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Есть место, куда я наведываюсь абсолютно при каждом посещении Дубая. Это аквапарк Adventure отеля Атлантис. Вы скажите, но что за детский сад. Отвечу так. Я люблю здоровый адреналин и эндорфины.
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В
Трансфер + билеты в аквапарк.
Привезли и увезли в назначенное время. Приятный русскоговорящий водитель.
Ввиду экстремальной жары очереди на горки не очень большие. С 10:30 до 14:30 скатился раз 12, потом уже
Привезли и увезли в назначенное время. Приятный русскоговорящий водитель.
Ввиду экстремальной жары очереди на горки не очень большие. С 10:30 до 14:30 скатился раз 12, потом уже
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Е
Очень хорошая экскурсия.
Нас забрали из отеля, привезли до самого аквапарка. Далее потом увезли. За билетом не стояли. Представитель все купил, одно на руку.
В целом все понравилось. Но если и отрицательный
Нас забрали из отеля, привезли до самого аквапарка. Далее потом увезли. За билетом не стояли. Представитель все купил, одно на руку.
В целом все понравилось. Но если и отрицательный
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Р
Классный аквапарк. Сам парк делится на несколько частей, основные горки в 2 местах, есть пляж. Еда относительно других кафешек в Дубай недорого
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О
Обязательно стоит посетить. Сейчас (в сентябре, из-за карантина) в аквапарке людей мало. Очередей на горки нету, много свободных лежаков.
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А
В связи с карантинными мерами работает на 50%, но все равно интересно. Провели тут целый деть и ещё бы раз вернулись.
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Входит в следующие категории Шарджи
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