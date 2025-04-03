Мини-группа
до 1 чел.
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
19 апр в 13:00
23 апр в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Получите уникальный опыт путешествия по Дубаю, выбрав экскурсию на автомобиле с личным гидом. Свобода выбора и комфорт
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Каждый день, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$350 за экскурсию
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Шардже
Приглашаем на незабываемый круиз по волнам Дубая, где каждый момент станет ярким воспоминанием
Начало: Ваш отель
Расписание: индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$450 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
20 апр в 09:00
22 апр в 09:00
$130 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
20 апр в 09:30
22 апр в 09:30
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 апреля 2025Рамку Дубая и Отель Атлантис видели только из автобуса. На пальмовые остров можно было и не ехать - только дорогу
- ННаталия10 марта 2025очень понравился гид,рассказал много интересного. Не очень понравилась организация. В дубаймолл приехали в последний момент,на шоу фонтанов буквально бежали.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Искусственный канал»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Шардже
Сколько стоит экскурсия по Шардже в апреле 2025
Сейчас в Шардже в категории "Искусственный канал" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 42 до 450. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Искусственный канал», 58 ⭐ отзывов, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь