Дубай сегодняЗарядитесь впечатлениями от ультрасовременных достопримечательностей 🏛️ эмирата. За время экскурсии 🧭 вы сможете рассмотреть:Отель «Атлантис»Арабская роскошь во всём. Расположенный на знаменитом острове 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра, отличается превосходными видами на бирюзовые воды Персидского залива. Дубайскую Венецию, или район Мадинат Джумейра Настоящий оазис в городе небоскрёбов. Это один из самых дорогих районов Дубаи. Сказочные здания песочного цвета с ветряными башнями, фортами и берега местных каналов, по которым плавают лодки абра. Гигантский «парус» Бурдж Аль АрабИзвестен всему миру не просто как великолепный отель 🏨, а как настоящий символ современного Дубая, — а также панорамы шоссе Шейха Зайда. Бурдж Халифа: остановка в облакахНу, а изюминкой вашего маленького путешествия, конечно, станут фантастические виды Дубая с площадки небоскреба Бурдж Халифа — гигантский сталагмит в самом сердце мегаполиса и визитная карточка Дубая с искусственным озером и танцующими фонтанами у основания! Специально разработанный дизайн круговой смотровой площадки 360 градусов, позволит вам охватить все уголки города.