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Посетите невероятные шоу в Шардже

Найдено 5 экскурсий в категории «Билеты на шоу» в Шардже на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
6 отзывов
Билеты
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
Начало: Остров Аль Нур - Шарджа - Объединённые Арабские Эм...
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$10 за билет
Входной билет в парк MotionGate Dubai
На автобусе
8 часов
11 отзывов
Билеты
Входной билет в парк MotionGate Dubai
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
$60 за билет
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone
Пешая
1.5 часа
Билеты
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone
Начало: Театр Ла Перль, 260 Шейх Зайед Рд, Ал Хабтур Си
«Это первое в своем роде местное шоу с собственным специально построенным театром»
$79 за билет
Из Шарджи: билет в парк аттракционов Legoland
Пешая
5 часов
Билеты
Из Шарджи: билет в парк аттракционов Legoland
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
«Все билеты возможно приобрести день в день по 100% предоплате»
Расписание: Ежедневно в 10:00
$79 за билет
Из Шарджи: билет в парк аттракционов Motiongate
6 часов
Билеты
Из Шарджи: билет в парк аттракционов Motiongate
Начало: Сообщество Саих Шуайб 2
«Все билеты возможно приобрести день в день по 100% предоплате»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
3 июл в 14:00
$79 за билет

Последние отзывы на экскурсии

E
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
Если вы остановились или находитесь проездом в Шардже, то рекомендую попасть на зеленый остров Аль-Нур. Здесь очень тихо, спокойно, немноголюдно
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и зелено. Можно сделать красивые кадры на память. Мы провели на острове около 1,5 часа: гуляли и дышали свежим воздухом, любовались видами набережной с небоскребами, исследовали все тропинки, увидели все арт-объекты, ненадолго заглянули в Дом Бабочек (там было очень душно, да и бабочек жаль).
Часть экспозиции острова и кафе находятся на реконструкции. В кафе выбор небольшой, потому лучше покушать где-то в Al Majaz Waterfront (на набережной) до или после посещения острова.
Билет после бронирования пришел в течение суток. Благодарю за работу компанию-посредника. Удобно бронировать, если у вас нет иностранной карты 🫶

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О
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
Отличное место для детей
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А
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
Так как цена была очень доступной, сначала подумали, что я бронировал только остров. Но потом удивились, что в стоимость включены оба — остров и Дом бабочек.
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С
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
Впечатляет!
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E
Входной билет в парк MotionGate Dubai
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А
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
Очень понравилось, но оказалось чуть маловато пространства и почти нет мест для сидения.
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В
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
Прекрасное место для посещения.
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i
Входной билет в парк MotionGate Dubai
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О
Входной билет в парк MotionGate Dubai
Хороший парк, больше ориентирован на детей. Мега крутой атракцион 2d по фильму голодные игры, в зоне lion game, очень похож на атракцион в парке феррари в испании.
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Л
Входной билет в парк MotionGate Dubai
Довольно интересный тематический парк, моим детям да и мне, очень понравился. Очень много героев кино и мультфильмов, шикарные горки. Время
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тут летит вообще незаметно. Столько много аттракционов и для детей и для нас с мужем. Были здесь в выходной день, людей много, но персонал грамотно справляется со своими обязанностями, улыбчивые и доброжелательные. В первую очередь посещайте самые востребованные аттракционы: Мадагаскар, Голодные игры и Драконы. Провели здесь целый день, с самого утра и до вечера. Детвору с парка можно было вытянуть только за уши. Классное место, с радостью посетим его снова.

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Всего 17 отзывов в Шардже в категории "Билеты на шоу"

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Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек;
  2. Входной билет в парк MotionGate Dubai;
  3. Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone;
  4. Из Шарджи: билет в парк аттракционов Legoland;
  5. Из Шарджи: билет в парк аттракционов Motiongate.
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Аквариум;
  2. Набережная;
  3. LegoLand.
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июле 2026
Сейчас в Шардже в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 до 79. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 17 ⭐ отзывов, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь