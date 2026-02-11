Показать всё
Билеты
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
Начало: Остров Аль Нур - Шарджа - Объединённые Арабские Эм...
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$10 за билет
Билеты
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
$60 за билет
Билеты
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone
Начало: Театр Ла Перль, 260 Шейх Зайед Рд, Ал Хабтур Си
«Это первое в своем роде местное шоу с собственным специально построенным театром»
$79 за билет
Билеты
Из Шарджи: билет в парк аттракционов Legoland
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
«Все билеты возможно приобрести день в день по 100% предоплате»
Расписание: Ежедневно в 10:00
$79 за билет
Билеты
Из Шарджи: билет в парк аттракционов Motiongate
Начало: Сообщество Саих Шуайб 2
«Все билеты возможно приобрести день в день по 100% предоплате»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
3 июл в 14:00
$79 за билет
Последние отзывы на экскурсии
E
Если вы остановились или находитесь проездом в Шардже, то рекомендую попасть на зеленый остров Аль-Нур. Здесь очень тихо, спокойно, немноголюдно
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличное место для детей
Вам был полезен этот отзыв?
А
Так как цена была очень доступной, сначала подумали, что я бронировал только остров. Но потом удивились, что в стоимость включены оба — остров и Дом бабочек.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Впечатляет!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилось, но оказалось чуть маловато пространства и почти нет мест для сидения.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Прекрасное место для посещения.
Вам был полезен этот отзыв?
i
Вам был полезен этот отзыв?
О
Хороший парк, больше ориентирован на детей. Мега крутой атракцион 2d по фильму голодные игры, в зоне lion game, очень похож на атракцион в парке феррари в испании.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Довольно интересный тематический парк, моим детям да и мне, очень понравился. Очень много героев кино и мультфильмов, шикарные горки. Время
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 17 отзывов в Шардже в категории "Билеты на шоу"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Билеты на шоу»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июле 2026
Сейчас в Шардже в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 до 79. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 17 ⭐ отзывов, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь