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Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
За несколько часов экскурсии 🧭, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается футуристичным городом.

Во время прогулки по роскошной набережной Дубай Марина, отеля Бурдж Аль Араб и района Мадинат Джумейра вы ощутите масштаб новейших достопримечательностей 🏛️ эмирата.

После рассказа о дизайнерских и архитектурных особенностях Дубая, вы сможете взглянуть на него «с облаков» — смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🔭Обзорная

  • $85 за человека

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Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа

Что вы увидите

  • район Мадинат Джумейра
  • Отель «Атлантис»
  • Бурдж Аль Араб
  • шоссе Шейха Зайда
  • Бурдж Халифа
Дубай сегодняЗарядитесь впечатлениями от ультрасовременных достопримечательностей 🏛️ эмирата. За время экскурсии 🧭 вы сможете рассмотреть:Отель «Атлантис»Арабская роскошь во всём. Расположенный на знаменитом острове 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра, отличается превосходными видами на бирюзовые воды Персидского залива. Дубайскую Венецию, или район Мадинат Джумейра Настоящий оазис в городе небоскрёбов. Это один из самых дорогих районов Дубаи. Сказочные здания песочного цвета с ветряными башнями, фортами и берега местных каналов, по которым плавают лодки абра. Гигантский «парус» Бурдж Аль АрабИзвестен всему миру не просто как великолепный отель 🏨, а как настоящий символ современного Дубая, — а также панорамы шоссе Шейха Зайда. Бурдж Халифа: остановка в облакахНу, а изюминкой вашего маленького путешествия, конечно, станут фантастические виды Дубая с площадки небоскреба Бурдж Халифа — гигантский сталагмит в самом сердце мегаполиса и визитная карточка Дубая с искусственным озером и танцующими фонтанами у основания! Специально разработанный дизайн круговой смотровой площадки 360 градусов, позволит вам охватить все уголки города.
Что входит
  • Мы сможем предоставить вам услугу трансфер из любого отеля Дубай, Шарджы или Аджмана
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Билет на смотровую площадку
Что не входит
  • Трансфер из отелей, расположенных в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
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