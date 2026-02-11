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и зелено. Можно сделать красивые кадры на память. Мы провели на острове около 1,5 часа: гуляли и дышали свежим воздухом, любовались видами набережной с небоскребами, исследовали все тропинки, увидели все арт-объекты, ненадолго заглянули в Дом Бабочек (там было очень душно, да и бабочек жаль).

Часть экспозиции острова и кафе находятся на реконструкции. В кафе выбор небольшой, потому лучше покушать где-то в Al Majaz Waterfront (на набережной) до или после посещения острова.

Билет после бронирования пришел в течение суток. Благодарю за работу компанию-посредника. Удобно бронировать, если у вас нет иностранной карты 🫶