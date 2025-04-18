Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Получите уникальный опыт путешествия по Дубаю, выбрав экскурсию на автомобиле с личным гидом. Свобода выбора и комфорт
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Каждый день, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$350 за экскурсию
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Шардже
Приглашаем на незабываемый круиз по волнам Дубая, где каждый момент станет ярким воспоминанием
Начало: Ваш отель
Расписание: индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$450 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
20 апр в 09:00
22 апр в 09:00
$130 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
20 апр в 09:30
22 апр в 09:30
$100 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Шардже: Мечеть и Ferrari World
Откройте для себя величие мечети Шейха Зайда и почувствуйте адреналин в парке «Мир Феррари». Уникальная экскурсия из Шарджи с обедом включена
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт Чт и Вс
20 апр в 09:30
22 апр в 09:30
$140 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Галерея искусств»
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Сейчас в Шардже в категории "Галерея искусств" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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